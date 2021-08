V San José z kvarteta nasazených do čtvrtfinále prošla jen Kasatkinová

Darja Kasatkinová přitom mohla být další vyřazenou nasazenou favoritkou. S bývalou světovou čtyřkou Caroline Garciaovou totiž ztratila úvodní dějství a v následujících dvou vždy prohrávala o brejk. Čtyřiadvacetiletá Ruska, která měla v úvodním kole coby nasazená čtyřka volno, nakonec po dvou a půl hodinách boje zvítězila 3-6 7-5 6-3.

Ve čtvrtfinále se střetne s Magdou Linetteovou (H2H 0-1). Polská tenistka přetlačila 7-5 7-6(5) trápící se turnajovou šestku Petru Martičovou a podruhé v sezoně postoupila do čtvrtfinále. Jejím letošním maximem je semifinále z antukové akce ve Štrasburku.

Další dva výsledky rozhodně neudělaly radost domácím fanouškům, jelikož nasazené Američanky Alison Riskeová a Madison Keysová na své soupeřky nestačily. Riskeová prohrála jasně 1-6 4-6 s kvalifikantkou Anou Konjuhovou, přemožitelkou Marie Bouzkové z předchozího kola, a Keysová podlehla 5-7 6-7(5) Shuai Zhang. Konjuhová vyhrála s Zhang oba předchozí souboje.

