Upřímný Alcaraz: Dostávám výhružky, někdy mám opravdu strach

Carlos Alcaraz (22) se vrátil do turnajového kolotoče vítězně. Devět dní po triumfu na Roland Garros zvládl svůj první letošní zápas na trávě, když si v Queen’s Clubu poradil s Australanem Adamem Waltonem (26) po setech 6:4, 7:6. Po utkání ale nebyla řeč jen o tenise – mladý Španěl otevřeně promluvil o problému, který se stále více dotýká špičkových sportovců: výhrůžky a nenávistné zprávy na sociálních sítích.

Alcaraz po svém pařížském vítězství dopřál tělu i hlavě krátký odpočinek – podle vlastních slov strávil tři dny na Ibize. Místo delšího volna se rozhodl naskočit rovnou do přípravy na Wimbledon a absolvovat tradiční generálku v Londýně.

Jeho duel s Waltonem ale rozhodně nebyl snadnou záležitostí. "Byla to náročná zkouška. Adama jsem prakticky neznal a netušil, co od něj čekat. Měl skvělou úroveň, chvílemi jsem si ani nebyl jistý, jestli hraju špatně já, nebo on tak dobře. Byl to velký test," uznal Alcaraz po vítězství, které si zajistil až ve zkrácené hře druhé sady.

Přechod z antuky na trávu bývá pro tenisty jedním z nejnáročnějších momentů sezony – a nejinak tomu bylo i pro současnou světovou dvojku. "Podmínky se mění rychle, přechod je těžký. Člověk nemá moc času na přizpůsobení, hlavně když se travnatá sezona tak rychle převalí. Ale čím víc času na kurtu strávím, tím pohodlněji se budu cítit," popsal své dojmy z povrchu, který v Queen’s před týdnem opustily ženy po svém WTA turnaji.

Vítěz pěti grandslamových titulů se během tiskové konference dotkl i mnohem temnější stránky života profesionálních sportovců – nenávisti na internetu. "Dostávám výhrůžky. Některé zprávy jsou opravdu tvrdé, z některých máte i strach. Po prohře přichází spousta vzkazů, některé jsou v pohodě, ale jiné opravdu ne," svěřil se.

Alcaraz přiznal, že zprávy na sociálních sítích na něj v minulosti měly negativní vliv. "Když jsem prohrál zápas, třeba v prvním kole nebo duel, který jsem měl vyhrát, a pak si četl komentáře, hodně mě to ovlivnilo. Dnes už vím, že po porážce je lepší se sociálním sítím vyhýbat," uzavřel.

