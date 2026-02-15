Brát hráčkám body za neúčast? To je přece naprostý nesmysl, zlobí se Gauffová
Ředitel turnaje Tahlak uvedl, že hráčky, které se z turnaje odhlásí bez oprávněného důvodu, by měly ztratit body do žebříčku, protože finanční pokuta podle něj nestačí. Podle Tahlaka ani Sabalenková, ani Šwiateková neměly dostatečné důvody k neúčasti, což podle něj výrazně sníží atraktivitu druhého turnaje kategorie WTA 1000 v sezoně.
Na tiskové konferenci před svým debutem v Dubaji se Gauffová k celé kontroverzní situaci vyjádřila. "Nemyslím si, že hráčky to dělají jen proto, že nechtějí hrát; nemyslím si, že je to z tohoto důvodu. Pro mě byla tato část sezony také vždy velmi obtížná. Rozhodně ale není správné, aby hráčky měly kvůli tomu ztrácet body, je to přece naprostý nesmysl," zlobí se americká hvězda.
Gauffová vysvětlila, proč by Sabalenková a Šwiateková neměly být pokutovány. "I když neztrácejí body za neúčast, realita je taková, že neúčastí ani nezískají, a ztratí tak body, které si z minulého roku obhájily. Už teď máme povinnost tyto turnaje hrát. V této fázi kalendáře je těžké hrát všechny turnaje, které trvají dva týdny. Nároky na hráče rostou," dodala Gauffová.
Dvojnásobná grandslamová šampionka rovněž vyjádřila pochopení pro situaci organizátorů. "Chápu organizátory turnaje. Je zřejmé, že tam hráčky chtějí mít. V minulosti jezdili do Dauhá a Dubaje vždy ti nejlepší tenisté; letos je to jinak. Nemyslím si ale, že je fér hráčům odečítat body. Měly bychom mít možnost volby, jako mají tenisté v Monte Carlu," uzavřela.
Na osobní úrovni Gauffová vnímá turnaj v Dubaji jako šanci zlepšit své výsledky po nepovedeném vystoupení v Dauhá, kde v prvním kole překvapivě prohrála s Italkou Elisabettou Cocciarettovou. Při svém debutu ji čeká těžká výzva proti Anně Kalinské, která v posledních turnajových účastech znovuobjevuje svou vrcholnou formu a v prvním kole porazila Jelenu Ostapenkovou.
