Valentová zvládla další bitvu, v Dauhá si zahraje hlavní soutěž
Valentová - Seidelová 3:6, 6:2, 6:4
Valentová vstoupila do duelu se Seidelovou velmi dobře, když soupeřce prolomila hned její úvodní podání, brejk vzápětí bez problémů potvrdila a šla do vedení 2:0. Do stavu 3:2 byla česká tenistka na kurtu jistá, poté se ale průběh setu začal obracet ve prospěch mladé Němky.
Seidelová v šesté hře poprvé uspěla na returnu a přebrala iniciativu. Valentová ztratila i svůj další servis, sama naopak na soupeřčin servis marně hledala adekvátní odpověď a po 34 minutách ztratila první set 3:6.
Hned v prvním gamu druhého setu musela rodačka z Prahy odvracet v dlouhém gamu tři brejkboly, dokázala si ale poradit a šla do vedení. Ve čtvrté hře Valentová uspěla na returnu, což následně dokázala potvrdit a šla do vedení 4:1.
Dvacetiletá Němka se mohla do hry vrátit v sedmé hře, kdy si vypracovala dokonce pět možností na prolomení podání, opět ale neuspěla. A to Valentové stačilo. Sadu bez problémů dopodávala, získala ji 6:2 a srovnala na 1:1 na sety.
Třetí set znovu pro Valentovou
Česká tenistka musela o postup do finálového kvalifikačního kola bojovat i v předcházejícím zápase s Australankou Arinou Rodionovou, kterou nakonec zdolala až v tie-breaku. A uspěla i tentokrát. Do třetího setu přitom nevstoupila vůbec dobře, když ztratila hned úvodní servis a prohrávala 1:3. Třemi gamy v řadě se ale dokázala rychle vrátit do hry.
O osudu utkání tak rozhodla desátá hra. Za svého vedení 5:4 prolomila Valentová své soupeřce servis, když využila druhý mečbol a mohla se radovat z postupu do hlavní soutěže. V ní tak doplní krajanky Lindu Noskovou, Karolínu Plíškovou, Kateřinu Siniakovou, Barboru Krejčíkovou a Marii Bouzkovou.
