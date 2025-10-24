Velká škoda. Kovačkové v česko-slovenském derby těsně uniklo semifinále Turnaje mistryň
Pohánková – Kovačková 4:6, 6:3, 7:6
Kovačková rozehrála juniorský Turnaj mistryň dvousetovou porážkou s Hannah Klugmanovou, ale ve čtvrtek udolala v tie-breaku rozhodujícího setu Ruien Zhang a udržela si naději na postup. Ten se nekoná, jelikož mladší z talentovaných sester po více než dvouhodinové bitvě prohrála s Pohánkovou.
Patnáctiletá česká tenistka, která se v letošní sezoně poprvé vydala na profesionální okruh, na dospělých turnajích dvakrát triumfovala a celkem pětkrát hrála finále, měla česko-slovenské derby skvěle rozehrané a vedla o set a brejk.
Pohánková si ovšem vynutila rozhodující dějství. Kovačková za stavu 4:3 i kvůli nechytatelnému prasátku z rakety soupeřky nevyužila celkem tři brejkboly a pak byla při skóre 5:4 na returnu dva míčky od vítězství. S úřadující wimbledonskou šampionkou, jež měla možnost duel dopodávat, nakonec padla poměrem 3:7 v tie-breaku.
Pro Kovačkovou je velká škoda, že utkání do vítězného konce nedotáhla. Klugmanová totiž nezvládla bitvu s Zhang a do semifinále by v případě výhry postoupila česká hvězdička. Pohánková, která vyhrála skupinu bez porážky, se v semifinálové fázi střetne s Američankou Kristinou Pěničkovou. Klugmanová v souboji o finále vyzve Jeline Vandrommeovou z Belgie.
Kovačková ještě v čínském Chengdu nekončí. Na juniorském Turnaji mistryň se totiž hraje i o umístění na páté až osmé pozici. Češka se nejprve utká s Charo Esquivaovou ze Španělska a pak ji čeká podle výsledku Němka Julia Stuseková, nebo domácí Zhang.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře