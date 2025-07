Triumf na Livesport Prague Open? Chci to napodobit, říká Bouzková

Marie Bouzková (26) má před domácím turnajem Livesport Prague Open, který začne v areálu pražské Sparty ve Stromovce příští týden, nejvyšší ambice. Šestadvacetiletá hráčka by ráda navázala na triumf z roku 2022, na nějž stále ráda vzpomíná. V rozhovoru s novináři dnes řekla, že se těší na podporu domácích fanoušků, mezi nimiž nebudou chybět ani členové její rodiny.

"Určitě jsem se za tu dobu trochu změnila. Připadá mi, že se během těch tří let stala spousta věcí. Když jsem tu vyhrála, přišlo mi, že jsem nad tím ani moc nepřemýšlela. Hrála jsem zápasy a vyhrávala je. Pokusím se to napodobit," uvedla Bouzková.



Šestačtyřicátá hráčka světového žebříčku vyhrála před třemi lety turnaj v Praze jako tehdy čerstvá čtvrtfinalistka Wimbledonu. Jde také zatím o její jediný triumf ve dvouhře na okruhu WTA.



"Vzpomínám na to hodně. Když třeba teď trénuju na Spartě, jsou tam v chodbě vyvěšené všechny fotky vítězek, takže kolem toho ráda chodím, dívám se na to a vzpomínám. Pokusím se to zopakovat a začít turnaj dobře. Vím, že od prvního kola budou těžké zápasy, takže na to zkusím vlétnout dobře a uvidíme, jak to půjde," řekla Bouzková.

Zleva ředitel turnaje Miroslav Malý a Kateřina Siniaková, Marie Bouzková, Sára Bejlek a sestry Alena a Jana Kovačkovy (@ ČTK / Šimánek Vít)

Česká reprezentantka se ve čtvrtek podílela na slavnostním zahájení turnaje, které se uskutečnilo na terase obchodního domu Máj Národní. Ve výšce kolem 40 metrů nad zemí si zahrála pár výměn s Kateřinou Siniakovou, Sárou Bejlek a sestrami Alenou a Janou Kovačkovými. "Tohle bylo určitě to nejzvláštnější místo, na kterém jsem hrála," uvedla s úsměvem Bouzková.

Poslední zápasy odehrála před necelými dvěma týdny ve Wimbledonu, kde dohrála ve dvouhře i čtyřhře shodně ve 2. kole. "Měla jsem pár dní volna, ale tenhle rok se mi ani nechtělo úplně vypnout. Po pár dnech jsem začala zase s kondicí a tenisem," řekla Bouzková.

Jako jedna z nasazených hráček má v Praze jistou účast v hlavní soutěži. Jméno soupeřky pro 1. kolo se dozví při nedělním losování. "V prvním zápase a gamech bude člověk asi trochu nervózní. Chci tu uhrát co nejlepší výsledek. Zkusím se ale co nejrychleji oklepat a pak už hrát dobrý tenis," prohlásila Bouzková.



V areálu pražské Sparty ji podpoří také rodina a kamarádi. "Těším se na to. Bude to speciální moment zahrát si před nimi a domácími diváky," doplnila Bouzková.