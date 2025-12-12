Veliká škoda. Sisková byla blízko životnímu úspěchu, po velkém boji však padla

WTA 125 LIMOGES – Anna Sisková (24) na svůj životní úspěch nedosáhla. Ve francouzském Limoges ve čtvrtfinále po boji podlehla druhé nasazené domácí hráčce Else Jacquemotové (22) po setech 6:3, 3:6 a 4:6. Další soupeřkou Francouzky bude vítězka duelu mezi Němkou Friedsamovou (31) a domácí Rakotomangaovou Rajaonahovou (19).
Sisková na postup do semifinále nedosáhla (@ Flaviu Buboi/NurPhoto/Shuttersto / Shutterstock Editorial / Profimedia)

Sisková – Jacquemotová 6:3, 3:6, 4:6

Naprosto bez nervů vstoupila do boje o svůj životní úspěch Sisková. Česká tenistka, které před turnajem patřila 284. příčka, si vůbec nic nedělala z faktu, že proti ní stojí 59. hráčka žebříčku Jacquemotová.

Stejně jako v předcházejících duelech se snažila diktovat tempo hry a povětšinou jí aktivní způsob hry vycházel. Sisková, která se do hlavní soutěže dostala z kvalifikace, si pro body chodila i k síti a své gamy na podání si bez větších problémů vyhrávala.

Hned čtyři možnosti prolomit soupeřce servis měla právě česká tenistka za stavu 3:2, Francouzka však pokaždé reagovala výborným podáním, nebezpečí zažehnala a srovnala krok.

Rodačka z Lyonu už ale při svém dalším podání stejný kousek nezopakovala. Na Siskovou zkoušela praktikovat hru plnou změn rytmu a stopbalů, účinek to ale nemělo. Rodačka z Olomouce se výborně pohybovala, bezchybná byla i na síti a šla do vedení 5:3. Následně už set bez problémů dopodávala a získala první set za 44 minut 6:3.

Nevyužité šance ve druhém setu

Sisková se do prvních problémů na svém servisu v zápase dostala ve čtvrté hře druhé sady a hned za to zaplatila. Jacquemotová druhou brejkovou možnost potvrdila a šla do vedení 3:1. Francouzka však na první úspěch na returnu zareagovala dalším vlastním ztraceným podáním, Sisková vzápětí svůj servis potvrdila a bylo vyrovnáno 3:3.

Pro Češku mohlo být vzápětí ještě veseleji, hned v následující hře vedla při podání soupeřky 40:15, brejkové možnosti však nevyužila. Mrzet ji to muselo o to více, že hned v dalším gamu to byla ona, kdo ztratil svůj servis, a Jacquemotová už náskok nepustila. Za 42 minut získala sadu také 6:3 a poslala utkání do rozhodující sady.

Zbytečné chyby a pokažený game

Do ní vstoupily obě tenistky suverénně, když si čistou hrou vyhrály svá podání. Sisková ale postupem času získávala více ze hry, dařilo se jí především při hře na síti. V šesté hře poprvé ve třetí sadě prolomila soupeřce podání a šla do vedení 4:2.

Brejk se ale Češce potvrdit nepovedlo, vzápětí i ona přišla o výhodu servisu a sada směřovala do dramatické koncovky. Za stavu 4:4 však tíha okamžiku dolehla na českou tenistku. Devátou hru naprosto nezvládla, čtyřmi nevynucenými chybami odevzdala game soupeřce a prohrávala 4:5.

Jacquemotová už nabídnutou šanci nepromarnila, utkání dopodávala a po dvou hodinách a 11 minutách slavila výhru 6:3, 3:6, 4:6.

