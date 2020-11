Třetí turnaj, druhý titul. 13letá Brenda Fruhvirtová rázně vstoupila mezi juniorky

V únoru v Les Petits vyhrála ve 12 letech neoficiální Mistrovství světa tenistek do 14 let. V červenci si na přípravném turnaji v Prostějově připsala skalp zkušené krajanky Kateřiny Siniakové. V srpnu dostala šanci zahrát si na exhibiční akci Ultimate Tennis Showdown v Nice, kde sbírala zkušenosti ve společnosti světových tenistek a zahrála si proti Alizé Cornetové.



Začátkem září si už supertalentovaná Brenda Fruhvirtová v egyptské Káhiře zahrála poprvé na turnaji juniorek a hned ho vyhrála. Ve věku 13 let, 5 měsíců a 9 dnů se stala nejmladší vítězkou turnaje kategorie ITF J2 od roku 1995.



Tehdy v Belgii triumfovala ještě o dva měsíce mladší Chorvatka Mirjana Lučičová, která si v dospělosti zahrála semifinále US Open a byla světovou dvacítkou.



Na následném Roland Garros sice Fruhvirtová vypadla hned v prvním kole, ale tento týden na podniku ITF J3 v Istanbulu proměnila svůj teprve třetí juniorský turnaj už v druhý titul. V turecké metropoli prohrála v pěti zápasech dohromady pouhých 17 gamů, ve finále smetla 6-2 6-0 o tři roky starší krajanku Lindu Klimovičovou.



V Istanbulu má Fruhvirtová naplánovaný start i na příští týden. Přihlášeny jsou také další dvě Češky Lucie Havlíčková a Nikola Bartůňková.

So happy to win the Istanbul @ITFTennis J3 event! pic.twitter.com/jKjfhcgSs0 — Brenda Fruhvirtova (@Fruhvirtova) November 1, 2020

