Tři Češi kolem třicítky? Neskutečné. Mají na to vyhrát Davis Cup, věří Ulihrach

DNES, 19:00
Bývalý tenista Bohdan Ulihrach má radost z výkonů českých hráčů a věří, že časem uspějí i v Davis Cupu. Přestože bývalý 22. hráč světa zvažoval po skončení kariéry dráhu trenéra, výrazně ji nakonec nerozjel. Tenisu se ale stále věnuje a v rozhovoru s novináři řekl, že se těší na exhibici, kterou sehraje 7. června proti Jiřímu Novákovi během prostějovského challengeru.
Jiří Lehečka během turnaje v Římě (© Mutsu Kawamori / AFLO / Profimedia)

"České kluky samozřejmě sleduju. Je to neskutečné, že jsou tři kluci kolem třicítky. (Jiří) Lehečka klepe na dveře desítky, (Jakub) Menšík už tam skoro byl. Jejich čas přijde, a když se jim to sejde, určitě mají na to ten Davis Cup vyhrát," uvedl Ulihrach.

Jednapadesátiletý rodák z Kolína také v minulosti o úspěch v týmové soutěži usiloval. Měl v ní bilanci 11:6 ve dvouhrách, ale nikdy ji ani s Novákem nevyhrál. "Je to škoda. Říkalo se to, že jsme mohli uspět, ale buď byl jeden nemocný, nebo přišla i ztráta formy. Já měl pak na konci roku 2002 ten doping (pozitivní test). Je to škoda, ale vyšlo to o deset let později. Mrzí mě to, ale vše už odnesl čas," uvedl Ulihrach.

Vítěz tří turnajů na okruhu ATP se ve volném čase tenisu dál věnuje. V současné době hraje například pražskou veteránskou ligu. Na začátku června se představí na challengeru v Prostějově, kde se v rámci exhibice utká právě s Novákem. Půjde o reprízu 25 let starého finále, které tehdy vyhrál Ulihrach. "Pamatuju si to jen matně. Už je to tolik let. Prý jsme hráli tři sety, to už taky ani nevím," uvedl s úsměvem k tehdejšímu výsledku 6:4, 6:7, 6:3.

Jakub Menšík v boji o postup do dalšího kola.Jakub Menšík v boji o postup do dalšího kola. (@ CLIVE BRUNSKILL / GETTY IMAGES EUROPE / GETTY IMAGES VIA AFP)

S Novákem, který je nyní trenérem dvojnásobné grandslamové šampionky z dvouher Barbory Krejčíkové, je v kontaktu. "Naposledy jsme si psali před týdnem. Posílal mi fotky z Říma. Už bych to tam nepoznal," uvedl Ulihrach. "Je to pohodový kluk, nekonfliktní. Byl pátý na světě a má výborné oko. Určitě má co předat," podotkl.

Také Ulihrach zkoušel po skončení kariéry v roce 2009 trénovat, dráhu kouče ale výrazněji nenastartoval. "Když jsem skončil, měli jsme těžce nemocnou dceru v jejím prvním roce života. Zkoušel jsem jezdit asi půl roku se sestrami Plíškovými, ještě než se dostaly do stovky. Pak to ale nějak vyšumělo a pak se ani nikdo neozval," uvedl Ulihrach.

Exhibici proti Novákovi v Prostějově pojme s nadhledem. "Žádné hecování neproběhlo. Proběhne to v přátelském duchu. Oba to budeme chtít přežít ve zdraví, abychom se nezranili," doplnil Ulihrach.

Pavel Novotný, ČTK
PTP
13.05.2026 19:41
Řekl bych, že jsou o dost mladší.
darek.vrana
13.05.2026 19:26
Jó, to už je všechno pryč... Bóďa byl můj nejoblíbenější tenista, Jirka Novák v závěsu.
