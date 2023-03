Tsitsipasova naděje na post jedničky vyhasla. Thompson si proti Řekovi připsal druhý skalp člena Top 10

Stefanos Tsitsipas na lednovém Australian Open prohrál i své druhé grandslamové finále a od té doby se mu nedaří. V Rotterdamu prohrál ve druhém kole s Jannikem Sinnerem a nyní v Indian Wells dokonce hned ve svém úvodním zápase nestačil na 87. hráče světa Jordana Thompsona.



V prvních dvou vzájemných soubojích Tsitsipas neztratil ani set, ale v Kalifornii se dlouho marně prosazoval v gamech na returnu. V první sadě v nich vyhrál jen 2 z 30 fiftýnů a v tie-breaku neuhrál ani jeden míček.



Na začátku druhého dějství sice o čtyři roky staršího Australana dvakrát brejknul a pomohl si tím k rozhodujícímu setu, v něm už se ale na returnu opět neprosadil. O vítězi tedy rozhodovala zkrácená hra a v ní byl opět úspěšnější Thompson.



24letý Tsitsipas tak poprvé od loňského US Open prohrál s hráčem mimo Top 30 a přišel o teoretickou naději stát se před antukovým jarem světovou jedničkou.



87. tenista světa Thompson si v celkově 15. střetnutí s členem Top 10 připsal druhé vítězství. To první zaznamenal před šesti lety na trávě v Queen's Clubu proti tehdejší světové jedničce Andymu Murraymu.

BIG Win for Jordan @jordanthommmo2 picks up his 2nd top 10 win, defeating Tsitsipas in an epic 3rd set tiebreak to reach R3 in #TennisParadise! pic.twitter.com/IehZx9vp9l — Tennis TV (@TennisTV) March 10, 2023



"Je to neskutečné. Masters 1000 tady v Tennis Garden je jedním z mých nejoblíbenějších turnajů. Nejen pro mě. Dosáhnout takové výhry je neuvěřitelné, jsem opravdu moc šťastný," radoval se Thompson.



28letý Thompson, jenž před dvěma týdny triumfoval na challengeru v americkém Římě, navázal na skalp po zranění se vracejícího Gaëla Monfilse, vyhrál sedmý zápas po sobě a počtvrté v kariéře postoupil do 3. kola turnajů Masters 1000. V Indian Wells poprvé.



"Z losu jsem se moc neradoval, když jsem viděl jméno ve druhém kole. A ani první kolo proti vracejícímu Monfilsovi nebylo snadné. Byl to složitý los a popravdě jsem se na to moc netěšil," přiznal Australan.



O místo mezi šestnáctkou nejlepších si Thompson zahraje s domácím Maximem Cressym, nebo Chilanem Alejandrem Tabilem.







Vstup do turnaje zvládl předloňský šampion Cameron Norrie. Britský tenista, jenž před dvěma týdny po skalpu Carlose Alcaraze vyhrál turnaj ATP 500 v Riu de Janeiro a získal nejcennější antukový titul, zvítězil hladce 6-2 6-4 nad Tung-lin Wuem z Tchaj-wanu a zaznamenal šestou výhru v řadě. Ve třetím kole se utká s Italem Matteem Berrettinim, nebo Japoncem Tarem Danielem.



Duel dvou se trápících tenistů vyhrál papírový favorit Casper Ruud. Čtvrtý hráč světa porazil Argentince Diega Schwartzmana 6-2 6-3, oplatil mu předloňské vyřazení a připsal si teprve čtvrtou letošní výhru. O postup do osmifinále se norský tenista utká s Chilanem Cristianem Garínem (h2h 1-2).



Roberto Bautista v Indian Wells poosmé v řadě nevyhraje víc jak jeden zápas. Letos zkušený Španěl skončil už po úvodním vystoupení, v němž podlehl 6-7 2-6 Finu Emilu Ruusuvuorimu a z šesti posledních duelů od postupu do osmifinále Australian Open utrpěl pátou porážku.