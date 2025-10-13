Turnaj mistrů se blíží. Šanci na účast mezi tenisovou elitou má i Lehečka

Do začátku finálového turnaje ATP Tour zbývá necelý měsíc. A na sběr bodů, které zajistí účast na tradičním klání, zbývají už jen tři týdny. Jistou účast v Turíně mají zatím pouze dva tenisté: Carlos Alcaraz (22) a Jannik Sinner (24). Šanci na postup, i když velmi mizivou, má ale stále i Jiří Lehečka (23), jenž je z českých hráčů přihlášený jako jediný na tři turnaje.
Jiří Lehečka na mediálním dnu před startem turnaje v Bruselu. (@ Jiří Lehečka na mediálním dnu před startem turnaje v Bruselu.)

Po asijských týdnech přichází čas evropské halové tour a ve hře je stále 1750 bodů. Tři "dvěstěpadesátky" v Almatech, Bruselu a Stockholmu, dvě "pětistovky" ve Vídni a Basileji a nakonec Masters v Paříži.

Jiří Lehečka má v plánu trojboj Brusel – Basilej – Paříž. Loni hrál v Belgii, kde je letos nasazenou trojkou, finále, na dalších dvou turnajích ale vypadl hned v prvním kole.

Lehečkova ztráta na průběžně osmého Lorenza Musettiho činí 1275 bodů, na devátého Jacka Drapera je to 830 bodů a na desátého Felixe Augera-Aliassima jen 745. Proč je řeč o mužích na deváté a desáté příčce?

Jednoduše proto, že Novak Djokovič svou případnou účast už dříve zpochybňoval a Draper je zraněný. Otevírá se tudíž prostor i pro další hráče. Nejblíže jistotě postupu jsou aktuálně vedle Djokoviče také Alexander Zverev, Taylor Fritz a Ben Shelton.

Jakub Menšík a Tomáš Macháč mají v plánu zapojit se do turnajového dění až v dalším týdnu. Menšík je přihlášen do Basileje a Paříže. Macháč, jenž je v podstatě bez šance na účast na ATP Tour, jede do Vídně a samozřejmě na tisícovku ve francouzské metropoli.

Menšík má ale v podstatě jistou účast na turnaji ATP Next Gen, což je finále sezony pro hráče do 20 let. Český tenista dokonce vede pořadí zisku bodů pro účast před Learnerem Tienem a Joao Fonsceou.

Turnaj v Džiddě se bude konat na začátku prosince a Menšík bude moci napravit loňský nezdar, kdy skončil už v základní skupině.

Berdychova předpověď se naplňuje. České hvězdy kosí zranění, dojíždějí na nabitý program

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Tomáš Rambousek, TenisPortal.cz
Komentáře

12
Přidat komentář
Kandinsky1
13.10.2025 17:23
Vzhledem k tomu, že na 8. místo ztrácí nějakých 1300 bodů, se jedná o hodně humorný článek
Reagovat
frenkie57
13.10.2025 17:23
3x250+2x500+1x1000=2750b. Nebo se pletu?
Reagovat
Trojchyba_Mat
13.10.2025 17:28
Ale ty dvěstěpadesátky se hrají ve stejný týden, to samé obě pětistovky Takže reálně je to těch 1750 pro jednoho hráče. Ale spíš mi tam chybí informace o tom, že je Lehy přihlášen po Paříži i na 250 do Athén...
Reagovat
Kandinsky1
13.10.2025 17:30
Pětistovky se hrají současně a dvěstěpadesátky ve dvou týdnech.
Reagovat
aligo
13.10.2025 17:09
Jste se zbláznili co by tam dělal
Reagovat
com
13.10.2025 17:12
presne, ten nema sanci ani 0,0000001%
Reagovat
Trojchyba_Mat
13.10.2025 17:18
Čemu se jako divíš? Jirka patří do světové špičky, tak proč by si nemohl zahrát na Turnaji mistrů? Pokud to nevyjde letos, tak ho tam určitě čekám příští rok...
Reagovat
Kandinsky1
13.10.2025 17:27
Když mu vydrží zdraví, tak by mu to za rok vyjít mohlo
Letos je to pochopitelně nesmysl.
Reagovat
Trojchyba_Mat
13.10.2025 17:32
Úplný nesmysl to není, na postupové místo (pokud odečteme Drapera a Novaka) ztrácí těch 745 bodů, jak je zmíněno v článku. Navíc například Paříž v posledních letech přinesla pár překvapivých vítězů... Třeba do hry promluví také nějaké zranění a pojede jako náhradník.
Je to samozřejmě hodně náročný úkol, muselo by se mu hodně dařit. Ale kde je vůle, je i cesta
Reagovat
Trojchyba_Mat
13.10.2025 16:47
Tak pome Lehy! smile
(Btw, Next Gen ATP Finals je do 20 let, ne do 21 )
Reagovat
com
13.10.2025 17:07
Aby ti Rambo nedal pěstí smile
Reagovat
Trojchyba_Mat
13.10.2025 17:34
Ještě tato věta je nějaká vadná...
"Macháč, jenž je v podstatě bez šance na účast na ATP Tour..."
Reagovat

