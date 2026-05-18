Úspěšné tažení kvalifikací pokračuje. Po Plíškové slaví i Kolář, hraje dalších pět Čechů
Karolína Plíšková měla nečekané potíže s Korejkou Yeonwoo Ku. Bývalá světová jednička zápas začala katastrofálně a za pouhých 19 minut schytala potupného kanára. Následně se však rozehrála a po zlepšeném výkonu slavila vítězství 0:6, 6:3, 6:1. Na pařížském antukovém grandslamu slavila premiérové vítězství od roku 2022. Více informací najdete zde.
McCabe – Kolář 3:6, 6:7
Kolář vstupoval do zápasu s McCabem v roli favorita. V úvodním dějství si na svou chvíli počkal do stavu 4:3, kdy prolomil svému soupeři servis. Dopodávat set ale pro českého tenistu nebylo vůbec nic jednoduchého. V dlouhé hře odvracel tři brejkboly, nakonec však proměnil třetí setbol a úvodní dějství získal 6:3.
I druhý set měl rodák z Bystřice nad Pernštejnem výborně rozehraný. Za stavu 3:3 podruhé v zápase uspěl na příjmu, brejk ale potvrdit nedokázal a bylo vyrovnáno. Za stavu 5:4 pro McCabeho měl Australan při Kolářově podání dva setboly, ani jeden ale neproměnil, a o výsledku sady tak musel rozhodnout tie-break.
Tam od začátku dominoval český tenista. Vyhrál ho bez problémů 7:1 a mohl slavit postup do druhého kola. V něm změří síly s vítězem duelu mezi hongkongským tenistou Chak Lam Colemanem Wongem a Britem Billym Harrisem.
Kolář právě na French Open zažil svůj největší grandslamový úspěch, když zde v roce 2022 došel z kvalifikace až do druhého kola, kde skončil po velkém boji se Stefanosem Tsitsipasem.
