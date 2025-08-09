Trenérka Mbokové: Na US Open může dosáhnout skvělého výsledku
"Victoria má obrovskou sílu – větší, než si sama myslí. Má skvělý servis, což u mladých hráček není běžné, a navíc se ráda učí a neustále zlepšuje. Když vstoupí na kurt, pokaždé jde za vítězstvím, a to je nesmírně důležité," zdůraznila Tauziatová.
Kam může podle wimbledonské finalistky z roku 1998 až sahat potenciál Mbokové? "Je těžké říct, protože procházíme komplikovaným obdobím. Její pozice na okruhu se změní včetně vztahů s ostatními hráčkami."
"Viděli jsme, že někteří mladí hráči po průlomu ztratili některé klíčové zbraně, které je dostaly nahoru. Pro Victorii bude zásadní udržet si jasnou hlavu a soustředění, aby ji nerozptylovaly okolní vlivy. Pokud přestane tvrdě pracovat, může rychle klesnout," dodala trenérka.
Podle Tauziatové zvládá Mboková tlak velmi dobře: "Od začátku sezony je soustředěná na své úkoly a dnes sklízí plody své práce. Nevím, jestli je sama překvapená, co už dokázala, ale rozhodně to na sobě nedává znát. Mimo kurt je stále stejná – usměvavá a pozitivní."
"Od ledna vyhrála mnoho zápasů, což ji psychicky posílilo. Ví, že dokáže prolomit podání jakékoli soupeřky. Když ztratí servis, zůstává klidná a stále si věří," vysvětlila Tauziatová.
Po úspěchu v Montrealu tým Mbokové přehodnotil její program. "Po Roland Garros jsme si naplánovali přípravu až do US Open. Vzhledem k její současné formě věříme, že může v New Yorku dosáhnout skvělého výsledku. Chceme, aby přijela plně připravená a bez zranění, proto jsme se rozhodli vynechat Cincinnati," dodala držitelka osmi titulů na okruhu.
