Valentová pořád čeká na šanci ve Wimbledonu. Prohra strašně bolí, soupeřka zahrála nesmysl

Pro Terezu Valentovou (18) byl nezdar ve finále kvalifikace slavného Wimbledonu jasně nejbolestivější porážkou kariéry. Jak česká teenagerka hodnotila v rozhovoru pro tenisovysvet.cz nejen výkon soupeřky Anastasie Zacharovové (23), s níž nakonec po skoro třech hodinách boje padla 6:7, 6:2, 6:7?

"Momentálně si nepamatuji žádnou bolestivější prohru," řekla Valentová, která vedla už 5:1 v rozhodujícím setu. Zacharovová ale začala hrát mnohem lépe a nakonec poslední dějství urvala poměrem 10:7 v super tie-breaku. "Soupeřka zkrátka zahrála nesmysl," hodnotila výkon zkušenější ruské tenistky.

Valentová pořád čeká na šanci zahrát si hlavní soutěž Wimbledonu. Udržuje se tak v kondici a v Londýně musí zůstat do úterý. Potřebuje ovšem čtyři odhlášky a porážku má pořád v hlavě. "Strašně mě to bolí. Ani to neumím popsat. Pořád jsem to ještě neskousla a jsem z toho špatná. Ještě asi potřebuji pár dnů, abych se přes to přenesla."

Monitoring Lucky Losers for #Wimbledon women's single main draw:



Victoria MBOKO (95)

Solana SIERRA (100)

Robin MONTGOMERY (114)

Tereza VALENTOVÁ (120)



Ena SHIBAHARA (123)

Darja SEMEŅISTAJA (129)

Katarzyna KAWA (139) — Patrick Ding (@PatrickDing0915) June 26, 2025

Sama však neví, co by měla v zápase udělat jinak, aby ho dotáhla do vítězného konce. "Ani ostatní neví, co jsem měla udělat jinak nebo lépe. Ta holka se za toho stavu úplně přepnula a trefovala věci, kterým jsem ani nevěřila, že by dát mohla. Trefovala úplně všechno. Nemyslím si, že by to bylo mnou, že bych udělala něco špatně," myslí si česká teenagerka.

Debut na dospělých grandslamech si odbyla na nedávném French Open, kde loni ovládla dívčí dvouhru i čtyřhru. Na pařížské antuce zazářila i mezi dospělými, když z kvalifikace prošla až do druhého kola, v němž ji zastavila pozdější šampionka Coco Gauffová.

Premiéra na nejslavnějším turnaji však aktuálně 118. hráčce světa pořádně zhořkla. Při luxusním vedení to vypadalo, že tříkolovým sítem projde i v Roehamptonu, jenže o několik desítek minut později opouštěla kurt jako poražená.

Pokud se do hlavní soutěže Wimbledonu jako lucky loser nedostane, čeká ji kratší pauza. V půlce července by měla účinkovat na podniku 125k v portugalském Portu.