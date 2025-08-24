Valentová na US Open znovu nezaváhala. Vondroušová odvracela blamáž

VČERA, 19:21
Aktuality 70
US OPEN - Parádní vstup do US Open má za sebou Tereza Valentová (18). Česká tenistka si po úspěšné kvalifikaci poradila v prvním kole s Italkou Lucií Bronzettiovou (26) po setech 6:3, 3:6 a 6:4. Její další soupeřkou bude vítězka duelu mezi Jelenou Rybakinovou (26) a Julietou Parejaovou (16). Do druhého kola postoupila i Markéta Vondroušová (26), která po boji porazila Rusku Oksanu Selechmetěvovou (22) ve dvou setech 6:3, 7:6.
Profily hráčů (7)
Bronzetti Lucia
Vondroušová Markéta
Selekhmeteva Oksana
Valentova Tereza
Tereza Valentová postoupila na US Open do druhého kola ( @ Michal Sváček / MFDNES + LN / Profimedia)

Bronzettiová – Valentová 3:6, 6:3, 4:6

Hned v úvodním gamu se Valentová dostala při svém podání do složité situace, když prohrávala už 0:40. Všechny brejkové možnosti Bronzettiové však odvrátila a svou soupeřku do trháku nepustila.

Česká tenistka postupem času získávala ve výměnách navrch. Díky agresivní hře si mnohem jednodušeji dokázala udržet vlastní servis, zatímco Italka o něj musela hodně bojovat.

Aktivnější Valentová se dočkala v osmé hře, kdy poprvé v zápase prolomila soupeřčin servis a ujala se vedení 5:3. Výborně rozehraný set si už ujít nenechala, sadu dopodávala a po 34 minutách šla do zaslouženého vedení 1:0.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Do prvních problémů se Valentová dostala ve čtvrté hře druhé sady. Dobře returnující Italka poprvé v zápase prolomila soupeřce podání a dostala se do vedení 3:1. Dlouho se však z náskoku neradovala, vzápětí i ona přišla o servis a brzy bylo vyrovnáno 3:3.

Rodačka z Rimini se ale deprimovat nenechala. Za stavu 4:3 ze svého pohledu znovu využila slabšího podání soupeřky, podruhé v sadě jí prolomila servis a sadu již dovedla do vítězného konce 6:3. Valentová tak po sedmi vítězných setech přišla ve Flushing Meadows o první sadu.

Valentová poté opustila dvorec a pauza jí vyloženě prospěla. Do rozhodující sady vstoupila výborně, když se ujala vedení 3:0. Soupeřka však zápas nezabalila, snížila na rozdíl jediného gamu, na vyrovnání ale nedosáhla.

Za stavu 5:2 neproměnila Valentová při podání Italky dva mečboly, vzápětí si prohrála servis a vedla už jen o jediný game.

Mrzet ji to však nemuselo. Při vedení 5:4 znovu uspěla na returnu, proměnila pátý mečbol a mohla slavit postup do druhého kola.

Selechmetěvová – Vondroušová 3:6, 6:7

Vondroušová vstoupila do zápasu proti Selechmetěvové nervózně a hned přišla o své úvodní podání. Vedení 2:0 ruské tenistce ale nevydrželo dlouho. Česká favoritka rychle našla na svou soupeřku recept.

Čtyřmi gamy v řadě naprosto otočila průběh úvodního dějství a první sadu i přes dvě ztracená podání získala za 37 minut 6:3.

Selechmetěvová, které patří až 166. příčka světa, vstoupila do druhého setu katastrofálně. Sokolovská rodačka v jeho úvodu naprosto dominovala, na svou stranu získala úvodní čtyři gamy a zdálo se, že je o osudu utkání rozhodnuto.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Ruska ale zápas ani v tento moment nezabalila. Snížila na 2:5, v osmé hře navíc odvrátila dva mečboly wimbledonské šampionky, další tři v následujícím gamu a na ukazateli skóre svítilo vedení Češky už jen 5:4.

A když Vondroušová ani za tohoto stavu nedokázala utkání dopodávat, bylo vyrovnáno. Outsiderka utkání se dokonce dostala do vedení 6:5, Vondroušová stihla vyhraným servisem dovést set alespoň do tie-breaku.

V něm už favoritka uspěla poměrem 7:3 a zajistila si tak postup do druhého kola. Další soupeřkou Vondroušové bude Američanka McCartney Kesslerová.

