Thiem zdolal Nadala ve dvou tie-breacích a večer by už mohl slavit postup

Loňský finalista Dominic Thiem a dvojnásobný finalista Rafael Nadal v neděli vstoupili do Turnaje mistrů výhrami a dnes je tak podle tradice čekal vzájemný souboj ve druhém kole bojů ve skupině.



Thiem s Nadalem na sebe narazili už popatnácté, ale teprve potřetí na tvrdém povrchu a vůbec poprvé v hale. Naposledy letos ve čtvrtfinále Australian Open vyhrál 3-1 na sety o sedm let mladší Rakušan, když všechny sety získal v tie-breaku.



A právě ve zkrácených hrách Thiem rozhodl i dnešní duel v londýnské O2 areně.



V prvním dějství se ani jeden z aktérů nedostal k brejkbolu. V tie-breaku byl dlouho v vedení Nadal, jenže za stavu 5-2 dvakrát po sobě prohrál výměnu po svém servisu, za stavů 6-5 a 7-6 nevyužil setbol a naopak Thiem proměnil hned svou první příležitost.



Ve druhém setu se Nadalovi povedl první brejk na 4-3, ovšem vzápětí také on poprvé neudržel podání a navíc za stavu 4-5 a 0-40 musel odvracet tři mečboly v řadě. Se všemi si sice poradil, ale ve zkrácené hře si třetí sadu vynutit nedokázal.



Oba tenisté měli velmi dobrý poměr vítězných úderů oproti nevynuceným chybám. Thiem 37-22, Nadal 25-16.







Thiem odehrál proti Nadalovi devět tie-breaků a sedm z nich vyhrál. Zápasovou bilanci snížil na 6-9, když poprvé proti Nadalovi vyhrál dva duely po sobě.



Thiem, jenž cestou do loňského finále porazil Novaka Djokoviče či Rogera Federera, by už večer mohl slavit postup do semifinále. Potřebuje k tomu výhru řeckého obhájce titulu Stefanose Tsitsipase nad ruským debutantem Andrejem Rubljovem.



Nadal, jehož maximem na Turnaji mistrů jsou finále z let 2010 a 2013 by v tom případě ve čtvrtek svedl s Tsitsipasem přímý souboj o 2. místo ve skupině. V případě dnešní výhry Rubljova by byla situace zamotanější.