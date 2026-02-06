Utrápený výkon a nečekané potíže. Valentová byla kousek od porážky s obrovskou outsiderkou

WTA DAUHÁ - Tereza Valentová (18) nakonec úspěšně vstoupila do kvalifikačních bojů na prestižní tisícovce v katarském Dauhá, nicméně svým výkonem rozhodně nepřesvědčila. Česká kometa byla dokonce pár míčků od porážky s Arinou Rodionovovou (36). Obrovskou outsiderku ale nakonec přetlačila poměrem 6:2, 2:6, 7:6 a v sobotu si zahraje o místo v hlavní soutěži.
Tereza Valentová vydřela postup do finále kvalifikace (© LINTAO ZHANG / GETTY IMAGES ASIAPAC / GETTY IMAGES VIA AFP)

Valentová – Rodionovová 6:2, 2:6, 7:6

Rodionovovou potkala Valentová také loni v kvalifikaci French Open a ve svém prvním zápase na dospělých grandslamech naprosto dominovala. Na další hladké vítězství nad australskou soupeřkou to vypadalo na úvod kvalifikačních bojů na tisícovce v Dauhá.

Valentová si suverénně a velmi rychle vypracovala vedení 6:2, 1:0. Jenže v následujícím gamu nevyužila dva brejkboly a najednou došlo k obratu o 180 stupňů. Česká favoritka začala mnohem víc chybovat a působila proti až 210. hráčce světa bezradně. Dokonce se postupně dostala do fáze, kdy prohrávala. A to po ztraceném servisu za stavu 1:1 v rozhodujícím dějství.

Dokázala však okamžitě zareagovat a ziskem tří her po sobě otočila na 4:2. Náskok však stejně jako předtím soupeřka neudržela a nakonec musel utkání rozklíčovat tie-break. Valentová ve zkrácené hře prohrávala 1:3, ovšem pak sebrala všechny zbytky sil a šesti body v řadě nepříznivý vývoj otočila.

Valentová, která loni prožila průlomovou sezonu, zatím potvrzuje, že jí podniky kategorie WTA 1000 z nějakého důvodu nesedí. Premiéru si odbyla v závěru roku 2025 v čínském Wuhanu, kde po slabším výkonu jasně prohrála úvodní zápas s trápící se grandslamovou šampionkou Biancou Andreescuovou.

Své první vítězství na této úrovni zaznamenala až nyní v katarské metropoli a stále může rozšířit české řady v hlavní soutěži, ve které se představí minimálně šest našich zástupkyň. Jmenovitě Linda Nosková, Karolína Muchová, Barbora Krejčíková, Karolína Plíšková, Kateřina Siniaková a Marie Bouzková.

Pražská rodačka se ale zřejmě bude muset výkonnostně zlepšit, pokud chce uspět v sobotním finále kvalifikace proti Katarzyně Kawaové, nebo Elle Seidelové.

Dauhá: V hlavní soutěži startuje šest Češek

Výsledky kvalifikace na turnaji WTA 1000 v Dauhá

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

6
Georgino
06.02.2026 15:07
Zaplaťpámbu.
HAJ
06.02.2026 15:01
Zápas jsem neviděl. Ale i takovými zápasy si musí projít, kdy ji nic nejde. Že to zvládla je super.
Serpens
06.02.2026 14:58
Seidelová je neoblíbená soupeřka už z turnajů ITF. Terka hraje málo zápasů, jestli přece jen neměla zkusit to Abú Dhabí.
tommr
06.02.2026 15:15
jj už je skoro jistý že bude hrát se Seidel a to je hodně nepříjemná soupeřka za všech okolností natož teď když Tereza hraje jako ponocná ...
Kapitan_Teplak
06.02.2026 15:58
Letos to byl její devátý zápas, to není zas tak málo.
Alexandris
06.02.2026 16:16
To by pak asi nestihla tuhle tisícovku, když musí přes kvaldu
