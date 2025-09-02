Tři Češi o semifinále: Obrovská výzva pro Vondroušovou a Lehečku, konec hrozí i Krejčíkové
Přehled toho nejzajímavějšího, úterý 2. 9.
Češi v akci
Krejčíková (ČR) - Pegulaová (4-USA) | Arthur Ashe Stadium (17:30 SELČ)
Lehečka (20-ČR) - Alcaraz (2-Šp.) | Arthur Ashe Stadium (19:00 SELČ)
Vondroušová (ČR) - Sabalenková (1-) | Arthur Ashe Stadium (středa 01:00 SELČ)
Další čtvrtfinále mužů
Djokovič (7-Srb.) - Fritz (4-USA) | Arthur Ashe Stadium (středa 02:30 SELČ)
Krejčíková – Pegulaová | 17:30 SELČ
Barbora Krejčíková se v minulosti představila v hlavní soutěži grandslamového US Open celkem čtyřikrát. Tři z předchozích čtyř startů zakončila nejpozději ve druhém kole, ovšem při premiéře v roce 2021 a po pěti nezdarech v kvalifikaci tohoto podniku, se probila až do čtvrtfinále fáze, ve které ji zastavila Aryna Sabalenková.
A v letošním ročníku se i díky neskutečnému obratu probojovala mezi nejlepší osmičku znovu. Po relativně snadných zápasech s kometou letošní sezony Victorií Mbokovou a Mojukou Učidžimaovou musela likvidovat manko 0:3 v rozhodujícím setu proti Emmě Navarrové. A pak po odvrácení neskutečného počtu osmi mečbolů udolala 1:6, 7:6, 6:3 další domácí naději Taylor Townsendovou.
Devětadvacetiletá česká tenistka uzavřela loňskou sezonu na Turnaji mistryň v Rijádu a pak velmi dlouho bojovala s vleklým zraněním zad. Do aktuálního tenisového roku proto dokázala vstoupit až v polovině května a US Open je jejím teprve osmým letošním turnajem. V New Yorku dosáhla na svou první sérii čtyř vítězství na jedné akci od loňského triumfu ve Wimbledonu.
Dvojnásobná grandslamová šampionka ve dvouhře má v probíhající sezoně zápasovou bilanci 12:6 a zlepšenou formou se prezentovala už na poslední velké generálce v Cincinnati, kde vyřadila mimo jiné Elinu Svitolinovou. Nyní může vylepšit svou kariérní bilanci 2:3 ve čtvrtfinálových duelech na grandslamových podnicích.
Krejčíková – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Eastbourne (čtvrtfinále)
Největší úspěchy na venkovních betonech: US Open (čtvrtfinále)
Bilance: 12:6
Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3
Bilance na venkovních betonech: 7:2
Bilance proti hráčkám TOP 10: 0:2 (kariérní 15:22)
Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0:0 (kariérní 2:3)
Grandslamy: Australian Open (nehrála), French Open (2. kolo), Wimbledon (3. kolo)
Krejčíková – US Open
Kariérní bilance: 10:4
Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2021, 2025)
Loňský výsledek: 2. kolo
Bilance ve čtvrtfinále: 0:1
Generálka: Montreal (1. kolo), Cincinnati (osmifinále)
Cesta turnajem: (22) Mboková (6:3, 6:2), Učidžimaová (6:4, 6:2), (10) Navarrová (4:6, 6:4, 6:4), Townsendová (1:6, 7:6, 6:3)
Jessica Pegulaová plní na domácím US Open roli nasazené čtyřky a do čtvrtfinále postoupila naprosto suverénně a bez větších problémů, přestože na posledních čtyřech turnajích zapsala dohromady pouhá dvě vítězství. Všechny čtyři zápasy v New Yorku zvládla ve dvou setech a žádné ze soupeřek nepovolila více než šest gamů.
Jednatřicetiletá Američanka měla na papíře velmi snadnou cestu do čtvrtfinále, jelikož nepotkala nikoho z TOP 50 žebříčku. Na druhou stranu musela čelit trojnásobné finalistce a bývalé světové jedničce Viktorii Azarenkové. V letošní sezoně slavila 41 výher a 22 z nich zaznamenala na půdě USA. To jen potvrzuje, jak moc je obzvláště na domácích podnicích nebezpečná.
