Dauhá: Krutý los pro Noskovou, Muchovou i Plíškovou. Startuje celkem šest Češek

DNES, 12:59
Aktuality 1
V neděli vypukne v katarském Dauhá první letošní podnik kategorie WTA 1000 a v hlavní soutěži se představí minimálně šest českých tenistek. Hodně těžký los schytaly nasazené Linda Nosková a Karolína Muchová a také Karolína Plíšková. Marie Bouzková i Kateřina Siniaková začnou proti členkám TOP 20 žebříčku a náročný duel čeká rovněž Barboru Krejčíkovou.
Profily hráčů (7)
Nosková Linda
Plíšková Karolína
Muchová Karolina
Siniaková Kateřina
Krejčíková Barbora
Bouzková Marie
Swiatek Iga
Anisimova Amanda
Linda Nosková došla loni v Dauhá do osmifinále (© MOHAMED FARAG / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

Nosková, Muchová i Plíšková byly nalosovány do horní poloviny pavouka spolu s turnajovou jedničkou a světovou dvojkou Igou Šwiatekovou. Nasazenou devítku Noskovou čeká těžká překážka hned v prvním kole, ve kterém vyzve australskou hvězdičku Mayu Jointovou.

Dále má v cestě nepříjemnou veteránku Lauru Siegemundovou a světovou osmičku Jasmine Paoliniovou. Ve čtvrtfinále by mohla potkat Šwiatekovou, s níž loni v tomto dějišti padla v osmifinálové bitvě.

Muchová sice začne proti své oblíbené soupeřce Jaqueline Cristianové, nicméně v osmifinále může potkat finalistku dvou loňských grandslamů, čtvrtou hráčku pořadí a loňskou šampionku Amandu Anisimovovou.

S Američankou, jež má na úvod volný los, může již ve druhém kole hrát Plíšková. Vítězka ročníku 2017 a bývalá světová jednička zahájí své působení proti jedné z kvalifikantek, kterou může být i Tereza Valentová.

Také v dolní polovině pavouka najdeme tři česká jména. Siniaková a Bouzková dostaly nasazenou soupeřku hned do prvního kola. Siniaková vyzve Claru Tausonovou a Bouzková kanadskou kometu Victorii Mbokovou.

Na tisícovce v Dauhá startuje také Krejčíková. Dvojnásobnou grandslamovou šampionku ve dvouhře čeká odveta proti Peyton Stearnsové, s níž těsně prohrála před pár týdny v Hobartu. Pokud by Krejčíková i Bouzková uspěly, dojde ve druhém kole na české derby. Vítězka by si pak pravděpodobně zahrála s Mirrou Andrejevovou.

V katarské metropoli budou hrát téměř všechny členky TOP 20 žebříčku. Chybí pouze světová jednička Aryna Sabalenková, Jessica Pegulaová, Belinda Bencicová, Naomi Ósakaová, Madison Keysová a Iva Jovicová.

Kompletní los

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

1
Přidat komentář
subaru
06.02.2026 13:15
Tragédie a opět smůla. Už to není nOrmální.
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist