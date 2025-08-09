Trenérka Mbokové: Na US Open může dosáhnout skvělého výsledku

DNES, 13:00
Rozhovory 0
Po senzačním triumfu v Montrealu má osmnáctiletá Victoria Mboková jasný cíl – plně se soustředit na nadcházející US Open. Její trenérka Nathalie Tauziatová, bývalá světová trojka, věří, že mladá Kanaďanka má všechny předpoklady pro další velký úspěch. Zároveň vysvětlila, proč se rozhodli vynechat turnaj v Cincinnati.
Profily hráčů
Mboko Victoria
Tauziat Nathalie
Victoria Mboková ovládla turnaj v Montrealu (@ David Kirouac/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia)

"Victoria má obrovskou sílu – větší, než si sama myslí. Má skvělý servis, což u mladých hráček není běžné, a navíc se ráda učí a neustále zlepšuje. Když vstoupí na kurt, pokaždé jde za vítězstvím, a to je nesmírně důležité," zdůraznila Tauziatová.

Kam může podle wimbledonské finalistky z roku 1998 až sahat potenciál Mbokové? "Je těžké říct, protože procházíme komplikovaným obdobím. Její pozice na okruhu se změní včetně vztahů s ostatními hráčkami."

"Viděli jsme, že někteří mladí hráči po průlomu ztratili některé klíčové zbraně, které je dostaly nahoru. Pro Victorii bude zásadní udržet si jasnou hlavu a soustředění, aby ji nerozptylovaly okolní vlivy. Pokud přestane tvrdě pracovat, může rychle klesnout," dodala trenérka.

Podle Tauziatové zvládá Mboková tlak velmi dobře: "Od začátku sezony je soustředěná na své úkoly a dnes sklízí plody své práce. Nevím, jestli je sama překvapená, co už dokázala, ale rozhodně to na sobě nedává znát. Mimo kurt je stále stejná – usměvavá a pozitivní."

"Od ledna vyhrála mnoho zápasů, což ji psychicky posílilo. Ví, že dokáže prolomit podání jakékoli soupeřky. Když ztratí servis, zůstává klidná a stále si věří," vysvětlila Tauziatová.

Po úspěchu v Montrealu tým Mbokové přehodnotil její program. "Po Roland Garros jsme si naplánovali přípravu až do US Open. Vzhledem k její současné formě věříme, že může v New Yorku dosáhnout skvělého výsledku. Chceme, aby přijela plně připravená a bez zranění, proto jsme se rozhodli vynechat Cincinnati," dodala držitelka osmi titulů na okruhu.

Neuvěřitelný příběh komety Mbokové: Šílený progres, domácí pohádka a posun o stovky míst

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Rozhovory

Komentáře

0
Přidat komentář
Zatím nebyly přidány žádné komentáře.

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist