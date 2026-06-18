Trápení s outsiderkou a pak dominance. Bouzková splnila povinnost a navázala na Plíškovou

DNES, 16:41
Aktuality 6
WTA NOTTINGHAM - Marie Bouzková měla nečekaně plné ruce práce s domácí outsiderkou v osmifinále na trávě v Nottinghamu. Česká tenistka ale nakonec roli favoritky splnila, britskou teenagerku Hannah Klugmanovou přetlačila 7:5, 6:2 a doplnila ve čtvrtfinále krajanku Karolínu Plíškovou.
Profily hráčů
Bouzková Marie
Klugman Hannah
Marie Bouzková splnila roli favoritky (© NATHAN STIRK / GETTY IMAGES EUROPE / GETTY IMAGES VIA AFP)

Bouzková – Klugmanová 7:5, 6:2

Travnatou část sezony odstartovala Bouzková před týdnem v londýnském Queen's Clubu, kde skončila ve druhém kole na raketě pozdější šampionky Donny Vekičové. V tomto týdnu v Nottinghamu už se ovšem série dvou výher dočkala, když využila příznivý los.

Na úvod si snadno poradila s krajankou Terezou Valentovou a překvapivě víc práce měla proti obrovské domácí outsiderce Klugmanové. Duel se 17letou Britkou rozehrála výborně a vedla 3:1. Náskok si však nepohlídala, následně zahazovala šance na returnu a mezitím musela při skóre 3:4 odvracet další dvě brejkbolové hrozby.

Koncovka nečekaně vyrovnaného prvního dějství ale byla kompletně v režii zkušené Češky. Od stavu 4:5 získala tři hry v řadě a soupeřce povolila jen jeden bod. Úvodní set navzdory suverénnímu závěru vydřela až po 59 minutách.

Série vyhraných gamů Bouzkové se dál protahovala. Úřadující šampionka Livesport Prague Open začala druhé dějství vedením 2:0. Klugmanová ji poté zastavila, nicméně česká tenistka si dál náskok jednoho brejku hájila a stejně jako v předchozí sadě se dostala do náskoku 3:1.

V tomto případě ale při tomto skóre zaznamenala další brejk a ještě výrazněji se přiblížila k postupu do dalšího kola. Další krok učinila zvýšením vedení na 5:1 a luxusní náskok už si vzít nenechala. Duel uzavřela hned při prvním pokusu na podání.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Bouzkové se tímto vítězstvím podařilo vylepšit maximum v Nottinghamu (druhé kolo z roku 2021) a také zapsat třetí kariérní čtvrtfinále na travnatých kurtech. V těchto podmínkách byla mezi nejlepší osmičkou už jen v Birminghamu 2021 a ve Wimbledonu 2022.

Letos má ve čtvrtfinálových utkáních bilanci 1:2. Do další fáze se podívala pouze na antuce v Bogotě, kde si nakonec došla pro svůj třetí titul a první mimo domácí Livesport Prague Open.

V pátek čeká Bouzkovou mnohem těžší výzva než v předchozích dvou kolech. Nastoupí totiž proti veteránce Tatjaně Mariaové, která loni kralovala v Queen's Clubu a je na trávě extrémně nebezpečnou soupeřkou. S Němkou vyhrála poslední tři souboje a může srovnat vzájemnou bilanci na 4:4. Na trávě se střetnou poprvé.

Plíšková přežila kolaps a je ve čtvrtfinále

Výsledky turnaje WTA 250 v Nottinghamu

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
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Komentáře

6
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tommr
18.06.2026 17:50
V prvním setu Klugman Marii docela zatápěla ale ve druhém už měla Marie zápas pod kontrolou. Výhra je to cenná protože se dá čekat že z Klugman jednou bude špičková hráčka. Na 17 let je velmi vyspělá fyzicky i herně ...
V dalším kole Marii čeká postrach (nejen) českých tenistek. Ze zápasové bilance se ale zdá že Marie už na Mariu našla recept ...
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aligo
18.06.2026 17:55
Asi našla, ale tráva je tráva a Maria je na tráva extrémně těžká, tak uvidíme
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tenisman1233
18.06.2026 17:59
Kaufman hodně trápí dvojchyby ale i na tom se dá zapracovat
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tenisman1233
18.06.2026 17:59
Klugman
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aligo
18.06.2026 17:39
Když jsem viděl mladou Britku hrát, hned jsem si vzpomněl na Johanu Kontu. Dost podobný herní styl. Uvidíme co z ní bude
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zfloyd
18.06.2026 17:33
Outsiderka každopádně vypadala moc dobře
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