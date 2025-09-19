Útok na TOP 10 se odkládá. Lehečka se odhlásil z pětistovky v Tokiu
Jiří Lehečka má od konce antukové sezony skvělou formu, díky které sbírá skvělé výsledky a stoupá žebříčkem. Po New Yorku, kde zapsal své druhé čtvrtfinále na grandslamech a skončil až na raketě pozdějšího šampiona Carlose Alcaraze, si zajistil debut v TOP 20 a stal se znovu českou jedničkou.
Další plány jsou tedy jasné. Stát se prvním Čechem od dob Tomáše Berdycha, který se podívá mezi naprostou elitu a stane se jedním z deseti nejlepších hráčů na světě. Obrovský milník nemá Lehečka zas tak daleko. Na Karena Chačanova, který TOP 10 uzavírá ztrácí pouhých 865 bodů.
Po náročném utkání Davisova poháru však přichází komplikace. Na rozdíl od svých krajanů Jakuba Menšíka a Tomáše Macháče, kteří zůstali v USA na exhibiční Laver Cup, chtěl Lehečka startovat na prestižní pětistovce v Tokiu, kde by se vešel mezi nasazené. Z japonského podniku se však podle dostupných informací odhlásil a důležité body tak neposbírá. Navíc se mu odečte 100 bodů za loňské čtvrtfinále v Pekingu.
Do konce sezony obhajuje pouhých 425 bodů, takovou porci by mohl nahrát především pomocí dobrých výsledků na tisícovkách v Šanghaji a v Paříži, na kterých se mu loni tolik nedařilo. Mezi přihlášenými figuruje také na podniku ATP 250 v belgickém Bruselu, kde bude obhajovat loňské finále z Antverp. Pravděpodobně se zúčastní i jedné z pětistovek ve Vídni nebo v Basileji.
Pokud se mu podaří svou pozici alespoň udržet a zakončí sezonu v TOP 20, bude mít velkou šanci nasbírat body v první polovině následující sezony. V úvodu roku v Austrálii se mu tradičně daří, což dokázal i letos. Navíc od března do konce května ho nečekají téměř žádné obhajoby a bude moci body pouze získávat.
(Btw, letos se nebude hrát v Antverpách, ale v Bruselu)