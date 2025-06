Hvězdy vládly: Sinner začal obhajobu v Halle, Alcaraz vyhrál v Londýně

Úřadující světová jednička Jannik Sinner (23) svůj úvodní zápas na travnatém podniku v německém Halle zvládl. V prvním kole si poradil se zkušeným domácím tenistou Yannickem Hanfmannem (33) ve dvou setech 7:5, 6:3. Překvapení nedopustil ani Carlos Alcaraz, který zdolal na úvod turnaje v Londýně Australana Adama Waltona (26) po výsledku 6:4, 7:6.

Sinner - Hanfmann 7:5, 6:3

Byl to první zápas Jannika Sinner po nešťastném finálovém zápase French Open s Carlosem Alcarazem. Co cesty se mu postavil domácí Yannick Hanfmann, kterému patří až 138. příčka. Rodák z Karlsruhe se ale může pochlubit velmi slušnou formou. Z posledních jedenácti duelů ztratil jen tři duely, do hlavní soutěže v Halle se probil přes kvalifikaci, když si poradil s Nišikorim i Jarrym.

Sinner se k první brejkové příležitosti dostal hned při úvodním podání Hanfmanna, zkušený Němec však hrozbu odvrátil. V dalším průběhu setu si oba tenisté drželi bez větších problémů svá podání. Rozhodující moment tak přišel až za stavu 6:5 pro trojnásobného grandslamového šampiona. Sinner poprvé v zápase prolomil servis domácího tenisty a po 55 minutách hry šel do vedení 1:0 na sety.

<br />

Ve druhém setu už měl Sinner se svým soupeřem o poznání méně práce. V prvním gamu sice musel odvracet dvě hrozby ztráty podání, to však byly jediné starosti, které v druhém dějství měl. Za stavu 3:2 vzal Hanfmannovi podruhé v zápase podání a nabídnutou možnost si už ujít nenechal.

Za hodinu a 31 minut tak vyhrál s přehledem 7:5, 6:3 a ve druhém kole ho čeká Kazach Alexander Bublik.

Alcaraz - Walton 6:4, 7:6

Vítězně vstoupil do travnaté části sezony i Carlos Alcaraz. V prvním setu souboje s Adamem Waltonem, 86. hráčem světa, si na rozhodující moment počkal do sedmé hry, kdy v maratonském gamu poprvé uspěl na returnu a sadu získal po výsledku 6:4.

<br />

V pokračování zápasu už to měl čerstvý vítěz z French open složitější. Na výborně podávajícího soupeře těžko hledal na returnu zbraň, sám naopak musel odvracet za stavu 4:5 ze svého pohledu krizovou situaci, když čelil dvěma setbolům.

Alcaraz však veškerá nebezpečí zažehnal, druhý set získal v tie-breaku 7:4 a po hodině a 44 minutách mohl slavit postup.

Ve druhém kole se španělské hvězdě postaví její krajan Jaume Munar.

Výsledky turnaje ATP 500 v Halle

Výsledky turnaje ATP 500 v Londýně