Berdychova předpověď se naplňuje. České hvězdy kosí zranění, dojíždějí na nabitý program
Myslím, že toho mají všichni opravdu hodně a ještě je toho opravdu hodně čeká. Kdybych byl na jejich místě, za mě by určitě účast nepřipadala v úvahu," říkal v polovině září v rozhovoru pro Livesport Zprávy Berdych s ohledem na účast Jakuba Menšíka na Laver Cupu.
A jeho proroctví se brzy naplnilo. Menšík vzdal kvůli zranění nohy čtvrtfinálový duel v Pekingu s Alexem De Minaurem, naposledy nestačil v Šanghaji ve svém úvodním duelu na Nizozemce Jespera De Jonga.
"V poslední době se potýkám se zdravotními problémy po celém těle. Zejména se zraněním kolene, kvůli kterému jsem musel skrečovat čtvrtfinále v Pekingu. Zápasit v Davisově poháru a Laver Cupu po turné v USA bylo těžké. Moje tělo trpělo. S tak nabitým programem po celý rok je to nevyhnutelné. Myslím si, že jsem hrál až příliš mnoho," přiznal ještě před Masters v Šanghaji prostějovský rodák.
Další skreč. Macháč nedohrál duel a Vacherotem a propadne se žebříčkem
Na Laver Cupu, i když nakonec nenastoupil, se objevil jako náhradník i další Čech Tomáš Macháč. Berounský rodák dlouhodobě bojuje se zdravotními problémy, což se ukázalo právě v Šanghaji. V Číně ve svém druhém zápase skrečoval také kvůli zraněném kolenu ve druhém setu duel s monackým tenistou Valentinem Vacherotem. Jednalo se o jeho už pátou skreč v letošním roce.
Jediným zdravým a připraveným tenistou tak zůstává Jiří Lehečka, který zatím úspěšně bojuje na šanghajském Masters.
O to větší váhu však mají s postupem času Berdychova slova. "Samozřejmě chápu nějaké jejich důvody, proč to chtějí hrát, proč je to pro ně prestižní. Je v tom i marketing a tak dále. Ale tohle všechno má svůj čas a myslím si, že by se ten týden dal využít efektivněji."
A dodal: "Samozřejmě to neznamená, že mi osobně vadí, že to hrají. Je to čistě jen názor, jak bych se na to díval já a jak vnímám tenis a plánování programu."
Klíčová bitva se Španěly se rychle blíží, jak na tom ale budou hlavní hvězdy českého týmu, zůstává otázkou…
Menšík a Macháč v Laver Cupu? Berdych nadšený není. Za mě by to nepřipadalo v úvahu, říká
Komentáře
Nový komentář
Takže je to veliké, veliké dilema pro hráče.
Ale má to i výhody. Pokud se jeden z nich bude muset odhlásit, tak třeba konečně bude prostor nominovat a nasadit sehraný deblový pár (Nouza+Rikl) a nebudou se muset kluci singlisti vyšťavovat v deblu, rozloží se zátěž.