Menšík si na úvod poradil s Jarrym, Macháč deklasoval Nardiho

Výsledky ženské dvouhry na US Open

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

70
Přidat komentář
Dobry-den
24.08.2025 23:41
Tak to vyšlo všem, 5 z 5, gratulka. smile

Podceňovaný Macháč to měl překvapivě nejjednodušší, ani jsem ho pořádně neviděl. :)
Jirku pochválím za konec tajbrejku. Škoda, že takhle nezvládá koncovky proti top hráčům...
Kuba v pohodě.
Holky s problémy, ale OK.

Zítra už asi stoprocentní úspěšnost nebude.
Reagovat
Preview.lover
24.08.2025 22:44
Které ženy nedopodávaly zápas (zatím se dohrálo 11 utkání)
Valentová (1)
Kessler (1)
Vondroušová (2)
Danilovič (1) - pak prohrála
Tauson (2) - pak prohrála
Reagovat
EllNino
24.08.2025 22:39
Hráčky z Indonésie, Filipín a Japonska (Tjen, Eala, Uchijima) vyškolily favorizované Evropanky (Kudermetova, Tauson, Danilovic) :))
Reagovat
Amadeus1
24.08.2025 22:40
Rýžojedky jedou
Reagovat
SpacialRecognition
24.08.2025 22:41
Tauson krajně nesympatická, jak se tam rozčilovala nejdřív kvůli davu, pak kvůli jednomu spornému momentu, který navíc o ničem nerozhodoval.
Reagovat
Amadeus1
24.08.2025 22:44
Když vidím Tauson, okamžitě se mi vybaví profesorka ze Saxany. Vy musíte hlodat a hlodat.
Reagovat
Preview.lover
24.08.2025 22:45
Tak zrovna 30:30 nebo 15:40 je velký rozdíl, ale rozhodnutí rozhodčího bylo v souladu s pravidly
Reagovat
EllNino
24.08.2025 22:35
Po Danilovic má české kořeny asi i Tauson ... 5:1 třetí set, 11:13 prohra v STB :)
Reagovat
jih
24.08.2025 22:35
Reagovat
hanz
24.08.2025 22:37
Chytli českou mentální rýmičku
Reagovat
Georgino
24.08.2025 23:37
Sláb jenom ten, kdo v sebe ztratil víru a malý ten, kdo zná jen malý cíl. My Češi nemáme rýmičky víc než jiní.
Reagovat
Amadeus1
24.08.2025 22:32
Philippines Open Eala je skvělá, potěšila bouřící publikum.
Reagovat
The_Punisher
24.08.2025 22:34
A také Indonesia Open!
Reagovat
jih
24.08.2025 22:35
A Japan Open.
Reagovat
Amadeus1
24.08.2025 22:23
Nesympaticky dánský bobřík solidní psycho.
Reagovat
tommr
24.08.2025 22:32
Eala překvapila ...
Reagovat
jih
24.08.2025 22:33
Mě spíš Tauson.
Reagovat
EllNino
24.08.2025 22:20
Olga Danilovic

