Trénink Nadala se Šwiatekovou? Záběry k nezaplacení, říká legendární Američan
Vedle spolupráce s trenérem Franciscem Roigem představuje nové trenérské uspořádání pro Šwiatekovou také možnost učit se od hráče, kterého sama označuje za svého oblíbence. Po potvrzení Roigova angažmá na sociálních sítích se začaly objevovat záběry z její přípravy v akademii Rafaela Nadala, přičemž jeden z nich zachycuje konkrétní tréninkový moment.
Na videu Nadal předvádí svůj typický forhend s výrazným švihem a následně Šwiatekové vysvětluje, jak tento úder provádí. Trenér Brad Gilbert označil záběry za "k nezaplacení". Šwiateková v posledních dnech trénovala na španělském ostrově a na sociálních sítích ocenila dvaadvacetinásobného grandslamového šampiona. "Trénink, učení a užívání si každého dne tady na Mallorce. Děkuji Rafaelovi za to, že se tu cítím jako doma," uvedla.
Polská tenistka se v minulosti netajila obdivem k Nadalovi a po jeho ukončení kariéry mu věnovala i osobní vzkaz. "Byl jsi a stále jsi největší inspirací, jakou jsem kdy v tenise měla, a důvodem, proč jsem se někdy cítila extra motivovaná a neustále jsem se snažila. Děkuji ti za to a děkuji ti, že jsi tak úžasný člověk i mimo kurt. Tvoje pokora je něco, co se tak často nevidí, když vidíte jiné sportovce. Jsi ten, kdo vždycky zůstal upřímný sám k sobě a věrný sám sobě. Děkuji ti, že jsi opravdu dobrý člověk."
"Doufám, že si užiješ další část svého života a doufejme, že i nějakou další kariéru, protože pro tebe je teď nebe limitem, a doufám, že strávíš hodně času se svými blízkými a rodinou,“ uvedla. Šwiateková zároveň vysvětlila i důvody změny trenéra. V rozhovoru pro polská média přiznala, že se na kurtu necítila dobře. "Cítila jsem, že je prostě čas na změnu. Nebylo to rozhodnutí učiněné v Miami, byl to delší proces, během kterého jsem všechno pečlivě zvažovala," řekla.
"Během turnaje v Dauhá jsem si uvědomila, že se na kurtu necítím tak dobře jako předtím. Samozřejmě různé turnaje mohou mít různé důvody pro špatný výkon – někdy jsem nebyla soustředěná, jindy mi nefungoval forhend. Ale měla jsem pocit, že nehraji tak dobře, a začala jsem ztrácet sebevědomí."
Po porážce s Marií Sakkariovou v Dauhá následovala delší debata o změnách v přípravě. "Probraly jsme, co změnit a jak přistupovat k následujícímu týdnu, abych se mohla vrátit ke své hře. Určitý posun přišel už před Indian Wells, ale když jsem zvážila celkový obraz, rozhodla jsem se, že potřebuji změnu," dodala.
Dalším turnajem v programu Šwiatekové by měl být podnik ve Stuttgartu, který tradičně zahajuje její antukovou část sezony. V Německu už dvakrát triumfovala, když v letech 2022 a 2023 získala tituly, v obou finále porazila Arynu Sabalenkovou, v roce 2024 došla do semifinále a o rok později do čtvrtfinále.
