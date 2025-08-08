Neuvěřitelný příběh komety Mbokové: Šílený progres, domácí pohádka a posun o stovky míst
Rodinné zázemí a úspěchy už v juniorkách
Mboková se narodila v Severní Karolíně, konkrétně v Charlotte. Její rodiče Cyprien Mboko a Godee Kitadiová kvůli politickým nepokojům opustili středoafrické Kongo a odstěhovali se do Spojených států amerických. Nakonec se usadili v kanadském Torontu, když Mbokové byly dva měsíce.
S tenisem začala ve třech či čtyřech letech. Inspirací byli tři starší sourozenci. Všichni hráli tenis, sestra Gracia a bratr Kevin na univerzitní úrovni.
Victoria byla úspěšná už před nástupem na profesionální tour. V juniorském žebříčku se vyšplhala na šestou pozici, ve dvouhře dívek posbírala pět titulů a dařilo se jí i na grandslamech. V této kategorii pro ni byla jasně nejlepší sezona 2022. Tehdy zaznamenala semifinále ve Wimbledonu a na US Open a hrála deblové finále na Australian Open a ve Wimbledonu.
První profesionální krůčky
Na dospělých turnajích se párkrát představila už v letech 2021-22, ale naplno se začala věnovat profesionální tour až od sezony 2023. Juniorskou část kariéry ukončila po porážce s další vycházející hvězdou Alexandrou Ealaovou v semifinále US Open 2022.
A to krátce poté, co se dostavily první úspěchy mezi dospělými. Před zmíněným vystoupením na US Open hrála v dubnu v Monastiru své první profesionální finále a v červenci se radovala na domácí půdě v Saskatoonu z premiérového triumfu na této úrovni. Ve stejném městě pak kralovala i o rok později.
Jméno Mbokové možná čeští fanoušci zaregistrovali už loni. Ve finále slovinského podniku ITF totiž prohrála třísetový duel s Barborou Palicovou. Sezona 2024 nakonec byla už třetí v řadě, kterou zakončila s jedním profesionálním triumfem. Loni na něj dosáhla v německém Darmstadtu.
Její kariéra ale stagnovala. Shodou okolností uzavřela tenisový rok 2023 i 2024 na 333. místě, přičemž v nejlepší třístovce světového pořadí se zdržela jen pár týdnů. O to více šokující je její neuvěřitelný progres v letošním roce.
Raketový progres
Mbokové se dlouho nedařilo posunout kariéru na další úroveň. Už na začátku letošní sezony, do které vstupovala coby až 333. hráčka světa, ovšem přišlo excelentní období. To zahrnuje takřka stoprocentní úspěšnost na okruhu ITF.
Aktuální tenisový rok zahájila 22 výhrami v řadě a z úvodních 28 zápasů prohrála jen s Ralucou Georgianou Serbanovou v prvním kole ve francouzském Maconu. Následně získala na začátku března v Portu svůj už pátý letošní titul a ve stejném období poprvé prorazila do TOP 200 žebříčku.
Už tehdy se stala jedním z nejvíce sledovaných mladých talentů ve světě bílého sportu a naprosto zaslouženě přišla divoká karta na prestižní akci WTA 1000 v Miami. Pro Mbokovou se jednalo o třetí start na nejvyšší úrovni, druhý v hlavní soutěži. A tentokrát už se první výhry dočkala, když skolila Camilu Osoriovou. Ve druhém kole pak padla až v tie-breaku rozhodujícího setu s Paulou Badosaovou. "Nevím, co mám dělat. Ona hraje lépe než Aryna Sabalenková," říkala tehdy zoufalá Badosaová svému týmu během utkání.
Po bitvě se světovou jedenáctkou Badosaovou bylo jasno. Kanada má obrovský talent a vycházející hvězdu. Po vystoupení v Miami už se Mboková na nejnižší okruh ITF nevrátila a postupně se čím dál tím víc prosazovala na hlavní tour.
Dalším odrazovým můstkem k ještě většímu zlepšení byla finálová účast na antukovém podniku WTA 125 v Parmě. Následoval postup z kvalifikace do třetího kola French Open a také debut v TOP 100 hodnocení. Na konci července i s pomocí účasti ve druhém kole ve Wimbledonu a Washingtonu figurovala na 85. místě. Znovu je třeba zmínit, že na začátku sezony byla až na 333. příčce.
Pohádková jízda
Ten skutečný boom však přišel až v posledních dvou týdnech. Mboková dle očekávání dostala divokou kartu do hlavní soutěže domácí tisícovky v Montrealu a byla největší domácí nadějí. Neskutečná a naprosto fenomenální jízda až k triumfu se ale rozhodně neočekávala. Vždyť nikdy předtím nebyla na nejvyšším okruhu ani ve čtvrtfinále.
Mboková v kanadské metropoli porazila hned čtyři grandslamové šampionky a také rozjetou Marii Bouzkovou, která přijela po prvenství na Livesport Prague Open. Domácí senzaci nedokázaly zastavit Sofia Keninová, nasazená jednička Coco Gauffová, Jelena Rybakinová (měla mečbol) ani Naomi Ósakaová ve finále.
V Montrealu rozhodně prokázala na svůj věk neuvěřitelnou psychickou odolnost. Ve třech ze sedmi zápasů musela do rozhodující sady, manko setu likvidovala proti Bouzkové, Rybakinové a Ósakaové. Navíc musela být, obzvláště ve finále, pod ohromným tlakem. Publikum ji ovšem dotlačilo k životnímu úspěchu.
Mboková teď bude ještě více v hledáčku médií a novinářů, ale sama nehodlá nic měnit. "Chápu, že teď budu mít větší pozornost. Ale mám kolem sebe lidi, kteří mě znají velmi dlouho. Chci si udržet malý tým. Mám ráda klid a pohodu. I v budoucnu si chci zachovat svou rutinu. Nechci na sebe vyvíjet větší tlak kvůli tomuhle titulu. Užiju si tenhle moment, ale čekají mě další turnaje."
Po senzačních dvou týdnech je Mboková na 24. místě žebříčku. Z Kanady bez ohledu na pohlaví výše postaveného tenistu ve světových pořadích nenajdete. Další obrovský skok znamená, že na US Open bude mezi nasazenými. To je jistě pro ostatní nasazené hráčky dobrá zpráva, protože Mbokovou nikdo do prvního kola vyfasovat nechce.
V historii Canadian Open je teprve třetí domácí šampionkou po Faye Urbanové (1969) a Biance Andreescuové (2019). Čtyři grandslamové vítězky na jednom turnaji dokázala porazit jako druhá nejmladší v open éře, mladší byla už jen Serena Williamsová na US Open 1999.
V následujících dnech měla startovat na další tisícovce v Cincinnati, ale nakonec do Ohia nepojede. "Chci se postarat o zápěstí (zranila si ho v semifinále s Rybakinovou). Myslím si, že je příliš brzy na to, abych zase za dva dny hrála," uvedla Mboková po triumfu v Kanadě.
Mboková otočila finále proti Ósakaové a skvělou jízdu zakončila premiérovým titulem
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře