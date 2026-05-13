Tři Češi kolem třicítky? Neskutečné. Mají na to vyhrát Davis Cup, věří Ulihrach
"České kluky samozřejmě sleduju. Je to neskutečné, že jsou tři kluci kolem třicítky. (Jiří) Lehečka klepe na dveře desítky, (Jakub) Menšík už tam skoro byl. Jejich čas přijde, a když se jim to sejde, určitě mají na to ten Davis Cup vyhrát," uvedl Ulihrach.
Jednapadesátiletý rodák z Kolína také v minulosti o úspěch v týmové soutěži usiloval. Měl v ní bilanci 11:6 ve dvouhrách, ale nikdy ji ani s Novákem nevyhrál. "Je to škoda. Říkalo se to, že jsme mohli uspět, ale buď byl jeden nemocný, nebo přišla i ztráta formy. Já měl pak na konci roku 2002 ten doping (pozitivní test). Je to škoda, ale vyšlo to o deset let později. Mrzí mě to, ale vše už odnesl čas," uvedl Ulihrach.
Vítěz tří turnajů na okruhu ATP se ve volném čase tenisu dál věnuje. V současné době hraje například pražskou veteránskou ligu. Na začátku června se představí na challengeru v Prostějově, kde se v rámci exhibice utká právě s Novákem. Půjde o reprízu 25 let starého finále, které tehdy vyhrál Ulihrach. "Pamatuju si to jen matně. Už je to tolik let. Prý jsme hráli tři sety, to už taky ani nevím," uvedl s úsměvem k tehdejšímu výsledku 6:4, 6:7, 6:3.
S Novákem, který je nyní trenérem dvojnásobné grandslamové šampionky z dvouher Barbory Krejčíkové, je v kontaktu. "Naposledy jsme si psali před týdnem. Posílal mi fotky z Říma. Už bych to tam nepoznal," uvedl Ulihrach. "Je to pohodový kluk, nekonfliktní. Byl pátý na světě a má výborné oko. Určitě má co předat," podotkl.
Také Ulihrach zkoušel po skončení kariéry v roce 2009 trénovat, dráhu kouče ale výrazněji nenastartoval. "Když jsem skončil, měli jsme těžce nemocnou dceru v jejím prvním roce života. Zkoušel jsem jezdit asi půl roku se sestrami Plíškovými, ještě než se dostaly do stovky. Pak to ale nějak vyšumělo a pak se ani nikdo neozval," uvedl Ulihrach.
Exhibici proti Novákovi v Prostějově pojme s nadhledem. "Žádné hecování neproběhlo. Proběhne to v přátelském duchu. Oba to budeme chtít přežít ve zdraví, abychom se nezranili," doplnil Ulihrach.
