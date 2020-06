Tsitsipas má na UTS jako jediný 5 výher, Thiem v Nice porazil už všechny účastníky z Top 10

Stefanos Tsitsipas na Ultimate Tennis Showdown i nadále potvrzuje roli jednoho z největších favoritů. Jedinou porážku utrpěl s Thiem, zbylých pět zápasů vyhrál. Po Pairem, Gasquetovi, Brownovi a Lópezovi si 21letý Řek poradil i o rok mladším Australanem Alexejem Popyrinem.



Šestý hráč světa Tsitsipas nedokázal ani tentokrát vyhrát bez ztráty setu, byť k tomu měl nejblíže. Přesto se osamostatnil v čele průběžné pořadí, neboť jako jediný má po šesti kolech pět bodů. Ve skupině by se měl utkat ještě se světovou osmičkou Berrettinim, desítkou Goffinem a domácím Moutetem.



Tsitsipas v rozhovoru během zápasu prohlásil, že jeho oblíbeným zpěvákem je Justin Timberlake a dokonce i fanouškům krátce zazpíval. Jen si vybral píseň od One Republic. "Mým snem je zpívat na Eurovision za Řecko," usmíval se Tsitsipas.







Pátý bod naopak nedokázal získat Ital Matteo Berrettini, jenž podlehl 1-3 na sety světové trojce Dominicu Thiemovi. Rakouský tenista, jenž kvůli účasti na Adria Tour propásl první dvě kola, po úvodní porážce s Gasquetem v Nice vyhrál všechny tři souboje hráčů Top 10 a dál stoupá tabulkou.



Čtyři body jako Berrettini má Richard Gasquet. Francouz si v neděli poradil 18-5 14-15 12-11 17-8 s krajanem Corentinem Moutetem. Na postupových příčkách do čtvrtfinále se drží španělský veterán Feliciano López, který zdolal domácího 'rebela' Benoita Pairea.



Po pěti porážkách v pěti zápasech nenastoupil do 6. kola Němec Dustin Brown. Jeho náhradník Francouz Elliot Benchetrit sebral světové desítce Davidu Goffinovi první set, ale náskok proti favoritovi neudržel a prohrál 1-3.



Ultimate Tennis Showdown? Turnaj s netradičními pravidly

Akci Ultimate Tennis Showdown vymysleli Patrick Mouratoglou, tenisový expert a dlouholetý kouč Sereny Williamsové, a otec australského talentovaného tenisty Alexeje Popyrina. Fungovat by měla nejen v době přerušené sezony.



Soutěž se koná v Akademii Patricka Mouratogloua v Nice na tvrdém povrchu a má netradiční pravidla, která mají podle organizátorů přitáhnout k tenisu fanoušky mladší generace.



Nejzásadnějším rozdílem v pravidlech je bodování, které dává tenistům prostor k taktizování. Hraje se na čtyři sety (čtvrtiny), přičemž každý set trvá 10 minut a získá ho tenista, který po uplynutí doby vyhraje více bodů. Za případného stavu 2-2 na sety se hraje rozhodující set, který skončí ve chvíli, kdy jeden z hráčů vede rozdílem dvou bodů.



Tenisté během zápasu mohou využívat různé bonusy včetně žolíka, kdy v případě vítězné výměny získají místo jednoho tři body. Mohou být koučování svými trenéry, o dvouminutových pauzách mezi sety odpovídají na krátké otázky fanoušků či moderátorů. Hráči nejsou trestáni za výlevy emocí. Diváci do areálu kvůli pandemii koronaviru nesmí.



Turnaje se mělo zúčastnit deset tenistů, přičemž se utkává každý s každým. Do hry však postupně zasahují náhradníci. Hraje se vždy o víkendu, každý tenista během něj odehraje dva zápasy. První dva hráči ve skupině si zajistí postup do semifinále, tenisté na 3. až 6. místě postoupí do čtvrtfinále.

• ULTIMATE TENNIS SHOWDOWN •

Nice / Francie, tv. povrch

nedělní výsledky (28. 06. 2020) • 6. kolo • Gasquet (Fr.) - Moutet (Fr.) 3-1 (18-5 14-15 12-11 17-8) Thiem (Rak.) - Berrettini (It.) 3-1 (11-14 17-11 18-13 13-12) Goffin (Belg.) - Benchetrit (Fr.) 3-1 (14-16 20-12 14-10 20-8) López (Šp.) - Paire (Fr.) 3-1 (15-17 22-11 9-7 24-14) Tsitsipas (Řec.) - Popyrin (Austr.) 3-1 (17-12 20-9 19-8 15-16) průběžné pořadí