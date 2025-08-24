US Open zahájeno. Stoprocentní Češi na úvod? Chybí už jen favoriti Lehečka a Macháč
Přehled toho nejzajímavějšího, neděle 24. 8.
Češi v akci
Menšík (16-ČR) - Jarry (Chile) | Grandstand (17:00 SELČ)
T. Valentová (ČR) - Bronzettiová (It.) | Court 5 (17:00 SELČ)
Vondroušová (ČR) - Selechmetěvová (-) | Court 7 (18:30 SELČ)
Lehečka (20-ČR) - Čorič (Chorv.) | Stadium 17 (20:30 SELČ)
Macháč (21-ČR) - Nardi (It.) | Court 5 (20:30 SELČ)
Vondroušová a Valentová jsou favoritky
Markéta Vondroušová v letošní sezoně i kvůli dalšímu trápení s levým ramenem odehrála pouhých devět turnajů a může se pochlubit vynikající bilancí 8:1 v úvodních zápasech. Neuspěla v něm pouze v únoru v Dauhá. Tuto statistiku by měla vylepšit na US Open, kde má v prvním kole bilanci 4:1 (prohrála ho jen při debutu) a nastoupí proti kvalifikantce Oksaně Selechmetěvové. Na ruskou hráčku narazila v úvodním kole také na nedávném French Open a vyhrála ve dvou setech. Selechmetěvová ještě nikdy nebyla výš než na 138. místě žebříčku a v utkáních prvního kola na podnicích velké čtyřky má úspěšnost 0:3. Vondroušová je jednoznačnou favoritkou a měla by Selechmetěvovou znovu po pár měsících porazit.
Tereza Valentová prožívá v posledních měsících jasně nejlepší období své kariéry a už se prosazuje i na grandslamech. Na French Open prošla z kvalifikace do druhého kola a minimálně stejný výsledek by měla předvést na probíhajícím US Open. V New Yorku zvládla tříkolové kvalifikační síto bez ztráty jediného setu a do prvního kola vyfasovala jednu z nejhratelnějších možných soupeřek. V souboji s Luciou Bronzettiovou bude plnit roli jednoznačné favoritky a měla by vylepšit svou bilanci 3:3 v duelech se zástupkyněmi TOP 100 žebříčku. Italka má letos negativní zápasovou bilanci, ale česká teenagerka by ji určitě podcenit neměla. Nedávno v Cincinnati totiž Bronzettiová vyřadila Darju Kasatkinovou a Jelenu Ostapenkovou.
Uspět by mělo i nasazené mužské trio
Jakub Menšík v březnu zazářil triumfem na Masters v Miami a pak měl velmi solidní úvod antukového jara. Od té doby se ale trápí výkonnostně i výsledkově a dva zápasy po sobě vyhrál pouze ve Wimbledonu. Přípravu na US Open rozhodně neměl ideální. V Torontu jasně prohrál s Alejandrem Davidovichem a v Cincinnati kvůli nemoci vzdal Lucovi Nardimu. Na newyorském grandslamu startoval dvakrát a pokaždé postoupil do třetího kola. Úvodní duel hlavní soutěže by měl zvládnout i letos, jelikož ho čeká trápící se Nicolás Jarry. Chilan nedávno ve Wimbledonu prošel z kvalifikace až do osmifinále a vypadalo to na konec krize. Od té doby ovšem nevyhrál žádný zápas a má na kontě čtyři porážky v řadě.
Jiří Lehečka před pár měsíci zlomil docela dlouhou krizi a před Wimbledonem si zahrál finále v londýnském Queen's Clubu. Na nejslavnějším turnaji pak ovšem selhal ve druhém kole proti jasnému outsiderovi Mattiovi Belluccimu. Skvěle si vedl i před US Open a na všech třech generálkách došel do osmifinále a prohrál v něm s vysoko postaveným soupeřem. V prvním kole US Open bude plnit roli jasného favorita. Lehečka při osmi z posledních devíti startů na grandslamech vyhrál úvodní kolo a očekává se, že v New Yorku porazí Bornu Čoriče. Bývalý 12. hráč světa, jenž na US Open dvakrát prošel do druhého týdne, prohrál posledních pět zápasů na nejvyšším okruhu, je mimo TOP 100 pořadí a musel letos sestoupit o úroveň níž na challengery.