Ve třetím vedla 5:3 40:0 na servisu, pak 6:5 40:0 na returnu, pak ještě 9:8 v TB na returnu a nakonec vyhrála Uchijima 11:9 ...
Reagovat
jih
24.08.2025 22:22
Reagovat
Kandinsky1
24.08.2025 22:57
Další česká labilní tenistka
Reagovat
The_Punisher
24.08.2025 22:14
Tereza+Markéta+Jakub zatím podle předpokladů, velká gratulace! Snad to opravdu skončí 5:0
Reagovat
pantera1
24.08.2025 22:19
Jirka to má náročný, Machy zatím na pohodu.
Reagovat
com
24.08.2025 21:30
Taková blamáž! smile Se teďka před lidma nemůže ani vokázat.
Reagovat
hanz
24.08.2025 21:32
Že tys koukal na Sun, hay and ....
Reagovat
com
24.08.2025 21:34
zrejme sem nebyl jedinej
Reagovat
hanz
24.08.2025 21:50
beztak koukal na hambatiny
Reagovat
tommr
24.08.2025 21:08
Obě naše hráčky podle předpokladů postoupily smile ale obě se na postup zbytečně nadřely. Hlavně to co předváděla Markéta od stavu 4:0 ve druhém setu bylo nepochopitelné ...
V dalším kole čekám konec obou. Tereza má příliš těžkou soupeřku a Markéta s tou její dnešní hrou proti Kesslerový taky nemá šanci ...
Reagovat
Serpens
24.08.2025 21:54
Zbytečně nadřely? Je patrně, že si neviděl zápas Terezy.
Reagovat
tommr
24.08.2025 22:21
zápas Terezy jsem si protrpěl celej. Tereza by ušetřila spoustu sil a nervů kdyby zvládla závěr druhýho setu od stavu 3:3, kdyby využila brejkboly za stavu 3:0 40:15 ve třetím setu, kdyby využila 2 mečboly na returnu za stavu 5:2 ve třetím setu, kdyby zvládla dopodávat zápas za stavu 5:3 ve třetím setu. Většinu těchto příležitostí Tereza promarnila vlastníma chybama, Bronzetti nehrála nic mimořádnýho ...
Reagovat
Serpens
24.08.2025 22:35
Nesouhlasím, naopak Bronzettiová (kromě těch mečbolů) zahrála brejkboly většinou dobře. Navíc nemůžeme snižovat její kvality, často Terezu držela vzadu za BL a nedovolila jí diktovat tempo (hlavně v druhém). Z takových situací pramení chyby.
Reagovat
tommr
24.08.2025 22:53
před zápasem jsem tu několikrát psal že Bronzetti je nebezpečná hráčka a může Terezu potrápit což se potvrdilo. Nicméně ten zápas byl hlavně o tom co zahraje Tereza a kdyby některé situace řešila s větším přehledem tak mohl skončit mnohem dřív ...
Reagovat
HAJ
24.08.2025 22:37
No jo na kdyby se v tenise nehraje. Někteří berou Terku jako stroj anebo zkušenou matadorku. No kolik utkání doposud nahrála s hráčkama TOP100? Do deseti? Musí se nějak vyvíjet a Vy od ní čekáte hned strojovou hru bez chyb hráčky typu Sabalenky.
Reagovat
Serpens
24.08.2025 22:38
Co umí Sabalenka někdy za psycho, je taky k zamyšlení
Reagovat
tommr
24.08.2025 22:48
mě je jasný že ty chyby byly zapříčiněný nezkušeností a nervozitou z důležitýho zápasu. Uvádím je jen jako příklad toho že ten zápas mohla Tereza ukončit mnohem dřív a nemusela se tak trápit ...
Reagovat
HAJ
24.08.2025 22:51
OK
Reagovat
Georgino
24.08.2025 21:05
Zatímco Tereza své utkání vyhrála , tak Markéta ho jen neprohrála, uhaluzila. Viděl jsem to od 4:1 ve druhém, hodně nedobrý výkon. Jen obrana, nulová aktivita, krátké balóny, ať už vynuceně, nebo nevynuceně.
Reagovat
SpacialRecognition
24.08.2025 21:03
Lehečka chce trhnout rekord v počtu UE?
Reagovat
aape
24.08.2025 21:26
Borna bohužel našel trochu formu, a to pak není jednoduchý soupeř
Reagovat
Sinuhet1
24.08.2025 20:48
Pokud Marketa vyleti s Kessler sok to urcite nebude
Reagovat
frenkie57
24.08.2025 20:56
To nebude, ale u Markéty také platí, že kvalita její hry stoupá s kvalitou sokyně.
Kessler je kvalitní playerka, ale hratelná.
Reagovat
Georgino
24.08.2025 21:10
Ona i ta Ruska hrála velmi pěkný, agresivní tenis, využívala ty krátké Markétiny balóny útoku a trefovala je obvykle dobře, ale přece jen naštěstí pro Markétu, udělala hodně nevynucených chyb.
Reagovat
frenkie57
24.08.2025 21:16
Ano, byla hodně snaživá, hlavně od toho stavu 5:2. kdy jí Maki předala iniciativu. Kdyby bylo méně chyb, šlo by se do třetího a buhví, jak by to dopadlo.
Reagovat
tommr
24.08.2025 21:02
pokud bude Markéta hrát tak jako dneska ve druhém setu tak by byl naopak šok kdyby vyhrála ...
Reagovat
Otmar
24.08.2025 20:31
První set jedinečný, ve druhém začala dělat chyby, které bych slušně nazval "nechytré". Obdivuju, že udržela nervy a koncentraci, protože po konci se ukázalo, že psychicky byla na hraně. Vyhrála, dojem z její hry je dobrý, takže hodně štěstí!!
Reagovat
tommr
24.08.2025 21:01
to je koment ke kterému zápasu? Pasoval by na obě naše hráčky ...
Reagovat
Otmar
24.08.2025 21:06
Tenhle patřil Terezce. A k Marcele jenom tolik, že od stavu 5:2 ve druhém přestala hrát aktivně, jenom přehazovala síť a čekala, že to Ruska zbabře sama. Měla kliku, že ji vyšel TB, jinak jsme se nervovali ještě teď.
Reagovat
tommr
24.08.2025 21:12
jj Markéta si asi za stavu 4:0 ve druhém setu myslela že už má vyhráno a nemusí se proto snažit. A málem na to dojela ...
Reagovat
frenkie57
24.08.2025 21:18
Vím, že máte tu Marcelu už drobet vsugerovanou, ale jeto Markéta, zkráceně Maki.
Reagovat
Kandinsky1
24.08.2025 21:29
Maci
Reagovat
Otmar
24.08.2025 22:28
Obávám se, že máte pravdu a fakt netuším, kdy mi přeskočilo! Zkusím to dostat zpátky, slibuju!
Reagovat
Otmar
24.08.2025 22:37
Už vím, kdy mi přeskočilo...když se tady diskutovalo, jestli je Maki nebo Maky. Tak jsem se tomu chtěl vyhnout a minul jsem se....
Reagovat
HAJ
24.08.2025 20:29
Tímto vítězstvím se Terka zakousla v live pořádně do stovky, je už pře Kačkou S 71. Tak vydržat a AO už nemusí hrát kvaldu.
Terka doteď odehrála celkem málo zápasů s TOP 100. Bylo vidět, že si musí zvyknout na různé styly i na vracečky. To ji už ukázala Marie v Praze, že ji moc nesedí.
No s Rybkou to zase bude diametrální rozdíl stylu. To jsem zvědavý a když asi prohraje, tak ať si zvyká.
Reagovat
com
24.08.2025 20:32
Já mám astma a tady jsou kytky!

