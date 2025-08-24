Valentová na US Open znovu nezaváhala. Vondroušová odvracela blamáž
Bronzettiová – Valentová 3:6, 6:3, 4:6
Hned v úvodním gamu se Valentová dostala při svém podání do složité situace, když prohrávala už 0:40. Všechny brejkové možnosti Bronzettiové však odvrátila a svou soupeřku do trháku nepustila.
Česká tenistka postupem času získávala ve výměnách navrch. Díky agresivní hře si mnohem jednodušeji dokázala udržet vlastní servis, zatímco Italka o něj musela hodně bojovat.
Aktivnější Valentová se dočkala v osmé hře, kdy poprvé v zápase prolomila soupeřčin servis a ujala se vedení 5:3. Výborně rozehraný set si už ujít nenechala, sadu dopodávala a po 34 minutách šla do zaslouženého vedení 1:0.
Do prvních problémů se Valentová dostala ve čtvrté hře druhé sady. Dobře returnující Italka poprvé v zápase prolomila soupeřce podání a dostala se do vedení 3:1. Dlouho se však z náskoku neradovala, vzápětí i ona přišla o servis a brzy bylo vyrovnáno 3:3.
Rodačka z Rimini se ale deprimovat nenechala. Za stavu 4:3 ze svého pohledu znovu využila slabšího podání soupeřky, podruhé v sadě jí prolomila servis a sadu již dovedla do vítězného konce 6:3. Valentová tak po sedmi vítězných setech přišla ve Flushing Meadows o první sadu.
Valentová poté opustila dvorec a pauza jí vyloženě prospěla. Do rozhodující sady vstoupila výborně, když se ujala vedení 3:0. Soupeřka však zápas nezabalila, snížila na rozdíl jediného gamu, na vyrovnání ale nedosáhla.
Za stavu 5:2 neproměnila Valentová při podání Italky dva mečboly, vzápětí si prohrála servis a vedla už jen o jediný game.
Mrzet ji to však nemuselo. Při vedení 5:4 znovu uspěla na returnu, proměnila pátý mečbol a mohla slavit postup do druhého kola.
Selechmetěvová – Vondroušová 3:6, 6:7
Vondroušová vstoupila do zápasu proti Selechmetěvové nervózně a hned přišla o své úvodní podání. Vedení 2:0 ruské tenistce ale nevydrželo dlouho. Česká favoritka rychle našla na svou soupeřku recept.
Čtyřmi gamy v řadě naprosto otočila průběh úvodního dějství a první sadu i přes dvě ztracená podání získala za 37 minut 6:3.
Selechmetěvová, které patří až 166. příčka světa, vstoupila do druhého setu katastrofálně. Sokolovská rodačka v jeho úvodu naprosto dominovala, na svou stranu získala úvodní čtyři gamy a zdálo se, že je o osudu utkání rozhodnuto.
Ruska ale zápas ani v tento moment nezabalila. Snížila na 2:5, v osmé hře navíc odvrátila dva mečboly wimbledonské šampionky, další tři v následujícím gamu a na ukazateli skóre svítilo vedení Češky už jen 5:4.
A když Vondroušová ani za tohoto stavu nedokázala utkání dopodávat, bylo vyrovnáno. Outsiderka utkání se dokonce dostala do vedení 6:5, Vondroušová stihla vyhraným servisem dovést set alespoň do tie-breaku.
V něm už favoritka uspěla poměrem 7:3 a zajistila si tak postup do druhého kola. Další soupeřkou Vondroušové bude Američanka McCartney Kesslerová.
Menšík si na úvod poradil s Jarrym, Macháč deklasoval Nardiho
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Podceňovaný Macháč to měl překvapivě nejjednodušší, ani jsem ho pořádně neviděl. :)
Jirku pochválím za konec tajbrejku. Škoda, že takhle nezvládá koncovky proti top hráčům...
Kuba v pohodě.
Holky s problémy, ale OK.
Zítra už asi stoprocentní úspěšnost nebude.
Valentová (1)
Kessler (1)
Vondroušová (2)
Danilovič (1) - pak prohrála
Tauson (2) - pak prohrála
Ve třetím vedla 5:3 40:0 na servisu, pak 6:5 40:0 na returnu, pak ještě 9:8 v TB na returnu a nakonec vyhrála Uchijima 11:9 ...
V dalším kole čekám konec obou. Tereza má příliš těžkou soupeřku a Markéta s tou její dnešní hrou proti Kesslerový taky nemá šanci ...
Kessler je kvalitní playerka, ale hratelná.
Terka doteď odehrála celkem málo zápasů s TOP 100. Bylo vidět, že si musí zvyknout na různé styly i na vracečky. To ji už ukázala Marie v Praze, že ji moc nesedí.
No s Rybkou to zase bude diametrální rozdíl stylu. To jsem zvědavý a když asi prohraje, tak ať si zvyká.
Zvykat si budeš, holčičko!
https://www.youtube.com/watch?v=hEG75woYvfY
Bramborářka si ji namaže na chleba
To, že málem potřebovala resuscitovat po zápase, je důkazem, jak nervózní ve skutečnosti byla, ale nakonec to i přes klopýtnutí přece jen zvládla. Málem si vyzkoušela to, co zakusila proti ní Ponchetová na RG, to by byla ještě krutější porážka než v tom Wimbledonu.
První set byl od Valentové fantastický, málo chyb a skvělé umísťování úderů, k tomu i kouzlení na síti (což ji obvykle moc nedrží). I podání ji občas drželo. Ve druhém nevyužila šance, znervózněla a její soupeřka ji zamkla za základní čarou a neudělala téměř chybu. Terka byla viditelně frustrovaná. Naštěstí chytla začátek ve třetím a získala kousek sebedůvěry zpět. Pak ale zase nevyužila šance a už to vypadalo, že bude po zápasu hořce plakat, ale naštěstí plakala sladce
Zápas proti Rybě už bude bez nervů, takže velké těšění