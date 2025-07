Valentová jede jako pila. Měla jsem husí kůži, domácí atmosféru miluju, přiznala

Tereza Valentová (18) byla po postupu do druhého kola turnaje Livesport Prague Open nadšená z domácí atmosféry. Dva dny po triumfu v Portu a hektickém přesunu do Prahy porazila ve Stromovce Japonku Aoi Itóovou jasně 6:2, 6:0. Novinářům řekla, že měla po proměněném mečbolu husí kůži. Start před českými fanoušky brala i jako zadostiučinění poté, co zde loni kvůli zranění hrát nemohla.

"Bylo to výborné. Užila jsem si každý moment. Když jsem nastupovala, měla jsem husinu a i poté, když jsem proměnila mečbol. Jsem ráda, že jsem si zase zahrála před domácím publikem, protože loni mi to nevyšlo. Moc děkuju všem, co přišli a vytvořili takovou atmosféru," uvedla Valentová.

Do utkání proti 105. hráčce světa Itóové šla Valentová dva dny po vítězném finále v Portu. Do Prahy dorazila v pondělí odpoledne, rychle se ale aklimatizovala. "Bylo to náročné a hektické. Vůbec jsem se nezastavila. Jsem ráda, že jsem to nějak zvládla a svůj první zápas vyhrála. Doufám, že jich takto zvládnu ještě pár," podotkla svěřenkyně trenéra Libora Salaby.

Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Itóovou deklasovala za necelou hodinu. Soupeřce nedovolila na jejím servisu jediný game. "Povedlo se mi po příjezdu dospat, ale já jsem velký spáč, takže bych spala klidně ještě do odpoledne. Asi tam ještě nějaký deficit bude, ale je to v pohodě," řekla Valentová, která hrála s obvázaným kotníkem. "Teď už je to jen prevence," ujistila.

Triumf v Portu jí dodal sebevědomí. Start na domácím turnaji si užívá o to více, neboť ho vloni musela kvůli zranění vynechat. "Pro mě je to neskutečná čest, že si mohu zase zahrát před domácím publikem," řekla.

Tenistka domácího TK Sparta Praha také využívá znalost místního prostředí. Má stejnou šatnu, stravuje se ve stejné restauraci, zná i specifika místních kurtů. "Je to nejlepší, co může být. Je to doma před domácím publikem a může se na nás přijít podívat celá rodina a blízcí přátelé. Během turnaje můžu spát doma ve své posteli a ne na hotelu. To je také výborné," uvedla s tím, že si musí ještě vybrat nástupovou hudbu při příchodu na kurt.

Před podobnou kulisou českých fanoušků hrála jen v dubnu v kvalifikaci Poháru Billie Jean Kingové. Pro příbuzné a přátele si vyhradila zhruba dvacet lístků. "Čím více jich přijde, tím lépe. Zítra bude potřeba nachystat asi také tolik," řekla. "V Portu byla ve finále také skvělá atmosféra, ale nic se nevyrovná té doma. Já to úplně miluju. Čím více lidí, tím pro mě lépe," prohlásila.

V dalším kole vyzve Valentová nasazenou dvojku a 34. hráčku světa Rebeccu Šramkovou ze Slovenska. "Rebecca hraje výborně, je to kvalitní hráčka. Párkrát jsme spolu trénovaly jako teď na Wimbledonu. Něco málo o ní vím, ale určitě se na to ještě s týmem připravíme. Chci se soustředit sama na sebe a zahrát nejlépe, co v daný moment budu moct. Bude to dobrý zápas a doufám, že přijde zase tolik lidí," dodala.