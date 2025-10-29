Už to není nemožné. Prohra Alcaraze dala Sinnerovi naději. Zakončí rok na tenisovém trůnu?
Sinner se před turnajem v Paříži vyjádřil, že na návrat do čela žebříčku už nepřemýšlí a je to podle něj takřka nemožné. "Tento rok už to není v mých rukách. Teď už chci jen zakončit sezony tím nejlepším možným způsobem," řekl Ital, který minulý týden triumfoval ve Vídni a potvrdil svou skvělou formu v halách, kde vyhrál už 21 duelů v řadě.
Nečekal však, že jeho největší rival Alcaraz na poslední letošní tisícovce selže hned ve svém prvním vystoupení. Po velmi nevydařeném výkonu plném chyb nestačil na Camerona Norrieho. To zamíchalo kartami a Ital má stále naději se před Španěla dostat a zakončit rok jako světová jednička. Musel by ale předvést naprosto dominantní konec roku a zároveň doufat, že mu Alcaraz ještě jednou pomůže.
Sinner nejdříve musí ovládnout probíhající Masters v Paříži, kde se zatím ještě nikdy nepodíval do čtvrtfinále. Pokud to dokáže, vystřídá Španěla na pozici světové jedničky na jeden týden. Po odečtení bodů za loňský Turnaj mistrů bude ale znovu ve výhodě Alcaraz. Kdyby Ital titul nezískal, šanci na pozici světové jedničky na konci roku nadobro ztratí.
I kdyby Sinner v Paříži přemožitele nenašel, musí i tak vyhrát Turnaj mistrů v Turíně, aby na tenisovém trůnu přezimoval. A k tomu navíc potřebuje, aby se Alcarazovi na závěrečném podniku sezony nedařilo. Pokud zde Španěl posbírá tři výhry ve skupině, nebo s jakýmkoliv počtem výher postoupí do finále (vyhraje semifinále), tak zůstane na čele žebříčku on.
Alcaraz na podniku pro osm nejlepších hráčů sezony došel nejdál při svém debutu v roce 2023, kdy prohrál v semifinále s pozdějším vítězem Novakem Djokovičem. Loni skončil s bilancí jedné výhry a dvou porážek už ve skupině.
Sinner má v Turíně skvělou bilanci 10:2. Porážku zde poznal pouze při své při své premiéře před čtyřmi lety, kdy nestačil na Daniila Medveděva a předloni padl s Djokovičem v boji o titul. Minulý rok ovládl podnik naprosto dominantním způsobem bez ztráty setu.
