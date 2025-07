Tsitsipas v krizi: Pro své problémy nemám řešení, grandslam není téma

Nedaří se mu a ani slavný Wimbledon na tom nic nezměnil. Stefanos Tsitsipas (26) zažil v All England Clubu další hořké zklamání. Řecký tenista musel kvůli problémům se zády skrečovat zápas prvního kola proti francouzskému kvalifikantovi Valentinu Royerovi (24) a po prohraných dvou setech odstoupil. V nedávném rozhovoru se otevřeně zamýšlel nad svou budoucností a přiznal, že aktuálně nemá na své problémy žádná řešení.

"Je těžké to popsat. V těchto dnech bojuji s mnoha problémy," řekl Tsitsipas po svém vystoupení na turnaji. "Je opravdu smutné, do jaké situace jsem se dostal. Jedna z věcí, kterou dělám naprosto nerad, je odstoupení nebo přerušení zápasu," říkal bývalý třetí hráč světa.



Tsitsipas přiznal, že svádí souboj se svým tělem a neustále řeší, zda je dostatečně zdravý, aby mohl čelit extrémní zátěži. "Cítím se absolutně bez odpovědí. Vyzkoušel jsem všechno. Udělal jsem neuvěřitelný kus práce se svou kondicí i fyzioterapií, ale nevím, co dál," uvedl frustrovaně.



Vedle sportovního trápení se spekuluje také o osobní rovině – krátce před Wimbledonem měl údajně skončit jeho vztah se španělskou tenistkou Paulou Badosaovou.



Přitom ještě před turnajem věřil, že návrat mezi špičku je blízko. V rozhovoru pro Tennis365 uvedl: "Mám pocit, že mi chybí uspět na jednom turnaji, aby všechno znovu klaplo. Abych měl pocit, že jsem tam, kde chci být."

Tsitsipas tvrdí, že jeho tenisová úroveň je stále vysoká, ale chybí mu potřebné sebevědomí v klíčových momentech. "Mužský tenis je často o pár bodech. Musím se více soustředit na detaily a udržení koncentrace. A někdy potřebujete i trochu toho štěstí," připustil.



Navzdory současné formě se nevzdává a doufá v návrat. "Vím, že to, kde jsem nyní, není dobré. Jsem přesvědčený, že si zasloužím být úplně někde jinde, že jsem mnohem lepší. Ale musím změnit řadu věcí a některé třeba i obětovat,“ říká vítěz 12 turnajů na okruhu.



"Být v top 5 nebo top 10 není něco, co byste měli brát jako samozřejmost. Pokud tam chcete být, musíte podávat odpovídající výkony," dodává.



Grandslamový titul ale podle jeho slov momentálně není na pořadu dne. "Musím začít s menšími cíli. Rád bych hrál semifinále, finále velkých turnajů, ale to teď není v mých silách," dodal upřímně.