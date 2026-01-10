V kvalifikaci Adelaide uspěly Siniaková, Bouzková i Valentová. Plíšková znovu odstoupila

DNES, 07:30
WTA ADELAIDE - Hned čtyři české hráčky měly v Adelaide vstoupit do bojů o hlavní soutěž. Nakonec se však představily jen tři a všechny zvládly role favoritek a postoupily. Kateřina Siniaková (29) smetla 6:2, 6:0 domácí Emilii Chenovou, Tereza Valentová (18) přehrála 6:2, 6:3 další Australanku Laquisu Khanovou a Marie Bouzková (27) porazila taktéž snadno 6:2, 6:2 Aleksandru Kruničovou. Do kvalifikace měla zasáhnout i Karolína Plíšková (33) ta však stejně jako v Brisbane, ještě před zápasem odstoupila.
Kateřina Siniaková začala sezonu výhrou v kvalifikaci v Adelaide (@ ČTK / imago sportfotodienst / IMAGO)

Siniaková – Chenová 6:2, 6:0

Siniaková hraje první turnaj tohoto roku až zde na pětistovce v Adelaide a novou sezonu zahájila naprosto skvěle. Proti domácí divoké kartě Chenové se v první sadě ještě rozehrávala. Ve čtvrtém gamu musela odvracet dva brejkboly a o dvě hry později o servis přišla.

Další komplikace ale v zápase nepřipustila. Naprosto neznámé soupeřce od stavu 4:2 už nic nepovolila, vyhrála osm gamů v řadě a po 54 minutách úspěšně začala australskou šňůru turnajů.

O místo v hlavní soutěži si nasazená pětka zahraje proti Rumunce Eleně-Gabriele Ruseové, s kterou oba předchozí duely vyhrála. Naposledy ji porazila loni na domácím turnaji v Praze.

Siniaková hraje kvalifikaci v Adelaide čtvrtým rokem v řadě a při posledních dvou startech se dostala do hlavních bojů. V roce 2024 postoupila až do semifinále a loni padla v prvním kole s Dianou Šnajderovou.

Khanová – Valentová 2:6, 3:6

Valentová si podmínky v Austrálii vyzkoušela už na začátku týdne v Brisbane, kde prohrála v prvním kole s Annou Kalinskou. V kvalifikaci v Adelaide dostala na úvod podstatně snadnější soupeřku.

Proti hráčce z konce osmé stovky Khanové jasně potvrdila roli obrovské favoritky. Jediný brejkbol soupeřky v závěru utkání odvrátila, na prvním servisu ztratila jen dva míčky a za hodinu a čtvrt si připsala premiérovou letošní výhru. Nasazená osmička si o postup do hlavní soutěže zahraje s bývalou světovou dvojkou Věrou Zvonarevovou.

Bouzková – Kruničová 6:2, 6:2

Pozici nasazené hráčky a favoritky potvrdila i Bouzková a zachovala tak stoprocentní úspěšnost Češek v prvním kole kvalifikace. Někdejší hráčku elitní čtyřicítky Kruničovou smetla jasně za hodinu hry se ztrátou puhých čtyř gamů.

Česká hráčka měla sice velmi malou úspěšnost prvního podání (pouhých 49 %), ale neztratila na něm ani míček a za celý zápas nepustila soupeřku k brejkbolu. Naopak sama čtyři z pěti šancí využila a Srbku porazila i ve třetím vzájemném duelu.

O postup do hlavní soutěže se utká s Julií Putincevovou, která je její neoblíbenou soupeřkou. Ve dvou zápasech s ní Češka uhrála set jen předloni v australském Hobartu. V Adelaide se pokusí projít kvalifikací potřetí v řadě, předloni to dotáhla až do osmifinále. Minulý rok skončila v prvním kole na favoritce Ljudmile Samsonovové.

Do kvalifikace měla vstoupit i čtvrtá česká hráčka Plíšková, ta však do zápasu proti Rumunce Soraně Cirsteaové nenastoupila. Bývalá světová jednička odstoupila chvíli před zápasem a nedávno v Brisbane, kdy při rozcvičce ucítila bolest v lýtku. Zdá se, že zranění tedy ještě úplně nevyléčila a její návrat se znovu odkládá. Z plánovaných tří turnajů na australském kontinentu už jí tak zbývá pouze Australian Open.

Výsledky kvalifikace na turnaji WTA 500 v Adelaide

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
