Velká proměna fotbalového chrámu: tenisty čeká v Madridu luxus i parádní podmínky
Madrid se tradičně chystá hostit přední jména světového tenisu během posledního dubnového týdne a prvních květnových dnů. Turnaj Mutua Madrid Open promění španělskou metropoli v centrum bílého sportu, přičemž letošní ročník přináší novinku v podobě využití stadionu Santiago Bernabéu jako tréninkového zázemí.
Hlavním dějištěm turnaje zůstává areál Caja Mágica, který mezi 20. dubnem a 3. květnem přivítá tenisovou elitu. V mužské kategorii bude obhajovat titul Casper Ruud, zatímco v ženské části bude pozornost směřovat k Aryně Sabalenkové, která v minulém ročníku zdejší podnik ovládla. Nově však budou mít účastníci k dispozici alternativu pro ranní tréninky právě na stadionu Realu Madrid.
Organizátoři zajistili, že Bernabéu bude pro tenisty dostupný v dopoledních hodinách. Výhodou je také jeho poloha – hotel Eurobuilding, kde bude ubytována řada hráčů, se nachází jen minutu jízdy autem od stadionu. Díky tomu mohou hráči i jejich týmy efektivněji plánovat přípravu a využívat zázemí v bezprostřední blízkosti ubytování.
El Santiago Bernabéu se transformará en pista de tenis del 23 al 30 de abril para que los participantes del Mutua Madrid Open puedan entrenar.— Madrid Sports (@MadridSports_) March 25, 2026
Úprava stadionu začne po ligovém utkání Realu Madrid proti Alavésu, které je naplánováno na 21. nebo 22. dubna. Po jeho skončení bude tradičně odstraněna hrací plocha. Stadion již v minulosti prokázal schopnost rychlé transformace, například při pořádání zápasu NFL, a nyní bude přizpůsoben potřebám tenisového prostředí.
Dočasná změna využití stadionu přichází v období nabitého fotbalového programu. Real Madrid čeká série venkovních utkání proti Betisu, Espanyolu a Barceloně a na domácí ligový zápas se vrátí až 13. května proti Oviedu.
Ve stejném období může klub zasáhnout také do semifinále Ligy mistrů, pokud postoupí přes Bayern Mnichov. První semifinálové zápasy jsou naplánovány na 28. a 29. dubna, tedy v době konání tenisového turnaje. V případě postupu by Real Madrid odehrál první duel venku a odvetu po skončení Mutua Madrid Open.
Santiago Bernabéu tak pokračuje v rozšiřování svého využití pro různé sportovní akce. Po zkušenostech s NFL se vedení stadionu zabývá i dalšími projekty, včetně možnosti uspořádání boxerského zápasu nebo budoucích utkání NBA. Zařazení tenisu do programu tak dále posiluje jeho postavení jako multifunkčního sportovního centra.
