Tříhodinová bitva pro Mbokovou. Kanaďanka uspěla v Hongkongu a slaví druhý titul

DNES, 12:15
WTA HONGKONG – Victoria Mboková (19) se dočkala svého druhého titulu na okruhu WTA. Ve finále turnaje v Hongkongu si poradila se Španělkou Cristinou Bucsaovou (27) po setech 7:5, 6:7 a 6:2. Senzační vítězka letošního Masters v Montrealu se tak v novém vydání žebříčku posune na své žebříčkové maximum, kterým bude 18. příčka.
Victoria Mboková se raduje v zápase proti Cristině Bucsaové (@ Kobe Li/Nexpher via ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia)

Bucsaová – Mboková 5:7, 7:6, 2:6

Mboková nevstoupila do duelu proti Bucsaové příliš jistě. Ve všech třech úvodních gamech na svém podání musela vždy odvracet brejkové možnosti soupeřky, všechny čtyři hrozby se jí ale podařilo zažehnat.

Španělka si na svém podání zpočátku počínala jistěji, paradoxně to byla právě ona, kdo jako první přišel za stavu 3:2 o servis, Kanaďanka však následně brejk potvrdila a šla do vedení 5:2.

V následujícím gamu si vycházející hvězda světového tenisu vypracovala na příjmu dva setboly, ani jeden ale neproměnila a vzápětí se dostala do problémů.

V deváté hře totiž nedokázala set dopodávat, Bucsaová vzápětí při svém podání odvrátila třetí setbol a bylo vyrovnáno – 5:5. Závěr setu už ale patřil Mbokové, která získala následné dvě hry a za hodinu a dvě minuty hry brala úvodní set v poměru 7:5.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Šampionku z Montrealu povedený závěr setu nakopl a výborně vstoupila i do druhého dějství. Španělce sebrala hned úvodní podání, brejk čistou hrou potvrdila a dostala se do nadějného vedení 3:0.

Bucsaová, která na své cestě do finále neztratila jediný set, ale ani v takové situaci zápas nezabalila. Hrou na hraně rizika vrátila své soupeřce stejnou mincí, i ona získala tři hry v řadě a bylo vyrovnáno.

Dramatický set nakonec musela rozčísnout až zkrácená hra. A i v ní se rozpoutala obrovská bitva. Bucsaová nejdříve neproměnila dva setboly, za stavu 8:7 pak nevyužila mečbol Mboková. Šťastnější nakonec byla španělská tenistka, která proměnila čtvrtý setbol, tie-break získala 11:9 a po dvou hodinách a sedmi minutách poslala zápas do rozhodujícího dějství.

Mboková měla do třetího setu lepší vstup, když ovládla úvodní dva gamy, veliké drama ale nabídl především ten druhý, kdy Kanaďanka při svém servisu odvracela dva brejkboly a přes osm shod ho nakonec získala.

Rodačka z Kišiněva přišla o poslední naději na zvrat v sedmé hře, kdy znovu neudržela podání a prohrávala už 2:5. Mboková v následující hře sice musela odvracet další hrozbu ztráty podání, komplikace ale už nepřipustila, proměnila třetí mečbol a po téměř třech hodinách a výhře 7:5, 6:7 a 6:2 mohla slavit svůj druhý kariérní titul.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Komentáře

9
Preview.lover
02.11.2025 13:03
Chybí mi v tomto článku slovo "životní". Úplně by se sem hodila věta: "Mboková zakočila životní sezónu životním výkonem priti Bucsaové, která hrála životní turnaj."
hanz
02.11.2025 13:05
com
02.11.2025 13:06
"Kanadská kometa Mboková zakočila životní sezónu životním výkonem proti španělskému drahokamu Bucsaové, která hrála životní turnaj." Napsal bývalý starosta Řeporyjí Pavel Novotný smilesmile
hanz
02.11.2025 13:02
Španělská Buchtička trochu trápila, ale zázračný dítě Mboko si to pohlídalo...
zfloyd
02.11.2025 12:51
ta Bucsa vypadá trochu jako by ji vytáhli z nějakého kanálu , ale mastila proti Mboko docela dobře
com
02.11.2025 12:22
nekdo si umi vybirat turnaje no O tom muze Muchova leda snit
Mony
02.11.2025 12:27
Ta už nad 250ky ofrňuje nos
com
02.11.2025 12:29
tak sem to taky myslel smile
tommr
02.11.2025 12:22
Mboko se díky zisku titulu posune na 18.místo před Karolínu Muchovou. Ta zůstane na 19.místě protože Shnaiderová neobhájila lonskej titul a vypadne z top-20 ...
