Dauhá: Krutý los pro Noskovou, Muchovou i Plíškovou. Startuje celkem šest Češek
Nosková, Muchová i Plíšková byly nalosovány do horní poloviny pavouka spolu s turnajovou jedničkou a světovou dvojkou Igou Šwiatekovou. Nasazenou devítku Noskovou čeká těžká překážka hned v prvním kole, ve kterém vyzve australskou hvězdičku Mayu Jointovou.
Dále má v cestě nepříjemnou veteránku Lauru Siegemundovou a světovou osmičku Jasmine Paoliniovou. Ve čtvrtfinále by mohla potkat Šwiatekovou, s níž loni v tomto dějišti padla v osmifinálové bitvě.
Muchová sice začne proti své oblíbené soupeřce Jaqueline Cristianové, nicméně v osmifinále může potkat finalistku dvou loňských grandslamů, čtvrtou hráčku pořadí a loňskou šampionku Amandu Anisimovovou.
S Američankou, jež má na úvod volný los, může již ve druhém kole hrát Plíšková. Vítězka ročníku 2017 a bývalá světová jednička zahájí své působení proti jedné z kvalifikantek, kterou může být i Tereza Valentová.
Také v dolní polovině pavouka najdeme tři česká jména. Siniaková a Bouzková dostaly nasazenou soupeřku hned do prvního kola. Siniaková vyzve Claru Tausonovou a Bouzková kanadskou kometu Victorii Mbokovou.
Na tisícovce v Dauhá startuje také Krejčíková. Dvojnásobnou grandslamovou šampionku ve dvouhře čeká odveta proti Peyton Stearnsové, s níž těsně prohrála před pár týdny v Hobartu. Pokud by Krejčíková i Bouzková uspěly, dojde ve druhém kole na české derby. Vítězka by si pak pravděpodobně zahrála s Mirrou Andrejevovou.
V katarské metropoli budou hrát téměř všechny členky TOP 20 žebříčku. Chybí pouze světová jednička Aryna Sabalenková, Jessica Pegulaová, Belinda Bencicová, Naomi Ósakaová, Madison Keysová a Iva Jovicová.
