Velká škoda. Kovačkové v česko-slovenském derby těsně uniklo semifinále Turnaje mistryň

DNES, 14:47
Aktuality 2
JUNIORSKÝ TURNAJ MISTRYŇ - Jana Kovačková (15) byla v podstatě pouhé dva míčky od toho, aby si zahrála semifinále juniorského Turnaje mistryň. Talentovaná teenagerka ale nakonec ve více než dvouhodinovém česko-slovenském derby podlehla 6:4, 3:6, 6:7 úřadující wimbledonské šampionce Mie Pohánkové (17) a ze základní skupiny nepostoupila.
Profily hráčů
Kovackova Jana
Pohankova Mia
Jana Kovačková byla kousek od postupu do semifinále Turnaje mistryň (© ČTK / imago sportfotodienst / Paul Zimmer)

Pohánková – Kovačková 4:6, 6:3, 7:6

Kovačková rozehrála juniorský Turnaj mistryň dvousetovou porážkou s Hannah Klugmanovou, ale ve čtvrtek udolala v tie-breaku rozhodujícího setu Ruien Zhang a udržela si naději na postup. Ten se nekoná, jelikož mladší z talentovaných sester po více než dvouhodinové bitvě prohrála s Pohánkovou.

Patnáctiletá česká tenistka, která se v letošní sezoně poprvé vydala na profesionální okruh, na dospělých turnajích dvakrát triumfovala a celkem pětkrát hrála finále, měla česko-slovenské derby skvěle rozehrané a vedla o set a brejk.

Pohánková si ovšem vynutila rozhodující dějství. Kovačková za stavu 4:3 i kvůli nechytatelnému prasátku z rakety soupeřky nevyužila celkem tři brejkboly a pak byla při skóre 5:4 na returnu dva míčky od vítězství. S úřadující wimbledonskou šampionkou, jež měla možnost duel dopodávat, nakonec padla poměrem 3:7 v tie-breaku.

Pro Kovačkovou je velká škoda, že utkání do vítězného konce nedotáhla. Klugmanová totiž nezvládla bitvu s Zhang a do semifinále by v případě výhry postoupila česká hvězdička. Pohánková, která vyhrála skupinu bez porážky, se v semifinálové fázi střetne s Američankou Kristinou Pěničkovou. Klugmanová v souboji o finále vyzve Jeline Vandrommeovou z Belgie.

Kovačková ještě v čínském Chengdu nekončí. Na juniorském Turnaji mistryň se totiž hraje i o umístění na páté až osmé pozici. Češka se nejprve utká s Charo Esquivaovou ze Španělska a pak ji čeká podle výsledku Němka Julia Stuseková, nebo domácí Zhang.

Přehled juniorského Turnaje mistryň

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

2
Přidat komentář
HAJ
24.10.2025 15:01
Nevadí, myslím si, že má čas a není mocc dobré vyletět v jejím věku moc vysoko.
Reagovat
Serpens
24.10.2025 14:56
Dnes hrají na brejkbolech, setbolech a mečbolech všechny české holky na chlup stejně.
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist