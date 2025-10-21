Už žádný šílený počet dvojchyb. Gauffová si pochvaluje nové podání, vzorem jí byl i Djokovič
Gauffová měla rok 2025 plný vzestupů a pádů. V úvodu sezony se jí moc nedařilo, což změnila s přechodem na antuku. Na tisícovkách v Madridu i Římě si zahrála finále a trofej získala na French Open, kde v epickém finále porazila Arynu Sabalenkovou. Poté pro ni ale přišlo kritické období, na trávě nevyhrála ani jeden duel a výrazných výkonů nedosáhla ani na oblíbených severoamerických betonech. Navíc se jí začalo hroutit podání a sázela jednu dvojchybu za druhou.
Na turnaji v Montrealu udělala v zápase prvního kola šílených 23 dvojchyb. Proto se rozhodla problém řešit co nejdříve a těsně před začátkem US Open najala Gavina MacMillana, specialistu na podání, který dříve se stejným problémem pomohl i Sabalenkové. "Cítila jsem, že už nechci ztrácet čas. Věděla jsem, že se musím rychle rozhodnout."
Hned na US Open ještě změna nebyla znát, ale zlepšené podání se projevilo během následujících asijských turnajů. V Pekingu ani ve Wuhanu se v počtu dvojchyb v jednom zápase nedostala na dvouciferné číslo. Na první tisícovce prohrála v semifinále a na druhé už žádnou přemožitelku nenašla.
"Jsem spokojená s tím, jak jsem hrála. Vítězství ve Wuhanu mi dodává velké sebevědomí. A doufám, že v této cestě budu pokračovat," komentovala světová trojka. Pochvalovala si právě i nové změny na servisu. "Cítím se s mým podáním dobře, stále na tom pracuji, ale rozhodně si myslím, že statistiky z nedávných turnajů ukázaly zlepšení."
Jako hlavní inspiraci při zlepšování svého podání uvedla nejúspěšnějšího hráče všech dob Djokoviče. "Novak na začátku své kariéry neměl skvělý servis. Měl sice jiný problém než já, ale rozhodně nepodával stejně dobře jako teď. Provedl změnu a stal se hráčem, kterého všichni známe."
"Tenis se vyhrává malými rozdíly, které mají na celkovou hru velký dopad. A vím, že pokud chci dosáhnout úrovně, o kterou usiluji, musím takové změny udělat," uzavřela Gauffová. Američanka se v následujících týdnech bude soustředit na obhajobu titulu na Turnaji mistryň v Rijádu, který je na programu od 1. do 8. listopadu.
