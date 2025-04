Týden #19-20: Macháč bude obhajovat finále. Před Paříží chtějí hrát i Nosková či Menšík

Seznam přihlášených, ty nejdůležitější aktualizace o odstoupení jednotlivých hráčů z turnajů, informace o divokých kartách a losy hlavních soutěží či kvalifikací. To vše nově najdete se zaměřením hlavně na české tenisty a největší hvězdy na jednom místě v tomto článku, který pro vás budeme průběžně aktualizovat.

Probíhající turnaje (17. - 18. týden)

WTA 1000 Madrid | ATP Masters 1000 Madrid

Nadcházející turnaje (19. - 20. týden)

WTA 1000 Řím | ATP Masters 1000 Řím

28. dubna

22:00 | Entry list WTA 500 Štrasburk (od 18. do 24. května)

Bývalá šampionka Barbora Krejčíková a Linda Nosková by měly dokončit přípravu na antukový vrchol sezony na pětistovce ve francouzském Štrasburku. Zúčastnit turnaje by se měly také Paula Badosaová, Emma Navarrová, Darja Kasatkinová či Elina Svitolinová.

Více informací

22:00 | Entry list ATP 500 Hamburk (od 18. do 24. května)

V tuto chvíli slibuje pětistovka v Hamburku naprosto parádní obsazení, přestože se uskuteční v týdnu před French Open. Organizátorům zatím přislíbili účast světová jednička Jannik Sinner, Holger Rune či bývalí šampioni Andrej Rubljov a Lorenzo Musetti. V německé metropoli by měli hrát také Jiří Lehečka a Jakub Menšík.

Více informací

22:00 | Entry list ATP 250 Ženeva (od 18. do 24. května)

Hráč TOP 10 by měl dorazit také do Ženevy. Start ve Švýcarsku totiž plánuje Taylor Fritz. Kvarteto nejvýše nasazených by měli zkompletovat trojnásobný šampion Casper Ruud, Grigor Dimitrov a loňský finalista Tomáš Macháč. Do kvalifikace se přihlásil Vít Kopřiva.

Více informací

15. dubna

19:30 | Entry list pro hlavní soutěž French Open (od 25. května do 8. června)

Hlavní soutěž letošního ročníku French Open proběhne minimálně s 11násobným českým zastoupením. Petra Kvitová, která zkouší návrat po mateřské pauze, dle očekávání využije chráněný žebříček. Naopak bývalá světová jednička Karolína Plíšková ho nepoužila a figuruje hluboko v seznamu náhradnic. Vít Kopřiva se díky nedávnému debutu v elitní stovce poprvé vyhne nutnosti absolvovat kvalifikaci.

Více informací: Muži | Ženy

Hrát budou také Tomáš Macháč, Jiří Lehečka, Jakub Menšík, Karolína Muchová, bývalá šampionka Barbora Krejčíková, Linda Nosková, finalistka z roku 2019 Markéta Vondroušová, Kateřina Siniaková a Marie Bouzková. Více informací najdete v článku.

8. dubna

15:00 | Entry list WTA 1000 a ATP Masters 1000 Řím (od 6. do 18. května)

Minimálně 10 českých zástupců by mělo startovat v hlavní soutěži společné tisícovky v Římě. Petra Kvitová využije chráněný žebříček a start v ženském turnaji mají v plánu také Karolína Muchová, Barbora Krejčíková, Linda Nosková, Markéta Vondroušová, Kateřina Siniaková a Marie Bouzková.

Více informací: Ženy | Muži

Mužský turnaj bude mít pětinásobné české zastoupení. Přímo do hlavního losu se dostanou Tomáš Macháč, Jakub Menšík a Jiří Lehečka. Do kvalifikace jsou přihlášeni Vít Kopřiva a Dalibor Svrčina.

Divoké karty ženy: Nuria Brancacciová, Elisabetta Cocciarettová, Sara Erraniová, Tyra Caterina Grantová, Giorgia Pedoneová, Lucrezia Stefaniniová

Divoké karty muži: Federico Ciná, Fabio Fognini, Luca Nardi, Francesco Passaro