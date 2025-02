Už nemám deprese, několik let jsem byl ve smyčce. Pomohl mi Safin, svěřil se Rubljov

Andrej Rubljov (27) uvedl, že konečně po letech hraje bez stresu a úzkosti. Bývalý pátý hráč světa, proslulý výbuchy vzteku během zápasů, věří, že je na dobré cestě vyrovnat se s duševními problémy. Pomohlo mu, když si loni v létě promluvil s dvojnásobným grandslamovým šampionem Maratem Safinem (45), jenž míval během své kariéry rovněž potíže zkrotit na kurtech emoce. Řekl to na turnaji v Dubaji v rozhovoru pro místní list The National.

Před rokem byl Rubljov v Dubaji v semifinále diskvalifikován kvůli nadávkám čárovému rozhodčímu. Od té doby prý udělal velký pokrok. Minulý týden sedmadvacetiletý ruský tenista zvítězil v Dauhá a získal 17. titul v kariéře, na který čekal od loňského května.

"Několik let jsem byl ve smyčce, cítil se ztracený. Nevěděl jsem kudy kam. Nechápal jsem, co mám dělat a proč," řekl Rubljov. "Zní to možná trochu dramaticky, jako jaký je smysl života. Jedna věc je, když se to děje měsíc, dva měsíce, tři měsíce. To máte možná ještě trpělivost. Když to trvá řadu let, je to k nevydržení," prohlásil.

Rok bral antidepresiva, ale přestaly mu pomáhat. Změnu k lepšímu nastartoval loňský rozhovor s bývalou světovou jedničkou Safinem, který ukončil kariéru v roce 2009.

"Přimělo mě to pochopit sám sebe. Byl to trochu odraz ode dna. Postupně se to pak začalo zlepšovat. Nejsem šťastný. Není to dobré ani zlé, prostě někde uprostřed. Už nepociťuji žádný stres ani úzkost, nemám deprese. Našel jsem nějaký základ. To je začátek," uvedl Rubljov.