Berdychova předpověď se naplňuje. České hvězdy kosí zranění, dojíždějí na nabitý program

VČERA, 16:00
Ještě více než šest týdnů zbývá do zahájení čtvrtfinálového daviscupového souboje mezi českými a španělskými tenisty. Relativně dost času. Už nyní se ale s až mrazivou přesností naplňují slova nehrajícího kapitána Tomáše Berdycha, který české tenisty varoval před nabitým programem.
Zdravotní problémy trápí i Jakuba Menšíka (@ ČTK / imago sportfotodienst / IMAGO)

Myslím, že toho mají všichni opravdu hodně a ještě je toho opravdu hodně čeká. Kdybych byl na jejich místě, za mě by určitě účast nepřipadala v úvahu," říkal v polovině září v rozhovoru pro Livesport Zprávy Berdych s ohledem na účast Jakuba Menšíka na Laver Cupu.

A jeho proroctví se brzy naplnilo. Menšík vzdal kvůli zranění nohy čtvrtfinálový duel v Pekingu s Alexem De Minaurem, naposledy nestačil v Šanghaji ve svém úvodním duelu na Nizozemce Jespera De Jonga.

"V poslední době se potýkám se zdravotními problémy po celém těle. Zejména se zraněním kolene, kvůli kterému jsem musel skrečovat čtvrtfinále v Pekingu. Zápasit v Davisově poháru a Laver Cupu po turné v USA bylo těžké. Moje tělo trpělo. S tak nabitým programem po celý rok je to nevyhnutelné. Myslím si, že jsem hrál až příliš mnoho," přiznal ještě před Masters v Šanghaji prostějovský rodák.

Další skreč. Macháč nedohrál duel a Vacherotem a propadne se žebříčkem

Na Laver Cupu, i když nakonec nenastoupil, se objevil jako náhradník i další Čech Tomáš Macháč. Berounský rodák dlouhodobě bojuje se zdravotními problémy, což se ukázalo právě v Šanghaji. V Číně ve svém druhém zápase skrečoval také kvůli zraněném kolenu ve druhém setu duel s monackým tenistou Valentinem Vacherotem. Jednalo se o jeho už pátou skreč v letošním roce.

Jediným zdravým a připraveným tenistou tak zůstává Jiří Lehečka, který zatím úspěšně bojuje na šanghajském Masters.

O to větší váhu však mají s postupem času Berdychova slova. "Samozřejmě chápu nějaké jejich důvody, proč to chtějí hrát, proč je to pro ně prestižní. Je v tom i marketing a tak dále. Ale tohle všechno má svůj čas a myslím si, že by se ten týden dal využít efektivněji."

A dodal: "Samozřejmě to neznamená, že mi osobně vadí, že to hrají. Je to čistě jen názor, jak bych se na to díval já a jak vnímám tenis a plánování programu."

Klíčová bitva se Španěly se rychle blíží, jak na tom ale budou hlavní hvězdy českého týmu, zůstává otázkou…

Menšík a Macháč v Laver Cupu? Berdych nadšený není. Za mě by to nepřipadalo v úvahu, říká

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
lvicek
06.10.2025 21:47
Já si pořád myslím, že Laver Cup, zejména pro Jakuba, byl přínosem. Byl v týmu s top hráči, kteří tak teď o něm ví víc než že je jen nějaký další hráč top 30, měl možnost od nich dostávat "rady", účastí se zařadil mezi evropskou špičku pro veřejnost, takže stoupla jeho cena pro marketing, atd. Jaktožto nastupující mladík v branži podle mě rozhodně pozitiva. Spíš si měl dát voraz potom, aspoň jeden turnaj vynechat a trochu zregenerovat...
lvicek
06.10.2025 21:47
A hlavně teda doufám , že na to konto náročného programu nebude nakonec osekávat Davis Cup...
Kytka
06.10.2025 22:40
Také myslím, že pro Jakuba to bylo přínosem. Dostával i jiné řady, třeba i od Yanika Noaha, může mít i jiný pohled, než co třeba má Kubovi trenér, řady od něj mu mohou pomoci. Získal hodně zkušeností. Tomáš tam jen zahříval gauč. Jen doufám, že se nepoženou na tu exhibici UTC, co měli v plánu od 8. října.
Kytka
06.10.2025 22:42
Omlouvám se Kubovi - ne Kubovi a rady ne řady - ten tablet si fakt píše co chce.
Kytka
06.10.2025 22:42
Sakra - Kubův.
lvicek
06.10.2025 23:03
Tomáš zahříval gauč, ale přitom se nejspíš minimálně s Ruudem hodně skamarádil ;). To se taky může hodit dál .
frenkie57
06.10.2025 23:39
Už spolu kamarádili má tom UTC, teď na LC to bylo takové intimnější.
hanz
06.10.2025 20:57
Jo, když zavoní penízky...
Reagovat
HAJ
06.10.2025 16:28
Laver cup je veliké lákadlo. Berďovi dávám za pravdu z hlediska přetíženosti a on o tom dost ví.
Takže je to veliké, veliké dilema pro hráče.
muster
06.10.2025 18:19
tak v DC taky nehrají za hrát rejže a jak píše kolega níže, měl by tu zátěž rozložit i na deblisty
muster
06.10.2025 18:20
hrst rejže
GaelM
06.10.2025 16:28
Tomáš ví o čem mluví. A logicky se na to musí dívat objektivem Davis Cupu.

Ale má to i výhody. Pokud se jeden z nich bude muset odhlásit, tak třeba konečně bude prostor nominovat a nasadit sehraný deblový pár (Nouza+Rikl) a nebudou se muset kluci singlisti vyšťavovat v deblu, rozloží se zátěž.
mamina
06.10.2025 20:38
Naprostý souhlas. A pochopila bych i to, kdyby do si glů nominoval i někoho jiného, než Macháče a Menšíka. Možná, že by to přijali s pokorou a velkým respektem k reprezentaci. Ne, že bych M a M zatracovala, to ne, ale dala bych jim šanci na to, aby nabrali dech.
GaelM
06.10.2025 21:23
Koho třeba? Zas si to nemalujme na růžovo, kromě těch tří nikdo z našich není v singlu konkurenceschopný. Kopřiva i Svrčina jsou rádi, když se udrží v top100 a nemusí hrát kvalifikace na GS.
Kytka
06.10.2025 22:28
Nový komentář

