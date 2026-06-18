Trápení s outsiderkou a pak dominance. Bouzková splnila povinnost a navázala na Plíškovou
Bouzková – Klugmanová 7:5, 6:2
Travnatou část sezony odstartovala Bouzková před týdnem v londýnském Queen's Clubu, kde skončila ve druhém kole na raketě pozdější šampionky Donny Vekičové. V tomto týdnu v Nottinghamu už se ovšem série dvou výher dočkala, když využila příznivý los.
Na úvod si snadno poradila s krajankou Terezou Valentovou a překvapivě víc práce měla proti obrovské domácí outsiderce Klugmanové. Duel se 17letou Britkou rozehrála výborně a vedla 3:1. Náskok si však nepohlídala, následně zahazovala šance na returnu a mezitím musela při skóre 3:4 odvracet další dvě brejkbolové hrozby.
Koncovka nečekaně vyrovnaného prvního dějství ale byla kompletně v režii zkušené Češky. Od stavu 4:5 získala tři hry v řadě a soupeřce povolila jen jeden bod. Úvodní set navzdory suverénnímu závěru vydřela až po 59 minutách.
Série vyhraných gamů Bouzkové se dál protahovala. Úřadující šampionka Livesport Prague Open začala druhé dějství vedením 2:0. Klugmanová ji poté zastavila, nicméně česká tenistka si dál náskok jednoho brejku hájila a stejně jako v předchozí sadě se dostala do náskoku 3:1.
V tomto případě ale při tomto skóre zaznamenala další brejk a ještě výrazněji se přiblížila k postupu do dalšího kola. Další krok učinila zvýšením vedení na 5:1 a luxusní náskok už si vzít nenechala. Duel uzavřela hned při prvním pokusu na podání.
Bouzkové se tímto vítězstvím podařilo vylepšit maximum v Nottinghamu (druhé kolo z roku 2021) a také zapsat třetí kariérní čtvrtfinále na travnatých kurtech. V těchto podmínkách byla mezi nejlepší osmičkou už jen v Birminghamu 2021 a ve Wimbledonu 2022.
Letos má ve čtvrtfinálových utkáních bilanci 1:2. Do další fáze se podívala pouze na antuce v Bogotě, kde si nakonec došla pro svůj třetí titul a první mimo domácí Livesport Prague Open.
V pátek čeká Bouzkovou mnohem těžší výzva než v předchozích dvou kolech. Nastoupí totiž proti veteránce Tatjaně Mariaové, která loni kralovala v Queen's Clubu a je na trávě extrémně nebezpečnou soupeřkou. S Němkou vyhrála poslední tři souboje a může srovnat vzájemnou bilanci na 4:4. Na trávě se střetnou poprvé.
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