Zvykat si budeš, holčičko!
Reagovat
tommr
24.08.2025 22:27
to fakt Tereza řekla? smile
Reagovat
Serpens
24.08.2025 22:45
Citát z Rafťáků (Veronika Kubařová)
Reagovat
Serpens
24.08.2025 20:25
Tereza Valentová nově živě na 71. místě Dostala se zase na chvíli před rivalku Jovičovou a taky před Kateřinu Siniakovou.
Reagovat
Kandinsky1
24.08.2025 20:17
Bezva zmenšenina fotky s uříznutou hlavou
Reagovat
Sinuhet1
24.08.2025 20:31
Reagovat
HankMoody
24.08.2025 20:13
Tereza má obrovský potenciál a líbí se mi, že už si umí pomoci i servisem. Pořád ale potřebuje zkušenosti s těmito zápasy, často se to snaží urvat moc silou a těch chyb je hodně. Dneska tu koncovku zvládla dobře, uhrála si to sama.
Reagovat
paddy
24.08.2025 20:11
ta má kukadla smile
smile
https://www.youtube.com/watch?v=hEG75woYvfY
Reagovat
subaru
24.08.2025 20:04
Do roka pokud se nebude učit půl roku na maturu a bude zdravá bude naše jednicka
Reagovat
Liverpool22
24.08.2025 20:15
Reagovat
Ela-fon-isi
24.08.2025 20:36
Reagovat
com
24.08.2025 19:47
Snad si to dneska oslaví pořádně.. smile

Bramborářka si ji namaže na chleba smile
Reagovat
frenkie57
24.08.2025 20:51
Nevěřím, že namaže, spíš jen tak přimázne. Terka se nedá jen tak lacino, aby jsme se(a Rybička) ještě nedivily. V druhém kole už bude hrát více uvolněně, protože bude vědět, že má vlastně splněno a že vlastně nemá co ztratit.
Reagovat
Serpens
24.08.2025 19:28
Myslel jsem si, že od infarktových zápasů budu mít po odchodu Kvitové jednou pro vždy klid, ale Terka Valentová mi už před nějakou dobou přirostla k srdci
To, že málem potřebovala resuscitovat po zápase, je důkazem, jak nervózní ve skutečnosti byla, ale nakonec to i přes klopýtnutí přece jen zvládla. Málem si vyzkoušela to, co zakusila proti ní Ponchetová na RG, to by byla ještě krutější porážka než v tom Wimbledonu.

První set byl od Valentové fantastický, málo chyb a skvělé umísťování úderů, k tomu i kouzlení na síti (což ji obvykle moc nedrží). I podání ji občas drželo. Ve druhém nevyužila šance, znervózněla a její soupeřka ji zamkla za základní čarou a neudělala téměř chybu. Terka byla viditelně frustrovaná. Naštěstí chytla začátek ve třetím a získala kousek sebedůvěry zpět. Pak ale zase nevyužila šance a už to vypadalo, že bude po zápasu hořce plakat, ale naštěstí plakala sladce

Zápas proti Rybě už bude bez nervů, takže velké těšění
Reagovat
Trojchyba_Mat
24.08.2025 19:30
Reagovat
EllNino
24.08.2025 19:30
Paquetová :)
Reagovat
Serpens
24.08.2025 19:31
A, sry
Reagovat
Ela-fon-isi
24.08.2025 20:37
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist