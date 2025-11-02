Tříhodinová bitva pro Mbokovou. Kanaďanka uspěla v Hongkongu a slaví druhý titul
Bucsaová – Mboková 5:7, 7:6, 2:6
Mboková nevstoupila do duelu proti Bucsaové příliš jistě. Ve všech třech úvodních gamech na svém podání musela vždy odvracet brejkové možnosti soupeřky, všechny čtyři hrozby se jí ale podařilo zažehnat.
Španělka si na svém podání zpočátku počínala jistěji, paradoxně to byla právě ona, kdo jako první přišel za stavu 3:2 o servis, Kanaďanka však následně brejk potvrdila a šla do vedení 5:2.
V následujícím gamu si vycházející hvězda světového tenisu vypracovala na příjmu dva setboly, ani jeden ale neproměnila a vzápětí se dostala do problémů.
V deváté hře totiž nedokázala set dopodávat, Bucsaová vzápětí při svém podání odvrátila třetí setbol a bylo vyrovnáno – 5:5. Závěr setu už ale patřil Mbokové, která získala následné dvě hry a za hodinu a dvě minuty hry brala úvodní set v poměru 7:5.
Šampionku z Montrealu povedený závěr setu nakopl a výborně vstoupila i do druhého dějství. Španělce sebrala hned úvodní podání, brejk čistou hrou potvrdila a dostala se do nadějného vedení 3:0.
Bucsaová, která na své cestě do finále neztratila jediný set, ale ani v takové situaci zápas nezabalila. Hrou na hraně rizika vrátila své soupeřce stejnou mincí, i ona získala tři hry v řadě a bylo vyrovnáno.
Dramatický set nakonec musela rozčísnout až zkrácená hra. A i v ní se rozpoutala obrovská bitva. Bucsaová nejdříve neproměnila dva setboly, za stavu 8:7 pak nevyužila mečbol Mboková. Šťastnější nakonec byla španělská tenistka, která proměnila čtvrtý setbol, tie-break získala 11:9 a po dvou hodinách a sedmi minutách poslala zápas do rozhodujícího dějství.
Mboková měla do třetího setu lepší vstup, když ovládla úvodní dva gamy, veliké drama ale nabídl především ten druhý, kdy Kanaďanka při svém servisu odvracela dva brejkboly a přes osm shod ho nakonec získala.
Rodačka z Kišiněva přišla o poslední naději na zvrat v sedmé hře, kdy znovu neudržela podání a prohrávala už 2:5. Mboková v následující hře sice musela odvracet další hrozbu ztráty podání, komplikace ale už nepřipustila, proměnila třetí mečbol a po téměř třech hodinách a výhře 7:5, 6:7 a 6:2 mohla slavit svůj druhý kariérní titul.
