Tjenová slaví první kariérní titul, ve finále si poradila s Australankou Birrellovou
Tjenová – Birrellová 6:4, 6:3
Úvod utkání mezi Tjenovou a Birrellovou nabídl dramatickou podívanou. Australanka si prohrála hned svůj úvodní servis a brzy prohrávala 0:2.
Vrcholem prvního setu byl nekonečný čtvrtý game při podání indonéské tenistky. Ten se hrál přes neuvěřitelných třináct shod, rodačka z Jakarty během něj odvrátila sedm brejkbolů, svůj servis ale nakonec uhájila.
To už se jí nepovedlo v šesté hře, kdy poprvé v zápase přišla o servis a bylo vyrovnáno – 3:3. Australanka, která se narodila v německém Düsseldorfu, ale brejk nepotvrdila a znovu nabrala manko.
To už v prvním setu nedohnala, Tjenová sice za stavu 5:4 čelila dalšímu brejkbolu, sadu ale dovedla do vítězného konce, když proměnila třetí setbol. Po hodině a sedmi minutách tak šla favoritka do vedení.
Vyhraná sada byla pro 82. hráčku světa obrovským povzbuzením a úvod druhé sady podle toho také vypadal. Tjenová naprosto suverénně ovládla úvodní čtyři gamy a zdálo se, že je o výsledku utkání rozhodnuto.
Birrellová však roli poražené odmítla akceptovat, výrazně zpřesnila hru a třemi gamy v řadě vývoj druhé sady pořádně zdramatizovala.
Indonéská hvězda ale další problémy nepřipustila, třemi gamy v řadě dovedla zápas do vítězného konce a po dvou hodinách hry a výhře 6:4, 6:3 mohla slavit svůj největší kariérní úspěch.
Tjenová se po svém triumfu posune na zhruba 53. místo světa a výrazně tak vylepší své dosavadní kariérní maximum. Birrellová, která do turnaje vstupovala coby 117. hráčka světa, se posune na 94. místo. Jejím maximem zůstává 60. příčka z května loňského roku.
V Chennaí navíc může Tjenová přidat titul také ve čtyřhře. Spolu s krajankou Aldilou Sutjiadiovou ve finále nastoupí proti australsko-rumunské dvojici Storm Hunterová, Monica Niculescuová.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře