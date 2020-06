Turnaj WTA v Lucemburku se letos konat nebude

Profesionální tenisová sezona je od březnového vypuknutí koronavirové krize přerušena zatím oficiálně do konce července. Lucemburští pořadatelé turnaj, jenž se měl hrát 19. až 25. října, zrušili už nyní a přeložili jubilejní pětadvacátý ročník na rok 2021.

"Nová pravidla WTA nám neumožňují zorganizovat letošní ročník s čistým svědomím a v souladu s očekáváními diváků. V souvislosti s nařízeními týkajícími se bezpečnosti a hygieny nejsme schopni uspořádat turnaj, který by těmto podmínkám vyhověl," uvedla na webu turnaje jeho ředitelka Danielle Maasová.

Do historie turnaje v lucemburské metropoli se výrazně zapsala Jana Novotná. Již zesnulá wimbledonská šampionka vyhrála v letech 1991 a 1992 jeho dva první ročníky a po skončení kariéry byla i jeho majitelkou. Dalších šest českých tenistek vyhrálo v Lucemburku čtyřhru.

