Už to není nemožné. Prohra Alcaraze dala Sinnerovi naději. Zakončí rok na tenisovém trůnu?

DNES, 08:00
Šokující prohra Carlose Alcaraze (23) ve druhém kole na Masters v Paříži mimo jiné vyvolala debaty ohledně návratu Jannika Sinnera (24) na pozici světové jedničky, kde může také přezimovat. Ital k tomu ale potřebuje vyhrát právě probíhající tisícovku a poté i obhájit titul na Turnaji mistrů v Turíně. Stále ale nic nemá ve svých rukou a zároveň potřebuje i další pomoc svého největšího rivala.
Sinner Jannik
Alcaraz Carlos
Jannik Sinner má stále šanci zakončit sezonu na pozici jedničky (@ Ibrahim Ezzat/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia)

Sinner se před turnajem v Paříži vyjádřil, že na návrat do čela žebříčku už nepřemýšlí a je to podle něj takřka nemožné. "Tento rok už to není v mých rukách. Teď už chci jen zakončit sezony tím nejlepším možným způsobem," řekl Ital, který minulý týden triumfoval ve Vídni a potvrdil svou skvělou formu v halách, kde vyhrál už 21 duelů v řadě.

Nečekal však, že jeho největší rival Alcaraz na poslední letošní tisícovce selže hned ve svém prvním vystoupení. Po velmi nevydařeném výkonu plném chyb nestačil na Camerona Norrieho. To zamíchalo kartami a Ital má stále naději se před Španěla dostat a zakončit rok jako světová jednička. Musel by ale předvést naprosto dominantní konec roku a zároveň doufat, že mu Alcaraz ještě jednou pomůže.

Sinner nejdříve musí ovládnout probíhající Masters v Paříži, kde se zatím ještě nikdy nepodíval do čtvrtfinále. Pokud to dokáže, vystřídá Španěla na pozici světové jedničky na jeden týden. Po odečtení bodů za loňský Turnaj mistrů bude ale znovu ve výhodě Alcaraz. Kdyby Ital titul nezískal, šanci na pozici světové jedničky na konci roku nadobro ztratí.

I kdyby Sinner v Paříži přemožitele nenašel, musí i tak vyhrát Turnaj mistrů v Turíně, aby na tenisovém trůnu přezimoval. A k tomu navíc potřebuje, aby se Alcarazovi na závěrečném podniku sezony nedařilo. Pokud zde Španěl posbírá tři výhry ve skupině, nebo s jakýmkoliv počtem výher postoupí do finále (vyhraje semifinále), tak zůstane na čele žebříčku on.

Alcaraz na podniku pro osm nejlepších hráčů sezony došel nejdál při svém debutu v roce 2023, kdy prohrál v semifinále s pozdějším vítězem Novakem Djokovičem. Loni skončil s bilancí jedné výhry a dvou porážek už ve skupině.

Sinner má v Turíně skvělou bilanci 10:2. Porážku zde poznal pouze při své při své premiéře před čtyřmi lety, kdy nestačil na Daniila Medveděva a předloni padl s Djokovičem v boji o titul. Minulý rok ovládl podnik naprosto dominantním způsobem bez ztráty setu.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Komentáře

6
Přidat komentář
pantera1
29.10.2025 10:32
Nemyslím si , že kvůli jedné prohře bude letos Vámosák sesazen z trůnu. Ale naděje hned ožijí, to je samozřejmé.
Reagovat
baba
29.10.2025 08:33
a není to jedno, myslím, že stejně jde všem jen o GS tituly. Zeptejte se Plíškové, zda by post světové jedničky vyměnila za titul. Určitě by neváhala.
Reagovat
Mantra
29.10.2025 09:20
no nevím, to se taky v čase vyvíjí - podle mě by váhala. A dovedu si představit, že historicky je pro ni ta 1. cennější. Až bude jednou sedět u krbu (chtělo by se napsat s vnoučaty - ale to nevidím) a bude vyprávět nějakým dětem nebo novináři dávat rozhovor, tak bude mluvit o celé karieře jako celku a bude moct říct, byla jsem numero uno. Za mě lepší než říct, vyhrála jsem jeden grandslam...
Reagovat
PTP
29.10.2025 09:22
Byla jsem v žitě...
Reagovat
com
29.10.2025 09:51
Reagovat
Kandinsky1
29.10.2025 12:10
Žádnej tenista by nevyměnil GS za pár týdnů jedničky uprostřed sezony.
Reagovat

