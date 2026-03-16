Užívání zakázané látky a další přestupky. Bývalý člen TOP 40 dostal zákaz na čtyři roky
Podle ITIA porušil Matosevic antidopingová pravidla, když ještě jako aktivní hráč užil krevní doping, ke kterému poté napomáhal jinému tenistovi. Hráčům radil, jak se vyhnout pozitivním testům, a provinil se také užíváním a držením zakázaného clenbuterolu. Australan během řízení všechna obvinění popíral, ale v únoru se v médiích přiznal, že ke konci hráčské kariéry podstoupil krevní transfuzi v Mexiku.
"Byl jsem sám sebou znechucen, následující týden jsem s tenisem skončil, když mi bylo 32 a půl roku. Uvědomil jsem si pak, jak drahocenný je život a jak vážné a bezohledné moje rozhodnutí bylo. Téměř dva roky jsem se tenisu vůbec nevěnoval a tři roky jsem nebyl v profesionálním tenisu," uvedl v prohlášení, které zveřejnil australský tenisový web The First Serve.
Matosevic, jehož maximem ve světovém žebříčku bylo 39. místo, ukončil kariéru v roce 2018 a vydal se na trenérskou dráhu. Spolupracovali s ním i elitní australští hráči Christopher O'Connell a Jordan Thompson.
