Už mi to nepřijde nic extra. Chci ještě víc, popisuje Valentová pocity z průniku do TOP 100
"Do stovky chce úplně každý. Je to pro mě velký milník a mám z toho radost, ale už mi to nepřijde nic extra. Chci ještě víc," popsala Tereza Valentová pocity z průniku do TOP 100. Aktuálně je na svém kariérním maximu 92. pozici.
Osmnáctiletá Češka je nejmladší hráčkou v historii, která ovládla dva podniky WTA 125k. Letos vyhrála antukový turnaj v italském Gradu a po Wimbledonu triumfovala na tvrdém podniku v Portu, na který navázala postupem do největšího kariérního semifinále na dvěstěpadesátce v Praze. Za životní skalp označila výhru nad Slovenkou Rebeccou Šramkovou, kterou vyřadila právě na domácím podniku. "Uvědomila jsem si, že i s takto vysoko postavenými hráčkami můžu hrát," řekla.
"Cítila jsem tlak, ale spíš mě to vyhecovala k lepšímu výkonu. Snažila jsem si to nepřipouštět, protože nějaký tlak je tam vždycky. Chtěla jsem se ukázat," popisovala své pocity z pražského turnaje, kde hrála před domácím publikem, rodinou i kamarády. V boji o finále podlehla pozdější vítězce Marii Bouzkové.
Podle svých slov by ze své hry nejvíce mohla zlepšit servis, na kterém nyní s trenérem Liborem Salabou pracují po technické stránce. To by Valentové mělo pomoct ve zrychlení, lepšímu umístění i většímu procentu servisů do kurtu. Právě na podání prý doplatila na grandslamu v Paříži.
Promluvila také o tom, že jí na letošním French Open pomohly vzpomínky z minulého roku, kdy zde triumfovala v soutěži juniorek. Tento rok si zde po úspěšně zvládnuté kvalifikaci odbyla premiéru v hlavních soutěžích grandslamů a skončila až ve druhém kole na pozdější vítězce Coco Gauffové. "Z toho zápasu jsem si vzala hodně, ale byla jsem smutná, že jsem proti ní nepředvedla svůj nejlepší výkon. Určitě jsem ji mohla víc potrápit," vzpomínala na klání se světovou dvojkou.
Nyní ji čeká US Open, kde musí ještě do kvalifikace, protože uzavírka na turnaj byla v době, kdy byla mimo stovku. Po New Yorku má netradiční plán. "Musím jet zpátky do Česka. Mám tady družstva dorostu na antuce. Pak se vracím zase zpátky na beton do Asie," popisovala svůj náročný program v následujících měsících.