Ve čtvrtfinálových duelech na grandslamech má mizernou kariérní bilanci 1:6. Aktuální světová čtyřka uspěla až v tom posledním loni právě na US Open, kdy se na této úrovni poprvé dostala do semifinále a zároveň i finále. Čtvrtfinále v New Yorku absolvovala také v roce 2022 a tehdy prohrála s Igou Šwiatekovou, kterou tady před rokem ve stejné fázi porazila.
Deset z celkového počtu 21 semifinálových účastí od začátku sezony 2023 zaregistrovala na půdě Spojených států, včetně těch letošních v Austinu, Miami a Charlestonu. Není tak překvapením, že je na US Open znovu po roce úspěšná. Loni ve Flushing Meadows padla až v těsném dvousetovém finále s Arynou Sabalenkovou.
Pegulaová – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Bad Homburg, Charleston, Austin (triumf); Miami, Adelaide (finále)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Austin (triumf); Miami, Adelaide (finále)
Bilance: 41:16
Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4
Bilance na venkovních betonech: 26:9
Bilance proti hráčkám TOP 50-100: 16:2 (kariérní 95:39)
Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0:0 (kariérní 1:6)
Grandslamy: Australian Open (3. kolo), French Open (osmifinále), Wimbledon (1. kolo)
Pegulaová – US Open
Kariérní bilance: 22:8
Nejlepší výsledek: finále (2024)
Loňský výsledek: finále
Bilance ve čtvrtfinále: 1:1
Generálka: Washington (osmifinále), Montreal (3. kolo), Cincinnati (3. kolo)
Cesta turnajem: Šarífová (6:0, 6:4), Blinkovová (6:1, 6:3), Azarenková (6:1, 7:5), Liová (6:1, 6:2)
Vzájemná bilance: Krejčíková vede 2:1 a vyhrála poměrem 6:3, 6:3 poslední vzájemný souboj loni na Turnaji mistryň. Česká tenistka, která už ve třetím zápase po sobě nastoupí proti domácí soupeřce a bude čelit i bouřlivému publiku, je bývalou deblovou šampionkou US Open. Je však pravděpodobné, že své zdejší singlové maximum nevylepší. Pegulaová je totiž favoritkou.
Lehečka – Alcaraz | 19:00 SELČ
Jiří Lehečka musel být v osmifinále US Open pod velkým tlakem. Proti Adrianovi Mannarinovi totiž plnil roli favorita a bojoval o debut v TOP 20 žebříčku a také o místo ve čtvrtfinále na grandslamové úrovni. Tuto výzvu ovšem zvládl, i když bez komplikací se to neobešlo. V tie-breaku úvodního setu doháněl docela výrazné manko a ve čtvrté sadě prohrával 0:2. Francouzského veterána přestřílel na vítězné údery 56:18 a nakonec slavil výhru 7:6, 6:4, 2:6, 6:2.
Rodák z Mladé Boleslavi měl vždy talent i potenciál na TOP 20 žebříčku, ovšem k takto vysokému rankingu mu obvykle chyběla stabilita. V posledních pár měsících však postupuje do závěrečných kol docela pravidelně, přestože si ještě nedávno procházel nepříjemnou krizí a hrozilo mu, že vypadne z nejlepší čtyřicítky pořadí. Teď je v live žebříčku na 15. místě a v novém vydání se vrátí na pozici české jedničky.
Cestu do čtvrtfinále letošního US Open měl na papíře velmi jednoduchou, soupeři mu totiž odklidili členy TOP 20 hodnocení Caspera Ruuda a Bena Sheltona. První těžký zápas ale musel někdy přijít a teď vyzve jednoho z největších favoritů a bývalého šampiona. Svůj první souboj s hráči TOP 10 na grandslamech vyhrál, když v osmifinále Australian Open 2023 porazil Félixe Augera-Aliassimeho. Jenže od té doby sehrál dalších pět takových duelů a nezískal ani set.
Za sebou má zatím jen jeden čtvrtfinálový duel na podnicích velké čtyřky. Také předloni na Australian Open potkal ve čtvrtfinálové fázi soupeře z TOP 4 světového pořadí a celkem jasně prohrál. Nad jeho síly byl tehdy Stefanos Tsitsipas (3:6, 6:7, 4:6).
