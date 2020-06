US Open hrozí, že přijde i o účast Sereny. Co by bylo důvodem absence domácí hvězdy?

US Open už má definitivně zelenou a na přelomu srpna a září se uskuteční. Jenže obvykle závěrečnému grandslamu sezony hrozí hromada omluvenek, a to hlavně od těch nejlepších hráčů současného tenisu. Jedna by mohla přijít také od Sereny Williamsové. Šestinásobná šampionka chce hrát, ale podle jejího kouče Patricka Mouratogloua to nepůjde v podmínkách, které pořadatelé plánují zavést.

O osudu letošního US Open se hovořilo měsíce, dá se říct, že už od samotného přerušení letošní sezony. Včera bylo oznámeno, že letošní ročník, jehož hlavní soutěž má vypuknout 31. srpna, dostal zelenou od organizací ATP i WTA a hlavně od vedení státu New York.

Letošní ročník se ovšem bude muset obejít bez diváků a odehrát se za velmi přísných podmínek, aby byla zajištěna bezpečnost všech zúčastněných. Právě kvůli chystaným přísným opatřením, která se ovšem stále mohou s postupem času měnit, nechce letos areál ve Flushing Meadows navštívit mnoho špičkových tenistů.

Pořadatelům newyorského grandslamu hrozí omluvenky například od obou světových jedniček Novaka Djokoviče a Ashleigh Bartyové, obhájce titulu Rafaela Nadala nebo Dominica Thiema. Důležité je také zmínit, že jedna z největších ikon současného tenisu nepřijede určitě. Roger Federer po druhé operaci kolene oznámil, že se na kurty vrátí až příští rok.

Jedna z omluvenek by mohla přijít i od domácí hvězdy, šestinásobné šampionky a loňské finalistky Sereny Williamsové, jak naznačil její dlouholetý trenér Patrick Mouratoglou. "Myslím si, že Serena chce US Open hrát, ale stoprocentně mohu říct, že nechce mít s sebou jen jednoho člověka," narážel na jedno z plánovaných opatření.

Další, co by mohlo Williamsové znemožnit účast na letošním US Open a zkusit znovu zaútočit na vyrovnání rekordu Margaret Courtové, je její tříletá dcera, kterou by s největší pravděpodobností pár týdnů neviděla. Pokud by totiž musela stejně jako hráči z ostatních zemí do 14denní karantény a pak se dostala do závěrečných kol, mohl by to klidně být i měsíc.

"Nejde jen o realizační tým, myslí i na svou dceru a já osobně si nedokážu představit, že by byla tak dlouho bez ní. S dcerou by asi do areálu nesměla, když bude hrát. Máme rozhodně o čem diskutovat a přemýšlet."

US Open by mělo podrobnosti ohledně letošního ročníku a chystaných opatřeních zveřejnit dnes.