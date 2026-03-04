Trápení grandslamových šampionek pokračuje. V Indian Wells končí Stephensová i Andreescuová
Stephensová – Osoriová 4:6, 1:6
Stephensová ve svém úvodním zápase v Indian Wells dokázala držet krok s Osoriovou pouze v části úvodního setu. Zápas sice začala brejkem, ale následně si dvakrát v řadě prohrála podání. Manko sice dokázala stáhnout a vyrovnala na 3:3, vyraznější problémy ale kolumbijské hráčce nezpůsobila. V desáté hře znovu přišla o podání, což pro ni znamenalo ztrátu sady. Ve druhém dějství už naprosto odpadla a uhrála už pouze jediný game.
Američanka, která je až 780. hráčkou světa a na domácí tisícovce startovala díky divoké kartě, tak ani tentokrát nedokázala prolomit své zdejší prokletí a potvrdila, že se jí v Kalifornii vůbec nedaří. Mimo sezony 2014, kdy tady postoupila mezi osmičku nejlepších, došla minimálně do osmifinále už pouze o rok později. Z celkových 14 účastí pro ni hned šest z nich skončilo po prvním zápase.
Vítězka newyorského grandslamu z roku 2017 a bývalá třetí hráčka žebříčku tak letos prohrála i třetí duel v hlavní soutěži. Jediná tři vítězství slavila v kvalifikaci Australian Open, kde ji poté zastavila v prvním kole Karolína Plíšková. Na úvod skončila i na samotném začátku roku na dvěstěpadesátce v Aucklandu.
Andreescuová – Rachimovová 7:6, 0:6, 1:6
Andreescuová se do Indian Wells vrátila po třech letech a snažila se navázat na skvělou sérii z menších podniků ITF, kde vyhrála 13 ze 14 duelů a získala dvě trofeje. To se jí však, stejně jako minulý týden na dvěstěpadesátce v Austinu, nepovedlo a zdejší šampionka z roku 2019 tak i na dalším turnaji WTA skončila hned v prvním kole.
Proti Rachimovové začala skvěle a ujala se vedení 3:1. Náskok však ztratila a vyrovnanou sadu musel rozhodnout tie-break. V něm Kanaďanka čelila třem setbolům soupeřky, všechny však zvládla odvrátit a dramatickou koncovku otočila. Získala pět bodů v řadě a po více než hodina vybojovala úvodní dějství.
Zisk náročného setu se však podepsal na její fyzické kondici. Od druhé sady působila unaveně a ve zbytku zápasu schytala debakl, když prohrála 12 z následujících 13 her. Ve druhém setu dostala kanára a v tom rozhodujícím se zmohla na pouhý jeden game. Při své teprve čtvrté účasti na kalifornské tisícovce tak vůbec poprvé skončila hned po svém prvním vystoupení.
Vítězka US Open z roku 2019 se v hlavních soutěžích na nejvyšším okruhu trápí už delší dobu a více než půl roku na těchto turnajích čeká na výhru. Naposledy dokázala porazit Barboru Krejčíkovou, kterou přehrála na konci července na domácím podniku WTA 1000 v Montrealu. V závěru zápasu se však zranila a dva měsíce nehrála. Vrátila se v závěru roku na turnajích v Asii, kde si dokázala poradit pouze v kvalifikaci s Terezou Valentovou a čtyři z pěti zápasů prohrála.