Lehečka – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Brisbane (triumf); Queen's Club (finále)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Brisbane (triumf)
Bilance: 34:17
Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2
Bilance na venkovních betonech: 20:8
Bilance proti hráčům TOP 10: 3:5 (kariérní 8:21)
Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0:0 (kariérní 0:1)
Grandslamy: Australian Open (osmifinále), French Open (3. kolo), Wimbledon (2. kolo)
Lehečka – US Open
Kariérní bilance: 6:3
Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2025)
Loňský výsledek: 3. kolo
Bilance ve čtvrtfinále: 0:0
Generálka: Washington (osmifinále), Toronto (osmifinále), Cincinnati (osmifinále)
Cesta turnajem: Čorič (3:6, 6:4, 7:6, 6:1), Etcheverry (3:6, 6:0, 6:2, 6:4), Collignon (6:4, 6:4, 6:4), Mannarino (7:6, 6:4, 2:6, 6:2)
Carlos Alcaraz obvykle ztrácel v úvodním týdnu grandslamových turnajů sety i s outsidery, ovšem po prohraném finále Wimbledonu s největším rivalem Jannikem Sinnerem evidentně chce dominovat v každém zápase, ke kterému nastoupí. Tato změna v přístupu vedla k suverénnímu průchodu do čtvrtfinále probíhajícího US Open, kde zatím neztratil set.
V minulosti byl několikrát kritizován za nestabilitu výkonů i výsledků. V letošní sezoně však disponuje famózní bilancí 58:6 a je nejúspěšnějším hráčem. V tomto roce prošel téměř na všech turnajích do čtvrtfinále, jedinou výjimkou je březnové Miami. Šokující porážka s Davidem Goffinem na Floridě evidentně zafungovala jako budíček, protože od té doby došel na všech sedmi akcích do finále a včetně nedávného Masters v Cincinnati posbíral pět titulů.
Dvaadvacetiletý Španěl je navzdory několika slabším obdobím extrémně silný obzvláště na těch nejprestižnějších turnajích. Na letošním US Open absolvuje ve velmi mladém věku již 13. kariérní grandslamové čtvrtfinále a má na kontě už 81 vítězství v hlavních soutěžích majorů.
V závěrečných kolech je obvykle velmi těžko k poražení a většina semifinálových či finálových účastí vedla k titulu. Ve čtvrtfinálové fázi je ovšem o něco zranitelnější. Konkrétně na grandslamech má ve čtvrtfinále bilanci 8:4. Na US Open 2:1, jediný nezdar utrpěl po skreči proti Félixovi Augerovi-Aliassimemu v roce 2021.
Alcaraz – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Cincinnati, Queen's Club, French Open, Řím, Monte Carlo, Rotterdam (triumf); Wimbledon, Barcelona (finále)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Cincinnati (triumf)
Bilance: 58:6
Bilance z posledních 10 zápasů: 10:0
Bilance na venkovních betonech: 20:4
Bilance proti hráčům TOP 30: 25:5 (kariérní 114:38)
Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 2:1 (kariérní 8:4)
Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále), French Open (triumf), Wimbledon (finále)
Alcaraz – US Open
Kariérní bilance: 21:3
Nejlepší výsledek: triumf (2022)
Loňský výsledek: 2. kolo
Bilance ve čtvrtfinále: 2:1
Generálka: Cincinnati (triumf)
Cesta turnajem: Opelka (6:4, 7:5, 6:4), Bellucci (6:1, 6:0, 6:3), (32) Darderi (6:2, 6:4, 6:0), Rinderknech (7:6, 6:3, 6:4)
Vzájemná bilance: Lehečka prohrává 1:2. Pokud český tenista předvede svůj nejlepší možný výkon, tak představuje hrozbu pro kohokoli na tour, což mimo jiné ukázal letošním skalpem Alcaraze na betonu v Dauhá. Navíc ho potrápil v nedávném finále v Queen's Clubu. Ve formátu na tři vítězné sety to ovšem bude mít se Španělem mnohem těžší. Alcaraz je v poslední době ve vynikající formě, na US Open prochází jako nůž máslem a je zaslouženě obrovským favoritem.
Vondroušová – Sabalenková | středa 01:00 SELČ
Markéta Vondroušová zaskočila tenisový svět i centrální dvorec Arthura Ashe, když v nedělním souboji wimbledonských šampionek přetlačila v osmifinále 6:4, 5:7, 6:2 aktuální světovou desítku Jelenu Rybakinovou. Jedná se o její už druhý skalp TOP 10 na probíhajícím turnaji a celkově čtvrtý v probíhající sezoně, v níž se vrací po zranění levého ramene.
