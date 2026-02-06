Utrápený výkon a nečekané potíže. Valentová byla kousek od porážky s obrovskou outsiderkou
Valentová – Rodionovová 6:2, 2:6, 7:6
Rodionovovou potkala Valentová také loni v kvalifikaci French Open a ve svém prvním zápase na dospělých grandslamech naprosto dominovala. Na další hladké vítězství nad australskou soupeřkou to vypadalo na úvod kvalifikačních bojů na tisícovce v Dauhá.
Valentová si suverénně a velmi rychle vypracovala vedení 6:2, 1:0. Jenže v následujícím gamu nevyužila dva brejkboly a najednou došlo k obratu o 180 stupňů. Česká favoritka začala mnohem víc chybovat a působila proti až 210. hráčce světa bezradně. Dokonce se postupně dostala do fáze, kdy prohrávala. A to po ztraceném servisu za stavu 1:1 v rozhodujícím dějství.
Dokázala však okamžitě zareagovat a ziskem tří her po sobě otočila na 4:2. Náskok však stejně jako předtím soupeřka neudržela a nakonec musel utkání rozklíčovat tie-break. Valentová ve zkrácené hře prohrávala 1:3, ovšem pak sebrala všechny zbytky sil a šesti body v řadě nepříznivý vývoj otočila.
Valentová, která loni prožila průlomovou sezonu, zatím potvrzuje, že jí podniky kategorie WTA 1000 z nějakého důvodu nesedí. Premiéru si odbyla v závěru roku 2025 v čínském Wuhanu, kde po slabším výkonu jasně prohrála úvodní zápas s trápící se grandslamovou šampionkou Biancou Andreescuovou.
Své první vítězství na této úrovni zaznamenala až nyní v katarské metropoli a stále může rozšířit české řady v hlavní soutěži, ve které se představí minimálně šest našich zástupkyň. Jmenovitě Linda Nosková, Karolína Muchová, Barbora Krejčíková, Karolína Plíšková, Kateřina Siniaková a Marie Bouzková.
Pražská rodačka se ale zřejmě bude muset výkonnostně zlepšit, pokud chce uspět v sobotním finále kvalifikace proti Katarzyně Kawaové, nebo Elle Seidelové.
Dauhá: V hlavní soutěži startuje šest Češek
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře