Valentovou na US Open čeká poslední kvalifikace grandslamu, doplní ji pět žen a Svrčina
Tereza Valentová se sice díky úspěchům v posledních měsících probojovala do TOP 100, na US Open však ještě naposledy musí do kvalifikace grandslamů. Šampionka podniků WTA 125k v Gradu a Portu a semifinalistka dvěstěpadesátky v Praze byla totiž v datum uzávěrky ještě mimo elitu.
Aktuálně 92. hráčka žebříčku letos prošla do hlavní soutěže na majoru v Paříži, kde skončila až ve druhém kole na pozdější vítězce Coco Gauffové. Wimbledon však opouštěla po velmi bolestivé porážce s Anastasií Zacharovovou, když v závěrečném kole nedotáhla vedení 5:1 v rozhodujícím setu, který nakonec prohrála v tie-breaku do 10 bodů.
V pavouku plní roli nasazené dvojky a ve své části bude bezpochyby největší favoritkou. Hned na úvod ji však čeká těžký test v podobě bývalé 23. hráčky světa Mony Barthelové. Němka však není ve formě, což na French Open zjistila Sára Bejlek, která ji taktéž v prvním kole kvalifikačních bojů povolila jen čtyři hry.
Právě devatenáctiletá naděje se taktéž vešla mezi nasazené a je turnajovou osmičkou. V prvním zápase ji čeká Australanka Destanee Aiavaová. Bejlek v New Yorku prošla do hlavní soutěže v roce 2022. Při posledních dvou startech však nevyhrála ani jedno utkání.
Barbora Palicová letos zvládla úvodní kvalifikační duel v Austrálii a v Londýně, úvod ji po třísetové bitvě nevyšel pouze v Paříži. Na US Open, kde si zahrála pouze v roce 2023, začne proti Jeleně Pridankinové a bude usilovat o premiérovou zdejší výhru.
Darju Viďmanovou čeká po sérii úspěšných amerických turnajů premiéra v grandslamové kvalifikaci. Češka začne proti domácí Maye Iyengarové, která je až 1114. tenistou světa a startuje díky divoké kartě.
Těžkou soupeřku hned na úvod dostala Linda Fruhvirtová. Starší z talentovaných sester, která už si ve Flushing Meadows dvakrát zahrála v hlavní soutěži, začne proti Chorvatce Petře Marticové. Bývalá 14. hráčka žebříčku toho však letos moc nenahrála, naposledy se představila ve Wimbledonu a letošní bilanci má pouhých 14 výher a 13 porážek.
Další debutantkou v New Yorku je Dominika Šalková, která schytala nasazenou Rakušanku Julii Grabherovou. Ta je však spíše antukovou specialistkou a na tvrdém povrchu letos v osmi duelech zaznamenala jen dvě výhry. Naopak Češka na tvrdém povrchu hrát umí, v úvodu sezony se dostala do osmifinále v Singapuru, stejný výsledek si připsala nedávno v Praze a na poslední akci WTA 125k ve Varšavě došla do semifinále.
Jediným zástupcem v pavouku mužů je ve skvělé formě hrající Dalibor Svrčina. Český tenista nedávno v Torontu slavil premiérovou výhru na Masters a poté trápil Daniila Medvěděva. Osmý nasazený na US Open začne duelem proti Španělu Danielu Meridovi.
Ještě před samotným grandslamem má nedokončenou práci v Mexiku. V Cancúnu si zahraje o titul, který by mu zajistil premiérový posun do elitní stovky, kde by byl už pátým českým zástupcem.
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Sára je snad zdravá a nebude nijak blbnout, možná pozor ve 3. kole na Seidel, pokud k tomu zápasu dojde.
Vlastně celkově to nevypadá zle, v 1. kole nevěřím jen Báře a Lindě...