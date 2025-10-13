Turnaj mistrů se blíží. Šanci na účast mezi tenisovou elitou má i Lehečka
Po asijských týdnech přichází čas evropské halové tour a ve hře je stále 1750 bodů. Tři "dvěstěpadesátky" v Almatech, Bruselu a Stockholmu, dvě "pětistovky" ve Vídni a Basileji a nakonec Masters v Paříži.
Jiří Lehečka má v plánu trojboj Brusel – Basilej – Paříž. Loni hrál v Belgii, kde je letos nasazenou trojkou, finále, na dalších dvou turnajích ale vypadl hned v prvním kole.
Lehečkova ztráta na průběžně osmého Lorenza Musettiho činí 1275 bodů, na devátého Jacka Drapera je to 830 bodů a na desátého Felixe Augera-Aliassima jen 745. Proč je řeč o mužích na deváté a desáté příčce?
Jednoduše proto, že Novak Djokovič svou případnou účast už dříve zpochybňoval a Draper je zraněný. Otevírá se tudíž prostor i pro další hráče. Nejblíže jistotě postupu jsou aktuálně vedle Djokoviče také Alexander Zverev, Taylor Fritz a Ben Shelton.
Jakub Menšík a Tomáš Macháč mají v plánu zapojit se do turnajového dění až v dalším týdnu. Menšík je přihlášen do Basileje a Paříže. Macháč, jenž je v podstatě bez šance na účast na ATP Tour, jede do Vídně a samozřejmě na tisícovku ve francouzské metropoli.
Menšík má ale v podstatě jistou účast na turnaji ATP Next Gen, což je finále sezony pro hráče do 20 let. Český tenista dokonce vede pořadí zisku bodů pro účast před Learnerem Tienem a Joao Fonsceou.
Turnaj v Džiddě se bude konat na začátku prosince a Menšík bude moci napravit loňský nezdar, kdy skončil už v základní skupině.
Berdychova předpověď se naplňuje. České hvězdy kosí zranění, dojíždějí na nabitý program
