Ukrajinsko-ruské finále v Austinu vyhrála Kosťuková. Premiérový triumf věnovala bojujícím lidem na Ukrajině

Marta Kosťuková ve 14 letech vyhrála juniorku na Australian Open (2017) a hned o rok později v Melbourne prošla kvalifikací hlavního turnaje žen a v 15 letech se dostala až do 3. kola. Následně v Burnie ovládla turnaj ITF W60 a v 18 letech se vyšplhala do Top 100, obrovský potenciál ale dlouho prodat nedokázala.



Až nyní v americkém Austinu se na 5. pokus dostala přes semifinále turnaje WTA a hned své premiérové finále přetavila v titul. V boji o něj si 20letá Ukrajinka poradila s 6-3 7-5 s o dva roky starší Varvarou Gračovovou, jež byla ve finále rovněž poprvé.



V úvodním setu Kosťuková zvítězila na vítězné údery 11-1 a byť celkem třikrát nepotvrdila brejk, soupeřka nevyhrála ani jeden z pěti gamů při svém servisu.



Ve druhé sadě ukrajinská tenistka prohrávala 3-5, ale i díky odvrácení setbolu na returnu vývoj čtyřmi vyhranými gamy v řadě otočila a mohla se radovat ze svého dosud největšího triumfu mezi ženami.

MARTA'S MOMENT ♥️ @marta_kostyuk has won her maiden Hologic WTA Tour title in Austin #ATXOpen pic.twitter.com/jxK6bQAEOx



Po utkání Kosťuková nepodala ruské soupeřce ruku, což vůči ruským a běloruským tenistkám praktikuje od loňského začátku války na Ukrajině.



"Tohle je extrémně výjimečný okamžik. Chci tento titul věnovat Ukrajině a všem lidem, kteří právě teď bojují a umírají," řekla Kosťuková se slzami v očích v emotivní řeči během slavnostního ceremoniálu.



52. hráčka světa Kosťuková byla nejvýše postavenou hráčkou ve světovém žebříčku, jež si až dosud nikdy nezahrála ve finále turnaje WTA. Nyní by se v něm měla posunout na 40. místo a o devět pozic vylepšit své nejlepší umístění.

"I want to dedicate this title to Ukraine. It's a very special moment "@marta_kostyuk | #ATXOpen pic.twitter.com/RKtWoGPKdP