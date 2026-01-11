Valentová skolila nebezpečnou veteránku. Bouzková je nakonec lucky loser, Siniaková končí
Zvonarevová – Valentová 6:7, 0:6
Valentová loni prožila průlomovou a zatím životní sezonu, vyšplhala se mezi elitu, a dokonce hrála své první finále na hlavní tour. Zatímco loňský tenisový rok začínala na nejnižším okruhu ITF, letos začíná mezi nejlepšími.
Úvodní zápas sezony před týdnem v Brisbane prohrála, když nestačila na Annu Kalinskou, nicméně kvalifikací v Adelaide prošla relativně suverénně a ani jedné soupeřce nepovolila více než šest gamů. Po povinném vítězství nad domácí outsiderkou Laquisou Khanovou přehrála nebezpečnou veteránku a bývalou světovou dvojku Zvonarevovou.
S dvojnásobnou grandslamovou finalistkou měla potíže pouze v úvodním setu. Ten trval přes hodinu, Valentová v něm třikrát nepotvrdila brejk a získala jej až poměrem 7:2 v tie-breaku. Ve druhé sadě se naopak hrálo jen 26 minut a česká kometa nadělila o 23 let starší soupeřce kanára.
Pražská rodačka si tak zahraje hlavní soutěž a doplnila v ní krajanku Markétu Vondroušovou. Její soupeřkou pro první kolo bude grandslamová šampionka Jelena Ostapenková.
Siniaková – Ruseová 6:3, 3:6, 2:6
O týden později vstoupila do sezony Siniaková a dá se říct, že hned první turnaj se jí nepovedl. Aktuální deblová světová jednička začala povinnou výhrou nad domácí Emilií Chenovou a výborně rozehrála i finále kvalifikace s Elenou-Gabrielou Ruseovou.
Jenže po zisku prvního setu začala Češka tahat za kratší konec a v následujících dvou dějstvích získala na svou stranu dohromady jen pět gamů. Zatímco loni na domácím Livesport Prague Open dokázala rumunskou protivnici skolit, tentokrát recept nenašla a ve vzájemné bilanci prohrává 1:2.
Siniaková ale ještě v Adelaide nekončí a bude se dál připravovat na Australian Open, kde ji čeká obhajoba deblového triumfu. V následujících dnech bude hrát čtyřhru se Shuai Zhang, s níž plní roli druhého nejvýše nasazeného páru.
Bouzková – Putincevová 4:6, 6:7
Bouzková měla i z druhého letošního turnaje odjíždět s bilancí jedné výhry a porážky. Před týdnem v Brisbane se ukázala ve skvělé formě, když jasně přehrála Jaqueline Cristianovou a vzdorovala člence TOP 25 žebříčku Paule Badosaové. Pak přidala jednoznačnou výhru nad Aleksandrou Kruničovou na úvod kvalifikace v Adelaide.
Úřadující šampionka Livesport Prague Open ale ve finále kvalifikačních bojů narazila na neoblíbenou soupeřku a ani tentokrát ji nedokázala porazit. S loňskou semifinalistkou Julií Putincevovou, která neprožívá povedené období, padla i potřetí.
Ačkoli se hrály jen dva sety, trval zápas dvě hodiny a 20 minut. Bouzková vedla 3:0, ale převahu ze začátku utkání ztratila a nakonec první dějství prohrála 4:6. Získat klidně mohla i další sadu, avšak při skóre 6:5 nevyužila dva setboly na returnu a v tie-breaku neuhrála ani jeden bod.
Bouzková se však nakonec dostala do hlavní soutěže jako lucky loser. A shodou okolností byla nalosována proti Badosaové, s níž prohrála před týdnem v Brisbane.
Výsledky kvalifikace na turnaji WTA 500 v Adelaide | Los hlavní soutěže
Tohle je dost varující, pokud se MB propadne do kvalifikací, s velkou pravděpodobností se z nich už nevymotá... Jasně, tenhle výkonnostní sestup je časem nevyhnutelný, ale Marie jde propadu naproti volbou nevhodných turnajů. Tím že bude objíždět pětistovky, na kterých vyhraje kolo, nebo ani neprojde kvalifikací, nepřipíše si skoro žádné body a v žebříčku se bude propadat stále níž. Bez slušných bodových zisků z WTA 250 nemá šanci udržet rozumný ranking... Další kvalifikace ji čekají v únoru na jednotýdenních tisícovkách v Doha a Dubaji.