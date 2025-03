Valentová cílí na grandslamy a další progres. Nominaci na BJKC bere jako splněný sen

Tereza Valentová (18) prožívá výborný vstup do nové sezony. Na začátku roku získala titul na ITF W75 v Portu, dodělala zkoušky ve škole a na turnaji stejné kategorie minulý týden v Trnavě došla až do finále, v němž rozhodně nebyla bez šance. Letošní bilance? 11 výher a tři prohry. Nejenom o tom se rozpovídala exkluzivně pro Livesport Zprávy.

Valentová má za sebou velmi povedené představení v Trnavě. Po cestě do finále porazila ve slovenském městě čtyři výše postavené hráčky i postrach našich mladých nadějí Antonii Ružičovou, která vyhrála s Češkami posledních sedm duelů.

A teď si navíc splnila jeden z cílů, když ji kapitán Petr Pála nominoval do sestavy pro dubnovou kvalifikaci Billie Jean King Cupu na domácí půdě v Ostravě.

K semifinále jste nastupovala proti Antonii Ružičové, která měla dlouhou šňůru výher proti českým tenistkám. Věděla jste před zápasem o této bilanci?

Ano, věděla jsem to. S panem Malým jsme se o tom zrovna před turnajem bavili a říkali jsme, že na ni musíme něco vymyslet.



V listopadu jste s ní prohrála, tak jste asi tušila, co Vás čeká. S čím jste do zápasu šla?

Ano, moc dobře si svůj listopadový zápas s Ružičovou pamatuji. Právě jsem se vracela po zranění a finále byl můj pátý zápas. Vzhledem k tomu, že jsem se chtěla zkusit kvalifikovat na grandslam do Austrálie, nebyla jsem na tento turnaj stoprocentně kondičně připravená, což se ve finále projevilo. Do sobotního semifinále jsem nastupovala s vědomím, že to bude těžký zápas, ale věřila jsem si, protože jsem věděla, že jsem lépe připravena než v listopadu.

Dle výsledku bylo finále s Valentinou Ryserovou extrémně vyrovnané. Co rozhodlo?

Finále se mi bohužel vůbec nepovedlo. Od začátku jsem se necítila ve své kůži. O to víc mě mrzí, že i přes to, že jsem měla šanci zápas vyhrát, tak se mi to nepovedlo. Rozhodující byl tie-break ve třetím setu, kde jsem vedla 4:3 a měla jsem dva servisy. Bohužel jsem nemohla stoprocentně servírovat a to si myslím, že rozhodlo.



Už Vám bylo 18 let, takže můžete hrát neomezený počet turnajů. Od začátku roku jste ale hrála pouze čtyři turnaje. Co za tím je?

Jsem ráda, že nemusím řešit počet turnajů a plánování turnajů bude jednodušší. Jelikož jsem se nedostala do Austrálie na grandslam a jiné turnaje v blízkosti ČR nebyly, tak jsem tento čas využila na trénování a hlavně dodělání zkoušek ve škole.



Jaký máte plán pro letošní sezonu?

Být zdravá, zúčastnit se v letošním roce zbylých grandslamových turnajů a stále se ve svém tenise zlepšovat.



Kde vidíte ještě svoje rezervy po přechodu mezi dospělé?

Určitě zlepšit svůj servis, return a celkově posunout svůj tenis o level výše.

PRVNÍ NOMINACE na domácí @billiejeankingcup

České barvy by měla v Ostravě hájit pětice Linda Nosková, Marie Bouzková, Sára Bejlek, Dominika Šalková a Tereza Valentová. ❤️‍



ℹ️ Do začátku může kapitán Petr Pála udělat 3 změny. Vstupenky jsou v prodeji síti @ticketportalcz. pic.twitter.com/YHBX2c1kRW — JSME ČESKÝ TENIS (@jsmeceskytenis) March 13, 2025

Měla jste na Spartě možnost trénovat i s Petrou Kvitovou, když se připravovala na svůj comeback?

S Petrou Kvitovou jsem bohužel trénovat nestihla, protože jsem byla na turnajích, ale věřím, že budu mít další možnost. Je to pro mě vždy velká čest si jít zahrát například s ostatními tenisovými hvězdami jako třeba Lucka Šafářová, Bára Strýcová, Karolína Plíšková, Maruška Bouzková, Bára Krejčíková. Všechny holky jsou moc fajn a trénink s nimi je pro mě vždy zážitek. Každá rada od nich je pro mě cenná a moc si jí vážím. Vždy mě potěší, když mi napíší o trénink. Celý svět nám závidí tyto hráčky a já jsem neskutečně šťastná, když mám jakoukoli možnost si s nimi zahrát nebo i jen tak popovídat.



Kapitán Petr Pála dnes oznámil nominaci na BJK Cup v Ostravě a Vy jste její součástí. Co pro Vás pozvánka znamená?

Pozvánka do BJKC je jeden z mých splněných tenisových snů. Hrát za reprezentaci ČR je pro mě vždy velká čest a neskutečně si to v týmových soutěžích užívám, miluji to.