Cestu do čtvrtfinále rozhodně neměla jednoduchou a v každém ze čtyř zápasů musela řešit komplikace. Předloňská čtvrtfinalistka sice zvládla úvodní tři duely bez ztráty setu, nicméně pokaždé potřebovala tie-break. Bývalá světová šestka a nyní 60. hráčka hodnocení tak musela zabrat proti Oksaně Selechmetěvové, McCartney Kesslerové i nasazené sedmičce Jasmine Paoliniové.
Šestadvacetiletá česká tenistka startuje na US Open poprvé po dvou letech, loňský ročník musela kvůli operaci levého ramene vynechat. Předchozí sezonu dokonce ukončila už po neúspěšné obhajobě ve slavném Wimbledonu a s ramenem znovu bojovala letos, kdy si prošla od února do května tříměsíční zdravotní pauzou.
Na US Open absolvuje svůj teprve 10. turnaj v probíhající sezoně. Většina z nich skončila nevýrazným výsledkem, ale pár vystoupení se jí náramně povedlo. Do čtvrtfinále se podívala také v Abú Zabí a pak i díky skalpu Sabalenkové slavila v Berlíně svůj třetí kariérní titul. Ve čtvrtfinále grandslamů má bilanci 2:2, po předloňském wimbledonském triumfu 0:2.
Vondroušová – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Berlín (triumf)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Abú Zabí (čtvrtfinále)
Bilance: 18:8
Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3
Bilance na venkovních betonech: 10:6
Bilance proti hráčkám TOP 10: 4:2 (kariérní 16:26)
Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0:0 (kariérní 2:2)
Grandslamy: Australian Open (nehrála), French Open (3. kolo), Wimbledon (2. kolo)
Vondroušová – US Open
Kariérní bilance: 13:5
Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2023, 2025)
Loňský výsledek: nehrála
Bilance ve čtvrtfinále: 0:1
Generálka: Montreal (2. kolo), Cincinnati (2. kolo)
Cesta turnajem: Selechmetěvová (6:3, 7:6), (32) Kesslerová (7:6, 6:2), (7) Paoliniová (7:6, 6:1), (9) Rybakinová (6:4, 5:7, 6:2)
Aryna Sabalenková se v úvodních třech zápasech na letošním US Open nečekaně nadřela a suverénnější vítězství slavila až v osmifinále. V něm světová jednička plnila roli jednoznačné favoritky proti Cristině Bucsaové, překvapivou osmifinalistku smetla 6:1, 6:4. Už při 12. grandslamovém startu v řadě se tak probojovala do čtvrtfinále.
Do čtvrtfinále probíhajícího US Open sice postoupila bez ztráty jediného setu, nicméně proti úvodním třem soupeřkám vyhrála jeden set až poměrem 7:6 či 7:5. S Rebekou Masárovou, Polinou Kuděrmetovovou i Leylah Fernandezové tak klidně mohla potřebovat více než dva sety. Postup do čtvrtfinále jí dal jistotu, že nepřijde o post světové jedničky.
Tím ale úkol pro 27letou běloruskou hráčku zdaleka nekončí, jelikož v New Yorku obhajuje loňský triumf. Po semifinálových účastech v letech 2021-22 a porážce s Coco Gauffovou ve finále předloňského ročníku tady loni v sedmi zápasech ztratila dohromady jen jeden set a po skalpu Jessicy Pegulaové se dočkala svého třetího a zároveň posledního titulu na majorech.
Ve čtvrtfinálových utkáních na grandslamových podnicích má fantastickou bilanci 12:1, prohrála pouze s Mirrou Andrejevovou loni na antukovém French Open. V New Yorku má na dosah své 10. letošní semifinále a může vyrovnat své maximum na jednu sezonu z roku 2023. Na všech třech letos dohraných grandslamech byla minimálně v semifinále.
