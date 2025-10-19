Valentová životní jízdu triumfem nezakončila. V největším finále prohrála třísetovou bitvu
Valentová – Fernandezová 0:6, 7:5, 3:6
Před začátkem finále se dávaly oběma aktérkám zhruba rovnocenné šance na vítězství. Fernandezová byla jen velmi mírnou favoritkou, nicméně bývalá finalistka US Open už na rozdíl od Valentové o titul na nejvyšším okruhu bojovala několikrát a nemusela se v úvodním setu potýkat s takovou nervozitu jako česká hráčka.
Valentová rozehrála své největší finále tím nejhorším možným způsobem a v úvodních dvou gamech nezískala ani jeden bod. Nakonec schytala za 29 minut hry kanára, přestože si ve třetí hře vypracovala tři brejkboly a v závěrečném gamu vedla 40:0 na servisu.
Po snadno prohraném setu Valentová na několik minut opustila kurt a pak se rozehrála k mnohem lepšímu výkonu. S aktivně hrající Fernandezovou už dokázala držet krok a dvakrát vedla o brejk. Ten však za stavů 2:1 ani 5:4 nepotvrdila. V 11. hře ale sebrala Kanaďance servis znovu a tentokrát druhé dějství dopodávat zvládla.
Souboj bývalých šampionek juniorského French Open tak musel rozhodnout třetí set. Lepší vstup do rozhodující sady měla Fernandezová. Valentová sice v prvním gamu na vlastním servisu přežila sérii tří brejkbolů, avšak v tom následujícím už si soupeřka brejk zajistila a vedla 3:1.
Valentová se při tomto nepříznivém skóre propracovala ke dvěma brejkbolům, jenže Fernandezovou ve výměně ani jednou přetlačit nedokázala a Kanaďanka zvýšila na 4:1. Česká tenistka se trápila na podání dál a byla třikrát jediný míček od manka 1:5. Všechny tři brejkbolové hrozby ale zlikvidovala, udržela se ve hře, a dokonce se po úspěšném brejku dostala zpátky do bitvy o titul.
V osmém gamu však Valentová příliš chybovala, vyrobila dvě dvojchyby a na třetí brejkbol v pořadí se Fernandezové podařilo zahrát vítězný úder rovnou z returnu. Kanadská hráčka poté na vlastním podání nezaváhala a po dvou hodinách a čtvrt mohla slavit.
V Ósace absolvovala Valentová svůj teprve čtvrtý kariérní start v hlavních soutěžích na nejvyšším okruhu. Jejím předchozím maximem bylo semifinále z nedávného Livesport Prague Open, v němž neuspěla proti pozdější šampionce a krajance Marii Bouzkové.
Své tažení v japonské metropoli ovšem dotáhla z kvalifikace až do finále. Na postup do závěrečného kola potřebovala celkem šest výher a po cestě do něj skolila mimo jiné světovou jednadvacítku Elise Mertensovou (nejcennější skalp) či Olgu Danilovičovou.
Díky premiérové finálové účasti na hlavní tour se Valentová v novém vydání žebříčku posune na životní 58. místo. Na začátku sezony, během níž čtyřikrát kralovala na úrovni ITF či WTA 125, se nacházela až na 241. pozici.
Bývalá světová třináctka Fernandezová vylepšila svou finálovou bilanci na nejvyšším okruhu na 5:3 a získala pátou trofej. Letos triumfovala také na konci července na pětistovce ve Washingtonu.
Výsledky turnaje WTA 250 v Ósace
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
