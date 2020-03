Turnaj WTA 125k v Guadalajaře zvýšil kapacitu. Hlavní soutěž si zahraje 56 hráček

Prestižní turnaj WTA Premier Mandatory v Indian Wells byl zrušen v neděli kvůli obavě z šíření koronaviru, neboť na akci do Kalifornie mělo zamířit bezmála půl milionu fanoušků.



Tenistky zatím většinou zůstávají ve městě, trénují a čekají, jak se situace bude vyvíjet dál. Pomocnou ruku, jak naložit s nečekaným volnem, jim podali pořadatelé turnaje WTA 125k v mexické Guadalajaře, kde se bude hrát příští týden.



Organizátoři totiž oznámili, že zvyšují kapacitu svého turnaje a na den otevírají přihlášky. Místo 32 hráček se jich do hlavní soutěže dostane 56, zájemkyně se musí přihlásit do středy 11. března do 17 hodin floridského času.



Podmínkou je, že na turnaji této kategorie může startovat maximálně 10 tenistek na 11. - 50. místě světového žebříčku ze dne 24. února 2020. Respetive 6 hráček s nejvyšším postavením a další 4, které dostanou divokou kartu.



Šampionka z Guadalajary, kde se hraje v části města Zapopan, si sice odveze zhruba 70krát menší odměnu než by měla vítězka z Indian Wells, pro spoustu tenistek je to však vítaná nabídka.



Z českých tenistek je zatím do Guadalajary přihlášena Marie Bouzková, pro kterou bude v silnější konkurenci těžší obhajoba loňského finále. Fanoušci se těší také na Magdu Linetteovou, Rebeccu Petersonovou, Lauru Siegemundovou, Monicu Puigovou nebo loňskou finalistku Češku Marii Bouzkovou.



Vzhledem k rozšíření turnaje se začne hrát o den dříve, tedy v neděli 15. března. Finále je plánováno na sobotu 21. března. Osm nejvýše nasazených hráček bude mít v prvním kole volný los.



K podobnému kroku přistoupili také pořadatelé challengeru v Phoenixu, kde si místo 48 tenistů zahraje v hlavní soutěži o 8 hráčů více. Do kvalifikace zasáhne osm hráčů místo čtyř.



Do Arizony jsou přihlášeni zatím John Millman, Andreas Seppi, Miomir Kecmanovič, Gilles Simon, Richard Gasquet, Jannik Sinner či český tenista Jiří Veselý.