Tomáš Macháč je v posledních měsících i kvůli častým zdravotním problémům v krizi a stále nebyl schopný pořádně navázat na březnový triumf v Acapulcu, svůj premiérový na nejvyšším okruhu. V posledních týdnech k žádnému zlepšení nedošlo. Ve Wimbledonu prohrál bitvu s outsiderem Augustem Holmgrenem a v přípravě na US Open ztroskotal hned na úvod v Torontu (Reilly Opelka) i Cincinnati (jasná porážka s veteránem Adrianem Mannarinem). V prvním kole US Open potkává loňský osmifinalista Lucu Nardiho a bude favoritem. Nad jeho formou i zdravotním stavem však visí otazník. Nardi má za sebou šest vystoupení v hlavních soutěžích grandslamových podniků a každé z nich zakončil hned v úvodním kole.
Nedělní program
ARTHUR ASHE STADIUM (od 18:00 SELČ)
1. Shelton (6-USA) - Buse (Peru)
2. Sabalenková (1-) - Masárová (Švýc.)
3. Djokovič (7-Srb.) - Tien (USA) / nejdříve v pondělí v 01:00 SELČ
4. Pegulaová (4-USA) - Šarífová (Egypt)
LOUIS ARMSTRONG STADIUM (od 17:00 SELČ)
1. Raducanuová (Brit.) - Šibaharaová (Jap.)
2. Nava (USA) - Fritz (4-USA) / nejdříve v 19:00 SELČ
3. Aiavaová (Austr.) - Paoliniová (7-It.) / nejdříve v pondělí v 01:00 SELČ
4. Medveděv (13-) - Bonzi (Fr.)
GRANDSTAND (od 17:00 SELČ)
1. Menšík (16-ČR) - Jarry (Chile)
2. Ealaová (Fil.) - Tausonová (14-Dán.)
3. Navarrová (10-USA) - Yafan Wang (Čína) / nejdříve ve 21:00 SELČ
4. Nakashima (30-USA) - De Jong (Niz.) / nejdříve ve 23:00 SELČ
STADIUM 17 (od 17:00 SELČ)
1. Ševčenko (Kaz.) - Davidovich (18-Šp.)
2. Marinová (Kan.) - Fernandezová (31-Kaz.)
3. Lehečka (20-ČR) - Čorič (Chorv.)
COURT 5 (od 17:00 SELČ)
1. T. Valentová (ČR) - Bronzettiová (It.)
2. Darderi (32-It.) - Hijikata Austr.)
3. Macháč (21-ČR) - Nardi (It.)
COURT 7 (od 17:00 SELČ)
1. Párrizasová (Šp.) - P. Kuděrmetovová (-)
2. Vondroušová (ČR) - Selechmetěvová (-)
Kompletní program | Přehled ženského turnaje | Přehled mužského turnaje
Komentáře
Nový komentář
A Kudermetova je nesympaticka více lidem. K tomu je podporovatelka rezimu
Nedivím se že ty to nevis
Jsem v poho
Vede 3:0 a pak už ani gem.
Když zabrala, tak soupeřku přejela. :)
Markéta naštěstí nakonec zase zvýšila agresivitu a dotáhla to
Paulson, aktuálně cislo 804 po US Open zmizí z top 1000 žebříčku
Někteří tady chtějí, aby hrála jako zkušená matadorka, má teprve 18 let. Nejsou si vědomi, že do 100 pronikla nedávno.
A je hezké vidět, jak Markéta přehrává Selechmetěvu naprosto ve všem, levačky jsou obě, ale je jasně vidět, která je ta šikovnější :)
Dojetí, jako by vyhrála celý turnaj, ale to je v pořádku, emoce ke sportu patří.
Gratulka.
Kuba 7:6 6:3 7:5
Markéta 6:4 6:3
Jirka 6:7 7:6 4:6 7:5 6:3
Tereza 6:3 1:6 7:6
Tomáš 6:7 6:3 4:6 0:6
tenisový střed na (14) 21 dnů.
Arthur Ashe je tady a Louis Armstrong je tam,
přidej ještě Grandstand a každej fandí nám.
1. Titul vyhraje někdo jiný než duo Sinner/ Alcaraz
2. Kvalifikant nebo kvalifikantka udělá minimálně třetí kolo
3. V druhém týdnu budeme mít českého zástupce v singlu
4. Lorenzo Musetti skončí hned v prvním kole na Mpetshi Perricardovi
5. Sabalenka nevyhraje titul
6. Runemu se vymstí řeči před turnajem a nepřejde přes třetí kolo
7. Katka Siniaková vyhraje deblový titul
8. Nenasazená hráčka si zahraje čtvrtfinále
9. Pár Nouza/ Rikl si vylepší grandslamové maximum
10. Vítek Kopřiva uhraje dvouciferný počet gamů se Sinnerem
Bonus: Jeden z redaktorů (abych pořád neotravoval Ondru ) napíše básničku na téma New York
ad 5.) Prohraje ve finále
ad 10.) 18 gamů ve 3 setech
Samozřejmě přeji všem našim, aby postoupili.