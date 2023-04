Trápící se Ruud v Madridu skončil na kvalifikantovi. Obhájce titulu Alcaraz vyhrál po obratu

Casper Ruud si loni zahrál finále na French Open, na US Open i na Turnaji mistrů a ve Flushing Meadows ho dělila jediná výhra od usednutí na post světové jedničky. Čtyřiadvacetiletý Nor si však v letošní sezoně prochází nečekanou a ohromnou krizí. V Estorilu sice získal svůj jubilejní 10. titul (vše ATP 250), ovšem na dalších osmi turnajích neporazil více než jednoho soupeře.

V hlavní fázi na Masters v Madridu debutoval předloni a probojoval se až do semifinále, ovšem letos stejně jako loni ztroskotal hned na prvním protivníkovi. Čtvrtý hráč světa dnes nestačil 3-6 4-6 na kvalifikanta Mattea Arnaldiho, který v žebříčku figuruje až na 105. místě a připsal si svou teprve třetí kariérní výhru v hlavních soutěžích na nejvyšším okruhu.

Qualifier Matteo Arnaldi upsets world No.4 Casper Ruud in Madrid - scoring *17* points in a row at one point!#MMOpen pic.twitter.com/e3KZLOXtqR