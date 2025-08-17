Valentovou na US Open čeká poslední kvalifikace grandslamu, doplní ji pět žen a Svrčina

DNES, 22:50
Aktuality 5
Terezu Valentovou (18) čeká debut na US Open, kde si stále musí vybojovat hlavní soutěž v kvalifikaci. Nasazenou dvojku na úvod čeká zkušená Němka Mona Barthelová (35). Ve Flushing Meadows si o start na posledním letošním grandslamu zahraje také Sára Bejlek (19), Linda Fruhvirtová (20), Barbora Palicová (21), Dominika Šalková (21) a Darja Viďmanová (22). V mužském pavouku startuje z českých tenistů jen Dalibor Svrčina (22).
Profily hráčů (7)
Valentova Tereza
Bejlek Sara
Fruhvirtová Linda
Palicová Barbora
Vidmanova Darja
Šalková Dominika
Svrčina Dalibor
Tereza Valentová je v kvalifikaci US Open nasazenou dvojkou (@ Michal Sváček / MFDNES + LN / Profimedia)

Tereza Valentová se sice díky úspěchům v posledních měsících probojovala do TOP 100, na US Open však ještě naposledy musí do kvalifikace grandslamů. Šampionka podniků WTA 125k v Gradu a Portu a semifinalistka dvěstěpadesátky v Praze byla totiž v datum uzávěrky ještě mimo elitu.

Aktuálně 92. hráčka žebříčku letos prošla do hlavní soutěže na majoru v Paříži, kde skončila až ve druhém kole na pozdější vítězce Coco Gauffové. Wimbledon však opouštěla po velmi bolestivé porážce s Anastasií Zacharovovou, když v závěrečném kole nedotáhla vedení 5:1 v rozhodujícím setu, který nakonec prohrála v tie-breaku do 10 bodů.

V pavouku plní roli nasazené dvojky a ve své části bude bezpochyby největší favoritkou. Hned na úvod ji však čeká těžký test v podobě bývalé 23. hráčky světa Mony Barthelové. Němka však není ve formě, což na French Open zjistila Sára Bejlek, která ji taktéž v prvním kole kvalifikačních bojů povolila jen čtyři hry.

Právě devatenáctiletá naděje se taktéž vešla mezi nasazené a je turnajovou osmičkou. V prvním zápase ji čeká Australanka Destanee Aiavaová. Bejlek v New Yorku prošla do hlavní soutěže v roce 2022. Při posledních dvou startech však nevyhrála ani jedno utkání.

Barbora Palicová letos zvládla úvodní kvalifikační duel v Austrálii a v Londýně, úvod ji po třísetové bitvě nevyšel pouze v Paříži. Na US Open, kde si zahrála pouze v roce 2023, začne proti Jeleně Pridankinové a bude usilovat o premiérovou zdejší výhru.

Darju Viďmanovou čeká po sérii úspěšných amerických turnajů premiéra v grandslamové kvalifikaci. Češka začne proti domácí Maye Iyengarové, která je až 1114. tenistou světa a startuje díky divoké kartě.

Těžkou soupeřku hned na úvod dostala Linda Fruhvirtová. Starší z talentovaných sester, která už si ve Flushing Meadows dvakrát zahrála v hlavní soutěži, začne proti Chorvatce Petře Marticové. Bývalá 14. hráčka žebříčku toho však letos moc nenahrála, naposledy se představila ve Wimbledonu a letošní bilanci má pouhých 14 výher a 13 porážek.

Další debutantkou v New Yorku je Dominika Šalková, která schytala nasazenou Rakušanku Julii Grabherovou. Ta je však spíše antukovou specialistkou a na tvrdém povrchu letos v osmi duelech zaznamenala jen dvě výhry. Naopak Češka na tvrdém povrchu hrát umí, v úvodu sezony se dostala do osmifinále v Singapuru, stejný výsledek si připsala nedávno v Praze a na poslední akci WTA 125k ve Varšavě došla do semifinále.

Jediným zástupcem v pavouku mužů je ve skvělé formě hrající Dalibor Svrčina. Český tenista nedávno v Torontu slavil premiérovou výhru na Masters a poté trápil Daniila Medvěděva. Osmý nasazený na US Open začne duelem proti Španělu Danielu Meridovi.

Ještě před samotným grandslamem má nedokončenou práci v Mexiku. V Cancúnu si zahraje o titul, který by mu zajistil premiérový posun do elitní stovky, kde by byl už pátým českým zástupcem.

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

TenisPortal.cz, Jakub Hájek
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

5
Přidat komentář
Dobry-den
17.08.2025 23:57
Tereza má dobrý los, Barthel sice nebezpečná, ale je po zranění. Další kola taky vypadají OK.

Sára je snad zdravá a nebude nijak blbnout, možná pozor ve 3. kole na Seidel, pokud k tomu zápasu dojde.

Vlastně celkově to nevypadá zle, v 1. kole nevěřím jen Báře a Lindě...
Reagovat
Trojchyba_Mat
17.08.2025 22:57
Naaaaah, tak já se s tím vypisuju u Čechů v akci, a mezitím sem přistane článek
Reagovat
Serpens
17.08.2025 22:58
Pozdě, ale přece
Reagovat
Serpens
17.08.2025 22:56
Jinak Sára zdá se že nakonec dala přednost přípravě na betonech, než objíždět ty antukové pouťáky. Snad je to tedy taky už její "poslední kvalifikace"
Reagovat
Serpens
17.08.2025 22:53
Poslední kvalifikace? Možné je jít i dolů, tak ať na Terku nepřivoláte tímhle nějakou pohromu Los nic moc...
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist