Trestat tenistky za neúčast odebráním bodů? Zešíleli jste? zlobí se americká legenda
Sabalenková a Šwiateková se z turnaje odhlásily kvůli fyzickým problémům, které však podle Tahlaka nebyly dostatečně závažné. Ředitel turnaje proto naznačil, že by kromě finančního postihu mohly přijít i o body ve světovém žebříčku. Roddick s tímto postojem zásadně nesouhlasí.
"Nemám rád, když lidé říkají, co se jim zrovna hodí. Na jednu stranu jsou tenistky a tenisté nezávislí a sami o sobě rozhodují. Na druhou stranu pak ti samí lidé přijdou s tím, že hráčky na určitém turnaji a v určitém termínu hrát musí. A když ne, tak se jim budou odečítat body v žebříčku?" pokládá si ve svém podcastu Served řečnickou otázku Roddick.
Bývalý americký tenista zároveň připomněl, že hráčky už nesou důsledky svého rozhodnutí v podobě finanční sankce i ztráty bodů z minulého ročníku turnaje. "Takže chcete odebírat body, které získaly jinde? Získaly je přece zaslouženě. Budete jim odebírat body z doby před šesti měsíci? Jak je to možné? Zešíleli jste?" ptal se viditelně rozhořčený Roddick.
Situace navíc poukázala na širší problém nabitého kalendáře. Krátce po Australian Open následují dva turnaje kategorie WTA 1000 za sebou, což se odráží ve vysokém počtu odhlášení. Sabalenková a Świateková byly jen prvními z řady hráček, které se turnaje v Dubaji nezúčastnily. Více než polovina hráček ze závěrečného losu odstoupila buď ještě před svým prvním zápasem, nebo v jeho průběhu.
Roddick považuje úvahy o dodatečném odečítání bodů za nelogické. "Každý bod, který momentálně mají, je získán vítězstvím v zápasech, a teď jim chcete odebírat body? Nemyslím si, že je to moc dobře promyšlené. Nepřijde mi to logické. Odeberete jim peníze, protože z nějakého důvodu nemohou hrát váš turnaj, a pak jim budete odebírat body. To nedává smysl," uzavřel.
Důsledky odstoupení se promítly i do nasazení. Po odhlášení Sabalenkové a Šwiatekové se mezi nasazené hráčky posunula také Jelena Rybakinová, která však nakonec rovněž musela z turnaje předčasně odstoupit. Celá situace tak znovu otevřela debatu o náročnosti kalendáře a podmínkách, kterým musí elitní hráčky čelit.