Sabalenková – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Madrid, Miami, Brisbane (triumf); French Open, Stuttgart, Indian Wells, Australian Open (finále)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Miami, Brisbane (triumf); Indian Wells, Australian Open (finále)
Bilance: 54:10
Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2
Bilance na venkovních betonech: 30:5
Bilance proti hráčkám TOP 50-100: 13:0 (kariérní 95:30)
Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 3:0 (kariérní 12:1)
Grandslamy: Australian Open (finále), French Open (finále), Wimbledon (semifinále)
Sabalenková – US Open
Kariérní bilance: 32:6
Nejlepší výsledek: triumf (2024)
Loňský výsledek: triumf
Bilance ve čtvrtfinále: 4:0
Generálka: Cincinnati (čtvrtfinále)
Cesta turnajem: Masárová (7:5, 6:1), P. Kuděrmetovová (7:6, 6:2), (31) Fernandezová (6:3, 7:6), Bucsaová (6:1, 6:4)
Vzájemná bilance: Vondroušová prohrává 4:5. Poslední střetnutí se uskutečnilo před pár týdny na velké generálce v Cincinnati a česká tenistka Sabalenkové podlehla 5:7, 1:6. Se Sabalenkovou, kterou porazila nedávno po cestě za triumfem v Berlíně, prohrála poslední čtyři souboje na betonech a i tentokrát to bude mít ohromně těžké. Běloruska je zaslouženě favoritkou.
Djokovič – Fritz | středa 02:30 SELČ
Novak Djokovič není na letošním US Open v optimální fyzické kondici a pauzu na ošetření potřeboval také v osmifinále. Kvůli problémům s krkem a pravou paží dokonce dvakrát. Přesto dokázal rozjetého kvalifikanta Jana-Lennarda Struffa po výborném výkonu suverénně přehrát. Svého oblíbeného protivníka smetl 6:3, 6:3, 6:2 a vyhrál s ním i osmý vzájemný souboj.
Nestoprocentní kondice se dala očekávat, protože mezi Wimbledonem a US Open neabsolvoval ani jeden přípravný turnaj či ostrý zápas. Ačkoli už je 38letý srbský rekordman ve velmi pokročilém věku, pořád se s ním musí počítat. Obzvláště na grandslamech, jelikož je na nich nejúspěšnějším hráčem všech dob a letos na každém postoupil do čtvrtfinále.
V závěrečných kolech grandslamů byl ještě na konci loňského roku velmi těžko k zastavení. Například od začátku sezony 2019 prohrál ve čtvrtfinále pouze s Rafaelem Nadalem na French Open 2022, což není tak překvapivé, jelikož jeho největší rival na pařížské antuce mnoho let dominoval. Na 25. grandslamový titul však čeká už od US Open 2023. Celkově má ve čtvrtfinále majorů vynikající bilanci 50:10.
V tuto chvíli je nejstarším čtvrtfinalistou US Open od Jimmyho Connorse v roce 1991 a právě pouze za Američanem zaostává v počtu čtvrtfinálových účastí na této akci. Na US Open ještě nikdy neprohrál čtvrtfinále (bilance 13:0) a na grandslamech má fenomenální úspěšnost 40:3 v soubojích s Američany, přičemž v letošním ročníku vyřadil Learnera Tiena a Zacharyho Svajdu. Poslední porážku s Američanem na majorech utrpěl proti Samovi Querreymu ve Wimbledonu 2016.
Djokovič – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Ženeva (triumf); Miami (finále)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Miami (finále)
Bilance: 30:9
Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1
Bilance na venkovních betonech: 16:5
Bilance proti hráčům TOP 10: 2:3 (kariérní 261:119)
Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 3:0 (kariérní 50:10)
Grandslamy: Australian Open (semifinále), French Open (semifinále), Wimbledon (semifinále)
Djokovič – US Open
Kariérní bilance: 94:14
Nejlepší výsledek: triumf (2011, 2015, 2018, 2023)
Loňský výsledek: 3. kolo
Bilance ve čtvrtfinále: 13:0
Generálka: žádná
Cesta turnajem: Tien (6:1, 7:6, 6:2), Svajda (6:7, 6:3, 6:3, 6:1), Norrie (6:4, 6:7, 6:2, 6:3), Struff (6:3, 6:3, 6:2)
Taylor Fritz si v přípravě na US Open vedl hůř než krajan Ben Shelton, který ohrožoval jeho pozici světové čtyřky i americké jedničky. Sedmadvacetiletý Američan ovšem na posledním grandslamu sezony dopadl lépe a post nejlepšího tenisty Spojených států uhájí. Pokud chce ale i po skončení turnaje figurovat v TOP 4 žebříčku, musí ve čtvrtfinále porazit Djokoviče.
