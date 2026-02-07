Valentová zvládla další bitvu, v Dauhá si zahraje hlavní soutěž

WTA DAUHÁ - Tereza Valentová (18) si zahraje hlavní soutěž turnaje v Dauhá. Ve finálovém kvalifikačním kole si poradila s německou tenistkou Ellou Seidelovou (20) po třísetové bitvě 3:6, 6:2 a 6:4 a rozšíří tak počet českých tenistek v prvním kole na šest.
Tereza Valentová si zahraje v Dauhá hlavní soutěž (© DARRIAN TRAYNOR / GETTY IMAGES ASIAPAC / GETTY IMAGES VIA AFP)

Valentová - Seidelová 3:6, 6:2, 6:4

Valentová vstoupila do duelu se Seidelovou velmi dobře, když soupeřce prolomila hned její úvodní podání, brejk vzápětí bez problémů potvrdila a šla do vedení 2:0. Do stavu 3:2 byla česká tenistka na kurtu jistá, poté se ale průběh setu začal obracet ve prospěch mladé Němky.

Seidelová v šesté hře poprvé uspěla na returnu a přebrala iniciativu. Valentová ztratila i svůj další servis, sama naopak na soupeřčin servis marně hledala adekvátní odpověď a po 34 minutách ztratila první set 3:6.

Hned v prvním gamu druhého setu musela rodačka z Prahy odvracet v dlouhém gamu tři brejkboly, dokázala si ale poradit a šla do vedení. Ve čtvrté hře Valentová uspěla na returnu, což následně dokázala potvrdit a šla do vedení 4:1.

Dvacetiletá Němka se mohla do hry vrátit v sedmé hře, kdy si vypracovala dokonce pět možností na prolomení podání, opět ale neuspěla. A to Valentové stačilo. Sadu bez problémů dopodávala, získala ji 6:2 a srovnala na 1:1 na sety.

Třetí set znovu pro Valentovou

Česká tenistka musela o postup do finálového kvalifikačního kola bojovat i v předcházejícím zápase s Australankou Arinou Rodionovou, kterou nakonec zdolala až v tie-breaku. A uspěla i tentokrát. Do třetího setu přitom nevstoupila vůbec dobře, když ztratila hned úvodní servis a prohrávala 1:3. Třemi gamy v řadě se ale dokázala rychle vrátit do hry.

O osudu utkání tak rozhodla desátá hra. Za svého vedení 5:4 prolomila Valentová své soupeřce servis, když využila druhý mečbol a mohla se radovat z postupu do hlavní soutěže. V ní tak doplní krajanky Lindu Noskovou, Karolínu Plíškovou, Kateřinu Siniakovou, Barboru Krejčíkovou a Marii Bouzkovou.

Utrápený výkon a nečekané potíže. Valentová byla kousek od porážky s obrovskou outsiderkou

Výsledky kvalifikace na turnaji v Dauhá

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Komentáře

1
Serpens
07.02.2026 14:39
Velmi podobné včerejšímu zápasu, s tím, že Terce se dařilo aspoň odvracet brejkboly. Největší problém jsou ty vlny, kdy Terka místy dělá těžko uvěřitelné chyby, často to znamená třeba tři ztracené gamy. Chybí jí teď delší pasáže, kdy s přehledem diktuje tempo. Seidelová si fatální chyby nechala právě na poslední gem, kdy spáchala dvojchybu a zkazila lehký smeč.