Na kontě sice nemá ani jeden grandslamový titul, nicméně v posledních letech postupuje na majorech velmi pravidelně do závěrečných kol a dost si v nich věří. Potvrzením je třeba i hladké nedělní vítězství 6:4, 6:3, 6:3 nad Tomášem Macháčem. V tomto zápase předvedl mnohem lepší výkon než v předchozích kolech, v nichž ztratil set s Jéromem Kymem a Lloydem Harrisem.
Do čtvrtfinále prošel na druhém grandslamu po sobě, nedávno ve Wimbledonu padl až po semifinálové bitvě s Carlosem Alcarazem. Konkrétně na US Open je ve čtvrtfinále potřetí v kariéře. Zatímco předloni v této fázi neuspěl, loni si zde zahrál své jediné dosavadní grandslamové finále (porážka s Jannikem Sinnerem).
V posledních letech posbíral proti Sinnerovi, Alcarazovi i Djokovičovi řadu zkušeností, nicméně pořád se mu nedaří tyto tři hvězdné protivníky porážet. Dohromady má s těmito soupeři bilanci 1:17, porazil pouze Sinnera v Indian Wells 2021. Tedy dlouho předtím, než Ital nastolil svou aktuální dominanci na mužském tenisovém okruhu. Ve čtvrtfinále grandslamů disponuje negativní úspěšností 2:4, ale v posledních dvou případech uspěl.
Fritz – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Eastbourne, Stuttgart (triumf)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Toronto, Miami (semifinále)
Bilance: 42:15
Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2
Bilance na venkovních betonech: 25:8
Bilance proti hráčům TOP 10: 1:2 (kariérní 30:45)
Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 1:0 (kariérní 2:4)
Grandslamy: Australian Open (3. kolo), French Open (1. kolo), Wimbledon (semifinále)
Fritz – US Open
Kariérní bilance: 20:9
Nejlepší výsledek: finále (2024)
Loňský výsledek: finále
Bilance ve čtvrtfinále: 1:1
Generálka: Washington (čtvrtfinále), Toronto (semifinále), Cincinnati (osmifinále)
Cesta turnajem: Nava (7:5, 6:2, 6:3), L. Harris (4:6, 7:6, 6:2, 6:4), Kym (7:6, 6:7, 6:4, 6:4), (21) Macháč (6:4, 6:3, 6:3)
Vzájemná bilance: Djokovič vede 10:0. Největší šanci měl Fritz na Australian Open 2021, kde si Djokovič zranil břišní sval, ztratil náskok dvou setů a Američan vstupoval do rozhodující sady jako favorit. Od té doby přidal dalších sedm porážek se srbským rekordmanem a dohromady uhrál jen jeden set.
Fritz si v minulosti stěžoval na to, že Djokovič předstírá zranění či využívá pauzy na ošetření jako taktiku. Proto bude zajímavé sledovat, jak se vypořádá s jejich soubojem na US Open, jelikož Djokovič není fyzicky stoprocentní a možná bude potřebovat návštěvu fyzioterapeuta i v tomto utkání. Také s ohledem na vzájemnou bilanci je čtyřnásobný šampion US Open Djokovič mírným favoritem.
Úterní program
ARTHUR ASHE STADIUM (od 17:30 SELČ)
1. Krejčíková (ČR) - Pegulaová (4-USA)
2. Lehečka (20-ČR) - Alcaraz (2-Šp.)
3. Vondroušová (ČR) - Sabalenková (1-) / nejdříve ve středu v 01:00 SELČ
4. Djokovič (7-Srb.) - Fritz (4-USA)
LOUIS ARMSTRONG STADIUM (od 17:00 SELČ)
1. junioři
2. juniorky
3. Muhammadová/Schuursová (7-USA/Niz.) - Erraniová/Paoliniová (2-It.) / nejdříve v 19:30 SELČ
4. Siniaková/Townsendová (1-ČR/USA) - Fernandezová/V. Williamsová (Kan./USA) / nejdříve ve 22:00 SELČ
COURT 5 (od 17:00 SELČ)
1. juniorky
2. juniorky
3. Romboli/Smith (Braz./Austr.) - Mektič/Ram (11-Chorv./USA) / nejdříve ve 20:00 SELČ
4. Macháč/Vocel (ČR) - Drzewiecki/Willis (Pol./Brit.)
5. Pavlásek/J. Zieliňski (ČR/Pol.) - Granollers/Zeballos (5-Šp./Arg.)
Kompletní program | Přehled ženského turnaje | Přehled mužského turnaje
